Всемирный день радио: звук, который объединяет народы
Электроинженер и изобретатель Гульельмо Маркони с искровым передатчиком (справа) и когерером-приемником (слева)
Юные байкеры дают интервью корреспондентам молодежной программы Белорусского радио
Девушки на японском радиозаводе в Токио делают растяжку на перерыве
Арабские мусульманки слушают новости из Персидского залива
Первый эфир Абхазского радио состоялся 30 апреля 1932 года, Вещание велось из Остроумовского ущелья, ныне здесь располагается турбаза "Айтар" и резиденция президента республики.
Генеральный директор радио Дагомеи Ноэль Соссуви-Менса и заведующий отделом вещания на страны Западной Африки Алексей Златорунский
Девушка на пляже в Калифорнии со старинным радиоприемником
Фазиль Искандер в студии абхазского радио
Последователи славных традиций радиовещания в Стране Души — Sputnik Абхазия
Портовый рабочий Отто Файнберг слушает новости перед Нью-Йоркской библиотекой
Собаки Белка (правая) и Стрелка, побывавшие в космосе, на интервью корреспондента Московского радио
Юрий Левитан читает сообщение Совинформбюро
Музыкальный редактор FM-станции "Голос Вьетнама" Фан Тует Минь в своей студии в Ханое
Два мужчины выступают во время эфира на радиостанции NJR в штате Нью-Джерси
Радиоприемник "Соната"
Китайские женщины собирают радиокомпоненты на фабрике в Тяньцзине
Испанский художник Сальвадор Дали выступает с радиообращением для BBC в Испании
Студенты механико-математического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова в комнате отдыха студенческого общежития
