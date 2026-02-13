https://sputnik-abkhazia.ru/20260213/1061002996.html

Всемирный день радио: звук, который объединяет народы

Всемирный день радио отмечается ежегодно 13 февраля. Он посвящен роли радио как средства информации, объединяющего народы. 13.02.2026

Всемирный день радио отмечается ежегодно 13 февраля. Он посвящен роли радио как средства информации, объединяющего народы.По всему миру проводятся праздничные эфиры, тематические передачи и радиомарафоны. Радиостанции рассказывают о значении звука и музыки в жизни людей.Радио помогает людям узнавать новости, слушать любимую музыку и общаться, несмотря на расстояния. В малых поселках и больших городах эфиры находят своих слушателей.О том, как звук объединяет людей в разных странах — в фотоленте Sputnik.

