Всемирный день радио: звук, который объединяет народы
Всемирный день радио: звук, который объединяет народы
Всемирный день радио отмечается ежегодно 13 февраля. Он посвящен роли радио как средства информации, объединяющего народы. 13.02.2026, Sputnik Абхазия
2026-02-13T11:00+0300
2026-02-13T11:07+0300
фото
мультимедиа
день радио
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/02/0c/1061003174_0:603:2570:2048_1920x0_80_0_0_0f366b513d30689961594e94d67ff0ba.jpg
Всемирный день радио отмечается ежегодно 13 февраля. Он посвящен роли радио как средства информации, объединяющего народы.По всему миру проводятся праздничные эфиры, тематические передачи и радиомарафоны. Радиостанции рассказывают о значении звука и музыки в жизни людей.Радио помогает людям узнавать новости, слушать любимую музыку и общаться, несмотря на расстояния. В малых поселках и больших городах эфиры находят своих слушателей.О том, как звук объединяет людей в разных странах — в фотоленте Sputnik.
Всемирный день радио: звук, который объединяет народы

11:00 13.02.2026 (обновлено: 11:07 13.02.2026)
Подписаться
Всемирный день радио отмечается ежегодно 13 февраля. Он посвящен роли радио как средства информации, объединяющего народы.
По всему миру проводятся праздничные эфиры, тематические передачи и радиомарафоны. Радиостанции рассказывают о значении звука и музыки в жизни людей.
Радио помогает людям узнавать новости, слушать любимую музыку и общаться, несмотря на расстояния. В малых поселках и больших городах эфиры находят своих слушателей.
О том, как звук объединяет людей в разных странах — в фотоленте Sputnik.
© Foto / Public domain

Электроинженер и изобретатель Гульельмо Маркони с искровым передатчиком (справа) и когерером-приемником (слева)

Электроинженер и изобретатель Гульельмо Маркони с искровым передатчиком (справа) и когерером-приемником (слева) - Sputnik Абхазия
1/18
© Foto / Public domain

Электроинженер и изобретатель Гульельмо Маркони с искровым передатчиком (справа) и когерером-приемником (слева)

© Sputnik / Evgeny Koktysh / Перейти в фотобанк

Юные байкеры дают интервью корреспондентам молодежной программы Белорусского радио

Юные байкеры дают интервью корреспондентам молодежной программы Белорусского радио - Sputnik Абхазия
2/18
© Sputnik / Evgeny Koktysh
/
Перейти в фотобанк

Юные байкеры дают интервью корреспондентам молодежной программы Белорусского радио

© AP Photo Bunji Watanabe

Девушки на японском радиозаводе в Токио делают растяжку на перерыве

Девушки на японском радиозаводе в Токио делают растяжку на перерыве - Sputnik Абхазия
3/18
© AP Photo Bunji Watanabe

Девушки на японском радиозаводе в Токио делают растяжку на перерыве

© AP Photo Max Nash

Арабские мусульманки слушают новости из Персидского залива

Арабские мусульманки слушают новости из Персидского залива - Sputnik Абхазия
4/18
© AP Photo Max Nash

Арабские мусульманки слушают новости из Персидского залива

© Foto / из архива Абхазского радио

Первый эфир Абхазского радио состоялся 30 апреля 1932 года, Вещание велось из Остроумовского ущелья, ныне здесь располагается турбаза "Айтар" и резиденция президента республики.

Первый эфир Абхазского радио состоялся 30 апреля 1932 года, Вещание велось из Остроумовского ущелья, ныне здесь располагается турбаза &quot;Айтар&quot; и резиденция президента республики. - Sputnik Абхазия
5/18
© Foto / из архива Абхазского радио

Первый эфир Абхазского радио состоялся 30 апреля 1932 года, Вещание велось из Остроумовского ущелья, ныне здесь располагается турбаза "Айтар" и резиденция президента республики.

© Sputnik / N. Maksimov / Перейти в фотобанк

Генеральный директор радио Дагомеи Ноэль Соссуви-Менса и заведующий отделом вещания на страны Западной Африки Алексей Златорунский

Генеральный директор радио Дагомеи Ноэль Соссуви-Менса и заведующий отделом вещания на страны Западной Африки Алексей Златорунский - Sputnik Абхазия
6/18
© Sputnik / N. Maksimov
/
Перейти в фотобанк

Генеральный директор радио Дагомеи Ноэль Соссуви-Менса и заведующий отделом вещания на страны Западной Африки Алексей Златорунский

© Getty Images / Camerique

Девушка на пляже в Калифорнии со старинным радиоприемником

Девушка на пляже в Калифорнии со старинным радиоприемником - Sputnik Абхазия
7/18
© Getty Images / Camerique

Девушка на пляже в Калифорнии со старинным радиоприемником

© Foto / из архива Абхазского радио

Фазиль Искандер в студии абхазского радио

Фазиль Искандер в студии абхазского радио - Sputnik Абхазия
8/18
© Foto / из архива Абхазского радио

Фазиль Искандер в студии абхазского радио

© Sputnik

Последователи славных традиций радиовещания в Стране Души — Sputnik Абхазия

Последователи славных традиций радиовещания в Стране Души — Sputnik Абхазия - Sputnik Абхазия
9/18
© Sputnik

Последователи славных традиций радиовещания в Стране Души — Sputnik Абхазия

© AP Photo Robert Kradin

Портовый рабочий Отто Файнберг слушает новости перед Нью-Йоркской библиотекой

Портовый рабочий Отто Файнберг слушает новости перед Нью-Йоркской библиотекой - Sputnik Абхазия
10/18
© AP Photo Robert Kradin

Портовый рабочий Отто Файнберг слушает новости перед Нью-Йоркской библиотекой

© Sputnik / V. Kirakosov / Перейти в фотобанк

Собаки Белка (правая) и Стрелка, побывавшие в космосе, на интервью корреспондента Московского радио

Собаки Белка (правая) и Стрелка, побывавшие в космосе, на интервью корреспондента Московского радио - Sputnik Абхазия
11/18
© Sputnik / V. Kirakosov
/
Перейти в фотобанк

Собаки Белка (правая) и Стрелка, побывавшие в космосе, на интервью корреспондента Московского радио

© Sputnik / Georgij Petrusov / Перейти в фотобанк

Юрий Левитан читает сообщение Совинформбюро

Юрий Левитан читает сообщение Совинформбюро - Sputnik Абхазия
12/18
© Sputnik / Georgij Petrusov
/
Перейти в фотобанк

Юрий Левитан читает сообщение Совинформбюро

© AP Photo Lois Raimondo

Музыкальный редактор FM-станции "Голос Вьетнама" Фан Тует Минь в своей студии в Ханое

Музыкальный редактор FM-станции &quot;Голос Вьетнама&quot; Фан Тует Минь в своей студии в Ханое - Sputnik Абхазия
13/18
© AP Photo Lois Raimondo

Музыкальный редактор FM-станции "Голос Вьетнама" Фан Тует Минь в своей студии в Ханое

© AP Photo

Два мужчины выступают во время эфира на радиостанции NJR в штате Нью-Джерси

Два мужчины выступают во время эфира на радиостанции NJR в штате Нью-Джерси - Sputnik Абхазия
14/18
© AP Photo

Два мужчины выступают во время эфира на радиостанции NJR в штате Нью-Джерси

© Sputnik / Boris Ushmaykin / Перейти в фотобанк

Радиоприемник "Соната"

Радиоприемник &quot;Соната&quot; - Sputnik Абхазия
15/18
© Sputnik / Boris Ushmaykin
/
Перейти в фотобанк

Радиоприемник "Соната"

© Getty Images / Keystone-France/Gamma-Rapho

Китайские женщины собирают радиокомпоненты на фабрике в Тяньцзине

Китайские женщины собирают радиокомпоненты на фабрике в Тяньцзине - Sputnik Абхазия
16/18
© Getty Images / Keystone-France/Gamma-Rapho

Китайские женщины собирают радиокомпоненты на фабрике в Тяньцзине

© Getty Images / Keystone-France/Gamma-Keystone

Испанский художник Сальвадор Дали выступает с радиообращением для BBC в Испании

Испанский художник Сальвадор Дали выступает с радиообращением для BBC в Испании - Sputnik Абхазия
17/18
© Getty Images / Keystone-France/Gamma-Keystone

Испанский художник Сальвадор Дали выступает с радиообращением для BBC в Испании

© Sputnik / David Sholomovich / Перейти в фотобанк

Студенты механико-математического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова в комнате отдыха студенческого общежития

Студенты механико-математического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова в комнате отдыха студенческого общежития - Sputnik Абхазия
18/18
© Sputnik / David Sholomovich
/
Перейти в фотобанк

Студенты механико-математического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова в комнате отдыха студенческого общежития

