Сборная России по гребле на байдарках и каноэ проведет сборы на озере Скурча

Сборная России по гребле на байдарках и каноэ проведет сборы на озере Скурча

Тренироваться в Абхазию приехали мастера спорта, чемпионы России, мира, Европы, олимпийские призеры. 14.02.2026, Sputnik Абхазия

СУХУМ, 14 фев – Sputnik, Асмат Цвижба. Часть основного состава и молодежный состав сборной России по гребле на байдарках и каноэ проведет три недели на озере Скурча для подготовки к мировым первенствам.По словам старшего тренера молодежного состава Александра Жданова, абхазское озеро подходит для тренировок гребцов по всем условиям.На сборы в Абхазию приехал действующий победитель Первенства мира по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров Иван Некрасов. 17-летний спортсмен в Абхазии впервые. По его словам, озеро практически идентично водоемам, на которых проходят соревнования.В спорт Ивана привели родители, и он им сразу же загорелся. Гребля занимает все время юного спортсмена, ведь главная его цель - олимпийское золото на Играх в 2028 году.В сборах участвует и женский состав команды. Мастер спорта по гребле на каноэ Полина Белова - член Молодежной сборной России. По ее словам, расписание очень интенсивное. На сборах в Абхазии день спортсменов начинается с шести утра, первая тренировка – в семь, а далее еще несколько занятий в зале и на воде. В свой единственный выходной гребцы планируют поехать в Сухум, познакомиться со столицей, сделать фото для соцсетей и купить сувениры для родных.

