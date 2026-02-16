https://sputnik-abkhazia.ru/20260216/ostorozhno-spoyler-romanticheskie-komedii-i-novinka-vechnost-1061046462.html

"Осторожно, спойлер!": романтические комедии и новинка "Вечность"

Темой нового выпуска "Осторожно, спойлер!" стал жанр романтической комедии. Ведущие обсудили самые интересные работы в этом кинематографическом направлении с... 16.02.2026, Sputnik Абхазия

Темой нового выпуска "Осторожно, спойлер!" стал жанр романтической комедии. Ведущие обсудили самые интересные работы в этом кинематографическом направлении с акцентом на интересной новинке 2025 года под названием "Вечность".Слушайте подкаст."Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.

