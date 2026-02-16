Абхазия
Артур Гагулия и Ирина Турава - Sputnik Абхазия, 1920, 15.12.2022
Осторожно, спойлер!
"Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.
Темой нового выпуска "Осторожно, спойлер!" стал жанр романтической комедии. Ведущие обсудили самые интересные работы в этом кинематографическом направлении с акцентом на интересной новинке 2025 года под названием "Вечность".Слушайте подкаст."Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.
"Осторожно, спойлер!": романтические комедии и новинка "Вечность"

Темой нового выпуска "Осторожно, спойлер!" стал жанр романтической комедии. Ведущие обсудили самые интересные работы в этом кинематографическом направлении с акцентом на интересной новинке 2025 года под названием "Вечность".
Слушайте подкаст.
"Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.
