Потеря, выбившая из колеи: памяти поэта Анатолия Лагулаа

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
On air
08:00
30 мин
On air
08:30
31 мин
On air
13:00
30 мин
On air
13:30
31 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:05
10 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:36
10 мин
Амҽыша ахәылбыҽха арадио Sputnik аҿы
18:00
31 мин
Вечер воскресенья на радио Sputnik
18:30
31 мин
Амҽыша ахәылбыҽха арадио Sputnik аҿы
21:00
31 мин
Вечер воскресенья на радио Sputnik
21:30
31 мин
Ашьыжь Спутник аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Атәыла ахада Аԥсуа телехәаԥшра иаиҭаз аинтервиу: адепутат ихҳәаа
13:04
16 мин
Аиҿцәажәара
Очамчыра зҭагылазаашьа уадаҩу ашколқәа: аҵараҟәша аиҳабы ицәажәара
13:21
9 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аԥсны араса аарыхразы алшарақәеи иахьатәи аҭагылазаашьеи: анаплакҩы, аарыхҩы иҿцәажәара
13:33
17 мин
Аиҿцәажәара
Акультура аминистрра агастрольтә план: аспециалист ицәажәара
13:50
9 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Такие обстоятельства
Интервью Бадры Гунба АТ: общественный деятель об основных тезисах
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Актуальный комментарий
Кому цветы не в радость? О сезонной аллергии и борьбе с ней в интервью с врачом
14:33
19 мин
Актуальный комментарий
Цены на отдых в Абхазии 2026: интервью с экспертом
14:52
7 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Еицырдыруа ахьыӡқәа
Аҩыза изы ажәа: Анатоли Лагәлаа игәалашәара лаша инамаданы
18:04
11 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Атәыла ахада Аԥсуа телехәаԥшра иаиҭаз аинтервиу: адепутат ихҳәаа
18:15
15 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Радио
Интервью Президента Абхазии: разговор о главном с экспертом
18:34
21 мин
Радио
Окончание зимы в Абхазии: прогноз климатолога
18:55
5 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Еицырдыруа ахьыӡқәа
Аҩыза изы ажәа: Анатоли Лагәлаа игәалашәара лаша инамаданы
21:04
11 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Атәыла ахада Аԥсуа телехәаԥшра иаиҭаз аинтервиу: адепутат ихҳәаа
21:15
15 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Радио
Интервью Президента Абхазии: разговор о главном с экспертом
21:34
21 мин
Радио
Окончание зимы в Абхазии: прогноз климатолога
21:55
5 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20260216/svet-abkhazskoy-poezii-pamyati-anatoliya-lagulaa-1061082379.html
Потеря, выбившая из колеи: памяти поэта Анатолия Лагулаа
Потеря, выбившая из колеи: памяти поэта Анатолия Лагулаа
Sputnik Абхазия
Абхазский поэт, прозаик и публицист, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" III степени Анатолий Лагулаа ушел из жизни 15 февраля. Ему было 64 года. Гражданская панихида... 16.02.2026, Sputnik Абхазия
2026-02-16T15:53+0300
2026-02-16T16:56+0300
в абхазии
абхазия
поэт
память
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/02/10/1061089696_0:0:599:338_1920x0_80_0_0_0c4ce311895dab0590315be4d890ee96.jpg
С 15 апреля 2004 года и до конца жизни Анатолий Лагулаа был главным редактором литературного журнала "Алашара" ("Свет").SputnikНеожиданная трагедияТрагическая весть о смерти Анатолия Лагулаа стала неожиданностью, которая выбила из колеи друзей, коллег и всех, кто его знал, сказал в интервью Sputnik председатель Союза писателей Абхазии Вахтанг Абхазоу.Отличительными чертами характера Лагулаа было следование канонам апсуара – воспитанность, уважительное отношение к людям. Эти качества, несомненно, находили отражение в его творчестве, добавил Абхазоу."Как известно, помимо поэзии, он занимался прозой, где также добился успеха. В последнее десятилетие многие представители национальной литературы как старшего и среднего, так и более молодого возраста ушли из жизни. Это, безусловно, огромный удар для абхазской литературы и культуры в целом", – сказал глава Союза писателей.Произведения Анатолия Лагулаа в большей степени посвящены патриотической тематике – апсуара, любовь к родине и народу Абхазии. Это было основой его творчества, говорит Абхазоу."Работа журнала "Алашара", которым руководил Анатолий Лагулаа, и Союза писателей всегда дополняли друг друга. Мы всегда обсуждали какую работу будем проводить совместно, и в скором времени должно было состояться собрание в Союзе писателей, чтобы определить дальнейшие шаги", – заметил он.Лагулаа был значительной фигурой, помимо творческой, он занимался и общественной деятельностью, его волновали все самые актуальные и важные вопросы, говорит Абхазоу."В абхазской литературе он оставил свой яркий след. Кроме литературы и общественной жизни, он создал хорошую семью, у него растут внуки. Он считал себя счастливым человеком", – подчеркнул Абхазоу.Из биографии поэтаАбхазский поэт, прозаик, публицист, заслуженный деятель культуры Анатолий Лагулаа родился 1 июня 1961 года в селе Члоу Очамчырского района. Четыре года учился в Аймарской школе, затем в Члоуской средней школе, которую окончил в 1978 году. В 1979 году поступил на филологический факультет Абхазского государственного университета, но через три года перешел на третий курс факультета журналистики МГУ. Однако из-за пошатнувшегося здоровья вынужден был вернуться в Абхазию, где окончил Абхазский государственный университет в 1984 году.Работал переводчиком в редакции газеты "Апсны Капш", младшим редактором издательства "Алашара". С конца 1984 года начал работать в редакции журнала "Алашара" заведующим отделом прозы (по 1985 г.), ответственным секретарем (1985–2004 гг.).Анатолий Лагулаа – член Союзов писателей СССР (1989), России и Абхазии (1999).Стихи и короткие статьи начал писать еще в школьные годы. Его произведения публиковались в журналах "Алашара", "Амцабз", "Абаза", газетах "Апсны Капш", "Апсны", "Аидгылара", "Бзып–Бзыбь", "Еҵәаџьаа", "Литературная Россия" и других. Автор более 15 сборников стихов, рассказов и повестей на абхазском языке.В 2010 году Лагулаа стал лауреатом Государственной премии Абхазии имени Дмитрия Гулиа по литературе за сборник стихов "Смутные дни прошли..." и Государственной премии имени Таифа Аджба в 2016 году за сборник детских рассказов "Дрозд". Анатолий Лагулаа регулярно писал колонки, которые публиковались в Sputnik Абхазия. В них Лагулаа писал про коллег-писателей, литературных критиков, молодых авторов, брал интервью у соотечественников, внесших вклад в развитие национальной литературы и культуры.
https://sputnik-abkhazia.ru/20260215/1061075170.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20260216/1061082341.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/02/10/1061089696_66:0:599:400_1920x0_80_0_0_ab4ee88c8e1ea315970ab41c359c9307.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
абхазия, поэт, память
абхазия, поэт, память

Потеря, выбившая из колеи: памяти поэта Анатолия Лагулаа

15:53 16.02.2026 (обновлено: 16:56 16.02.2026)
© Sputnik / Марианна Кубрава Анатолий Лагулаа
Анатолий Лагулаа - Sputnik Абхазия, 1920, 16.02.2026
© Sputnik / Марианна Кубрава
Подписаться
Абхазский поэт, прозаик и публицист, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" III степени Анатолий Лагулаа ушел из жизни 15 февраля. Ему было 64 года. Гражданская панихида состоится 18 февраля в Доме учителя в Сухуме. Похоронят поэта в селе Ачадара.
С 15 апреля 2004 года и до конца жизни Анатолий Лагулаа был главным редактором литературного журнала "Алашара" ("Свет").
Sputnik

Неожиданная трагедия

Трагическая весть о смерти Анатолия Лагулаа стала неожиданностью, которая выбила из колеи друзей, коллег и всех, кто его знал, сказал в интервью Sputnik председатель Союза писателей Абхазии Вахтанг Абхазоу.

"Писатели и поэты восприняли эту новость с большой горечью, поскольку его жизнь и творчество были неотъемлемой частью нашей жизни. Анатолий был очень близок к людям, все, кто с ним однажды общался, считали его другом, поскольку он умел расположить к себе", – подчеркнул он.

Отличительными чертами характера Лагулаа было следование канонам апсуара – воспитанность, уважительное отношение к людям. Эти качества, несомненно, находили отражение в его творчестве, добавил Абхазоу.
"Как известно, помимо поэзии, он занимался прозой, где также добился успеха. В последнее десятилетие многие представители национальной литературы как старшего и среднего, так и более молодого возраста ушли из жизни. Это, безусловно, огромный удар для абхазской литературы и культуры в целом", – сказал глава Союза писателей.
Произведения Анатолия Лагулаа в большей степени посвящены патриотической тематике – апсуара, любовь к родине и народу Абхазии. Это было основой его творчества, говорит Абхазоу.
"Работа журнала "Алашара", которым руководил Анатолий Лагулаа, и Союза писателей всегда дополняли друг друга. Мы всегда обсуждали какую работу будем проводить совместно, и в скором времени должно было состояться собрание в Союзе писателей, чтобы определить дальнейшие шаги", – заметил он.
© Sputnik / Рада Ажьиба

Анатолий Лагулаа

Анатолий Лагулаа - Sputnik Абхазия
1/17
© Sputnik / Рада Ажьиба

Анатолий Лагулаа

© Foto / предоставил Анатоли Лагулаа

Анатолий Лагулаа

Анатолий Лагулаа - Sputnik Абхазия
2/17
© Foto / предоставил Анатоли Лагулаа

Анатолий Лагулаа

© Foto / Анатоли Лагәлаа

Анатолий Лагулаа

Анатолий Лагулаа - Sputnik Абхазия
3/17
© Foto / Анатоли Лагәлаа

Анатолий Лагулаа

© Foto / Анатоли Лагәлаа

Анатолий Лагулаа

Анатолий Лагулаа - Sputnik Абхазия
4/17
© Foto / Анатоли Лагәлаа

Анатолий Лагулаа

© Foto / Анатоли ЛагулааСъезд союза писателей Абхазии
Съезд союза писателей Абхазии - Sputnik Абхазия
5/17
© Foto / Анатоли Лагулаа
Съезд союза писателей Абхазии
© Foto / предоставил Анатоли ЛагулааВечер пародии
Вечер пародии - Sputnik Абхазия
6/17
© Foto / предоставил Анатоли Лагулаа
Вечер пародии
© Foto / Иаҳзааишьҭит Анатоли Лагулаа

Анатолий Лагулаа

Анатолий Лагулаа - Sputnik Абхазия
7/17
© Foto / Иаҳзааишьҭит Анатоли Лагулаа

Анатолий Лагулаа

© Sputnik

Анатолий Лагулаа

Анатолий Лагулаа - Sputnik Абхазия
8/17
© Sputnik

Анатолий Лагулаа

© Sputnik / Анатоли Лагәлаа

Анатолий Лагулаа

Анатолий Лагулаа - Sputnik Абхазия
9/17
© Sputnik / Анатоли Лагәлаа

Анатолий Лагулаа

© Foto / Анатоли Лагәлаа"Риҵатәи арифмақәа"
Риҵатәи арифмақәа - Sputnik Абхазия
10/17
© Foto / Анатоли Лагәлаа
"Риҵатәи арифмақәа"
© Foto / прислал Анатолий Лагулаа

Анатолий Лагулаа

Анатолий Лагулаа - Sputnik Абхазия
11/17
© Foto / прислал Анатолий Лагулаа

Анатолий Лагулаа

© Foto / Анатолий ЛагулааВстреча абхазских и северокавказских писателей
Встреча абхазских и северокавказских писателей - Sputnik Абхазия
12/17
© Foto / Анатолий Лагулаа
Встреча абхазских и северокавказских писателей
© Foto / Анатолий Лагулаа

Анатолий Лагулаа

Анатолий Лагулаа - Sputnik Абхазия
13/17
© Foto / Анатолий Лагулаа

Анатолий Лагулаа

© Sputnik / Томас ТхайцукАнатолий Лагулаа и руководитель Sputnik Абхазия Руслан Бганба
Анатолий Лагулаа и руководитель Sputnik Абхазия Руслан Бганба - Sputnik Абхазия
14/17
© Sputnik / Томас Тхайцук
Анатолий Лагулаа и руководитель Sputnik Абхазия Руслан Бганба
© Foto / Анатолий Лагулаа

Анатолий Лагулаа

Анатолий Лагулаа - Sputnik Абхазия
15/17
© Foto / Анатолий Лагулаа

Анатолий Лагулаа

© Foto / предоставил Анатолий Лагулаа

Анатолий Лагулаа

Анатолий Лагулаа - Sputnik Абхазия
16/17
© Foto / предоставил Анатолий Лагулаа

Анатолий Лагулаа

© Фото : А. Лагәлаа ихатә архив аҟынтә

Анатолий Лагулаа

Анатолий Лагулаа - Sputnik Абхазия
17/17
© Фото : А. Лагәлаа ихатә архив аҟынтә

Анатолий Лагулаа

1/17
© Sputnik / Рада Ажьиба

Анатолий Лагулаа

2/17
© Foto / предоставил Анатоли Лагулаа

Анатолий Лагулаа

3/17
© Foto / Анатоли Лагәлаа

Анатолий Лагулаа

4/17
© Foto / Анатоли Лагәлаа

Анатолий Лагулаа

5/17
© Foto / Анатоли Лагулаа
Съезд союза писателей Абхазии
6/17
© Foto / предоставил Анатоли Лагулаа
Вечер пародии
7/17
© Foto / Иаҳзааишьҭит Анатоли Лагулаа

Анатолий Лагулаа

8/17
© Sputnik

Анатолий Лагулаа

9/17
© Sputnik / Анатоли Лагәлаа

Анатолий Лагулаа

10/17
© Foto / Анатоли Лагәлаа
"Риҵатәи арифмақәа"
11/17
© Foto / прислал Анатолий Лагулаа

Анатолий Лагулаа

12/17
© Foto / Анатолий Лагулаа
Встреча абхазских и северокавказских писателей
13/17
© Foto / Анатолий Лагулаа

Анатолий Лагулаа

14/17
© Sputnik / Томас Тхайцук
Анатолий Лагулаа и руководитель Sputnik Абхазия Руслан Бганба
15/17
© Foto / Анатолий Лагулаа

Анатолий Лагулаа

16/17
© Foto / предоставил Анатолий Лагулаа

Анатолий Лагулаа

17/17
© Фото : А. Лагәлаа ихатә архив аҟынтә

Анатолий Лагулаа

Лагулаа был значительной фигурой, помимо творческой, он занимался и общественной деятельностью, его волновали все самые актуальные и важные вопросы, говорит Абхазоу.
"В абхазской литературе он оставил свой яркий след. Кроме литературы и общественной жизни, он создал хорошую семью, у него растут внуки. Он считал себя счастливым человеком", – подчеркнул Абхазоу.
Анатолий Лагулаа - Sputnik Абхазия, 1920, 15.02.2026
В Абхазии
Скончался Анатолий Лагулаа
Вчера, 19:56

Из биографии поэта

Абхазский поэт, прозаик, публицист, заслуженный деятель культуры Анатолий Лагулаа родился 1 июня 1961 года в селе Члоу Очамчырского района.
Четыре года учился в Аймарской школе, затем в Члоуской средней школе, которую окончил в 1978 году. В 1979 году поступил на филологический факультет Абхазского государственного университета, но через три года перешел на третий курс факультета журналистики МГУ.
Однако из-за пошатнувшегося здоровья вынужден был вернуться в Абхазию, где окончил Абхазский государственный университет в 1984 году.
Работал переводчиком в редакции газеты "Апсны Капш", младшим редактором издательства "Алашара". С конца 1984 года начал работать в редакции журнала "Алашара" заведующим отделом прозы (по 1985 г.), ответственным секретарем (1985–2004 гг.).
С 15 апреля 2004 года и до конца жизни был главным редактором журнала "Алашара". На Абхазском радио и телевидении вел литературные передачи "Абырлаш" и "Ажәеи амчи".
Анатолий Лагулаа – член Союзов писателей СССР (1989), России и Абхазии (1999).
Стихи и короткие статьи начал писать еще в школьные годы. Его произведения публиковались в журналах "Алашара", "Амцабз", "Абаза", газетах "Апсны Капш", "Апсны", "Аидгылара", "Бзып–Бзыбь", "Еҵәаџьаа", "Литературная Россия" и других. Автор более 15 сборников стихов, рассказов и повестей на абхазском языке.
В 2010 году Лагулаа стал лауреатом Государственной премии Абхазии имени Дмитрия Гулиа по литературе за сборник стихов "Смутные дни прошли..." и Государственной премии имени Таифа Аджба в 2016 году за сборник детских рассказов "Дрозд".
Анатолий Лагулаа регулярно писал колонки, которые публиковались в Sputnik Абхазия. В них Лагулаа писал про коллег-писателей, литературных критиков, молодых авторов, брал интервью у соотечественников, внесших вклад в развитие национальной литературы и культуры.
Сотрудники Генеральной прокуратуры Абхазии во главе с генпрокурором Адгуром Агрба возложили цветы у Посольства Российской Федерации в Абхазии в память о жертвах террористического акта в Подмосковье. - Sputnik Абхазия, 1920, 16.02.2026
В Абхазии
Церемония прощания с Анатолием Лагулаа состоится 18 февраля в Сухуме
13:11
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0