Потеря, выбившая из колеи: памяти поэта Анатолия Лагулаа

С 15 апреля 2004 года и до конца жизни Анатолий Лагулаа был главным редактором литературного журнала "Алашара" ("Свет").SputnikНеожиданная трагедияТрагическая весть о смерти Анатолия Лагулаа стала неожиданностью, которая выбила из колеи друзей, коллег и всех, кто его знал, сказал в интервью Sputnik председатель Союза писателей Абхазии Вахтанг Абхазоу.Отличительными чертами характера Лагулаа было следование канонам апсуара – воспитанность, уважительное отношение к людям. Эти качества, несомненно, находили отражение в его творчестве, добавил Абхазоу."Как известно, помимо поэзии, он занимался прозой, где также добился успеха. В последнее десятилетие многие представители национальной литературы как старшего и среднего, так и более молодого возраста ушли из жизни. Это, безусловно, огромный удар для абхазской литературы и культуры в целом", – сказал глава Союза писателей.Произведения Анатолия Лагулаа в большей степени посвящены патриотической тематике – апсуара, любовь к родине и народу Абхазии. Это было основой его творчества, говорит Абхазоу."Работа журнала "Алашара", которым руководил Анатолий Лагулаа, и Союза писателей всегда дополняли друг друга. Мы всегда обсуждали какую работу будем проводить совместно, и в скором времени должно было состояться собрание в Союзе писателей, чтобы определить дальнейшие шаги", – заметил он.Лагулаа был значительной фигурой, помимо творческой, он занимался и общественной деятельностью, его волновали все самые актуальные и важные вопросы, говорит Абхазоу."В абхазской литературе он оставил свой яркий след. Кроме литературы и общественной жизни, он создал хорошую семью, у него растут внуки. Он считал себя счастливым человеком", – подчеркнул Абхазоу.Из биографии поэтаАбхазский поэт, прозаик, публицист, заслуженный деятель культуры Анатолий Лагулаа родился 1 июня 1961 года в селе Члоу Очамчырского района. Четыре года учился в Аймарской школе, затем в Члоуской средней школе, которую окончил в 1978 году. В 1979 году поступил на филологический факультет Абхазского государственного университета, но через три года перешел на третий курс факультета журналистики МГУ. Однако из-за пошатнувшегося здоровья вынужден был вернуться в Абхазию, где окончил Абхазский государственный университет в 1984 году.Работал переводчиком в редакции газеты "Апсны Капш", младшим редактором издательства "Алашара". С конца 1984 года начал работать в редакции журнала "Алашара" заведующим отделом прозы (по 1985 г.), ответственным секретарем (1985–2004 гг.).Анатолий Лагулаа – член Союзов писателей СССР (1989), России и Абхазии (1999).Стихи и короткие статьи начал писать еще в школьные годы. Его произведения публиковались в журналах "Алашара", "Амцабз", "Абаза", газетах "Апсны Капш", "Апсны", "Аидгылара", "Бзып–Бзыбь", "Еҵәаџьаа", "Литературная Россия" и других. Автор более 15 сборников стихов, рассказов и повестей на абхазском языке.В 2010 году Лагулаа стал лауреатом Государственной премии Абхазии имени Дмитрия Гулиа по литературе за сборник стихов "Смутные дни прошли..." и Государственной премии имени Таифа Аджба в 2016 году за сборник детских рассказов "Дрозд". Анатолий Лагулаа регулярно писал колонки, которые публиковались в Sputnik Абхазия. В них Лагулаа писал про коллег-писателей, литературных критиков, молодых авторов, брал интервью у соотечественников, внесших вклад в развитие национальной литературы и культуры.

