Количество автомобильных аварий в Абхазии в 2024 и 2025 годах

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аԥсуа револиуциа аҟазшьа: аҭоурыхҭҵааҩ иҿцәажәара
13:04
26 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Арепатриантцәа рзы анхарҭатә программеи аҳәынҭпрограмма "Анхарҭеи" еидкылахоит: аицәажәара
13:34
26 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Радио
Спортивный туризм в Абхазии: перспективы направления
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Радио
Интервью Президента Абхазии: разговор о главном с экспертом
14:33
20 мин
Радио
Окончание зимы в Абхазии: прогноз климатолога
14:54
5 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аԥсны ахада иҟны иҟоу аҵарауаа ҿарацәа рхеилак злахәу астол гьежь мҩаԥысит: ахҳәаа
18:04
26 мин
Новости
Главные темы
18:31
4 мин
Радио
Медиашкола RT в Абхазии: интервью с Мурадом Газдиевым
18:35
25 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аԥсны ахада иҟны иҟоу аҵарауаа ҿарацәа рхеилак злахәу астол гьежь мҩаԥысит: ахҳәаа
21:04
26 мин
Новости
Главные темы
21:31
4 мин
Радио
Медиашкола RT в Абхазии: интервью с Мурадом Газдиевым
21:35
25 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
30 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Анапҟазацәа ргәы иҵхо азҵаарақәа ӡырган: аиԥылара алахәала иҿцәажәара
13:05
15 мин
Еицырдыруа ахьыӡқәа
Аҩыза изы ажәа: Анатоли Лагәлаа игәалашәара лаша инамаданы
13:20
9 мин
Еицырдыруа ахьыӡқәа
Аҩыза изы ажәа: Анатоли Лагәлаа игәаларшәара
13:21
8 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аҭаацәара қәыԥш ирзырхоу аицлабра рылаҳәоуп: аԥҟарақәа еилаҳкаауеит
13:34
11 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Амедиашкола RT Аԥсны аусушьа ҳколлегацәа рыҿцәажәара
13:45
15 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Радио
Зачем нужны онлайн-кассы в Абхазии: разбираемся с экспертом
14:33
25 мин
Инструкция по применению
Как выбрать кондиционер
14:58
1 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Гагра "Иҷыдоу Автонхамҩа" акоммерциатә обиектқәа ринвентаризациа мҩаԥнагоит: ахҳәаа
18:05
7 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Амедиашкола RT Аԥсны аусушьа ҳколлегацәа рыҿцәажәара
18:12
14 мин
Жәлар рдоуҳа
Абысҭеи ажәлар разгәаҭарақәеи
18:27
2 мин
Новости
Главные темы
18:37
15 мин
Интервью
Фестиваль национальной культуры пройдет летом в Абхазии: интервью с автором проекта
18:53
14 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Гагра "Иҷыдоу Автонхамҩа" акоммерциатә обиектқәа ринвентаризациа мҩаԥнагоит: ахҳәаа
21:05
7 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Амедиашкола RT Аԥсны аусушьа ҳколлегацәа рыҿцәажәара
21:12
14 мин
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Вечерний Сухум
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
Более 150 аварий произошло на дорогах Абхазии в 2025 году. В них погибли 50 человек, по фактам 80 ДТП возбуждены уголовные дела, сообщил на коллегии Генпрокуратуры глава ведомства Адгур Агрба. Он подчеркнул, что ситуация на дорогах остается крайне сложной. Основные нарушения — езда в нетрезвом виде, превышение скорости, грубое нарушение правил обгона и маневрирования.
Подписаться
Более 150 аварий произошло на дорогах Абхазии в 2025 году.
В них погибли 50 человек, по фактам 80 ДТП возбуждены уголовные дела, сообщил на коллегии Генпрокуратуры глава ведомства Адгур Агрба.
Он подчеркнул, что ситуация на дорогах остается крайне сложной. Основные нарушения — езда в нетрезвом виде, превышение скорости, грубое нарушение правил обгона и маневрирования.
