https://sputnik-abkhazia.ru/20260218/kolichestvo-avtomobilnykh-avariy-v-abkhazii-v-2024-i-2025-godakh-1061127883.html
Количество автомобильных аварий в Абхазии в 2024 и 2025 годах
Количество автомобильных аварий в Абхазии в 2024 и 2025 годах
Sputnik Абхазия
Более 150 аварий произошло на дорогах Абхазии в 2025 году. 18.02.2026, Sputnik Абхазия
2026-02-18T13:45+0300
2026-02-18T13:45+0300
2026-02-18T13:45+0300
в абхазии
абхазия
дтп
мультимедиа
инфографика
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/02/12/1061127288_0:130:2497:1535_1920x0_80_0_0_3ff11b0caa73f84290a70ac1c991bfb7.png
Более 150 аварий произошло на дорогах Абхазии в 2025 году. В них погибли 50 человек, по фактам 80 ДТП возбуждены уголовные дела, сообщил на коллегии Генпрокуратуры глава ведомства Адгур Агрба. Он подчеркнул, что ситуация на дорогах остается крайне сложной. Основные нарушения — езда в нетрезвом виде, превышение скорости, грубое нарушение правил обгона и маневрирования.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/02/12/1061127288_139:0:2359:1665_1920x0_80_0_0_bfe838829754458adf5b1572edf1be8e.png
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, дтп, мультимедиа, инфографика, инфографика
абхазия, дтп, мультимедиа, инфографика, инфографика
Количество автомобильных аварий в Абхазии в 2024 и 2025 годах
Более 150 аварий произошло на дорогах Абхазии в 2025 году.
В них погибли 50 человек, по фактам 80 ДТП возбуждены уголовные дела, сообщил на коллегии Генпрокуратуры глава ведомства Адгур Агрба.
Он подчеркнул, что ситуация на дорогах остается крайне сложной. Основные нарушения — езда в нетрезвом виде, превышение скорости, грубое нарушение правил обгона и маневрирования.