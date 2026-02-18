Абхазия
Старший корреспондент RT Мурад Газдиев выступил экспертом в рамках Медиашколы RT в Сухуме. Он рассказал о своем пути военного корреспондента и особенностях вещания из горячих точек. "У нас очень сильная медиашкола. Она не только в России или странах СНГ. Она международная. В прошлом году я ездил, например, в Эфиопию, и рассказывал про свой путь. В медиашколе разные эксперты — и документалисты, и корреспонденты. Мы рассказываем, как лучше сделать кадр, как донести до людей информацию, чтобы им самим интересно будет", — отметил Газдиев. Подробнее смотрите в видео.
Показать изнанку войны: Мурад Газдиев о работе военкора на передовой

19:46 18.02.2026
© Видео Sputnik
Подписаться
В эфире радио Sputnik старший корреспондент RT Мурад Газдиев рассказал о Медиашколе RT, своем пути военного корреспондента и особенностях работы в горячих точках.
Старший корреспондент RT Мурад Газдиев выступил экспертом в рамках Медиашколы RT в Сухуме.
Он рассказал о своем пути военного корреспондента и особенностях вещания из горячих точек.
"У нас очень сильная медиашкола. Она не только в России или странах СНГ. Она международная. В прошлом году я ездил, например, в Эфиопию, и рассказывал про свой путь. В медиашколе разные эксперты — и документалисты, и корреспонденты. Мы рассказываем, как лучше сделать кадр, как донести до людей информацию, чтобы им самим интересно будет", — отметил Газдиев.
Подробнее смотрите в видео.
