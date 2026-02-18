https://sputnik-abkhazia.ru/20260218/pokazat-iznanku-voyny-murad-gazdiev-o-rabote-voenkora-na-peredovoy-1061143040.html
Показать изнанку войны: Мурад Газдиев о работе военкора на передовой
2026-02-18T19:46+0300
Старший корреспондент RT Мурад Газдиев выступил экспертом в рамках Медиашколы RT в Сухуме. Он рассказал о своем пути военного корреспондента и особенностях вещания из горячих точек. "У нас очень сильная медиашкола. Она не только в России или странах СНГ. Она международная. В прошлом году я ездил, например, в Эфиопию, и рассказывал про свой путь. В медиашколе разные эксперты — и документалисты, и корреспонденты. Мы рассказываем, как лучше сделать кадр, как донести до людей информацию, чтобы им самим интересно будет", — отметил Газдиев. Подробнее смотрите в видео.
