https://sputnik-abkhazia.ru/20260218/pokazat-iznanku-voyny-murad-gazdiev-o-rabote-voenkora-na-peredovoy-1061143040.html

Показать изнанку войны: Мурад Газдиев о работе военкора на передовой

В эфире радио Sputnik старший корреспондент RT Мурад Газдиев рассказал о Медиашколе RT, своем пути военного корреспондента и особенностях работы в горячих... 18.02.2026, Sputnik Абхазия

Старший корреспондент RT Мурад Газдиев выступил экспертом в рамках Медиашколы RT в Сухуме. Он рассказал о своем пути военного корреспондента и особенностях вещания из горячих точек. "У нас очень сильная медиашкола. Она не только в России или странах СНГ. Она международная. В прошлом году я ездил, например, в Эфиопию, и рассказывал про свой путь. В медиашколе разные эксперты — и документалисты, и корреспонденты. Мы рассказываем, как лучше сделать кадр, как донести до людей информацию, чтобы им самим интересно будет", — отметил Газдиев. Подробнее смотрите в видео.

