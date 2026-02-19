https://sputnik-abkhazia.ru/20260219/kommunikatsiya-s-obschestvom-naskolko-vazhna-otkrytost-prezidenta-1061151033.html

Коммуникация с обществом: насколько важна открытость президента

Коммуникация с обществом: насколько важна открытость президента

Sputnik Абхазия

Президент Абхазии Бадра Гунба дал интервью Абхазскому телевидению. Он затронул вопросы, связанные с экономикой, безопасностью, политикой и другими... 19.02.2026, Sputnik Абхазия

2026-02-19T14:33+0300

2026-02-19T14:33+0300

2026-02-19T14:37+0300

в абхазии

абхазия

мультимедиа

видео

бадра гунба

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/02/13/1061150699_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f9670d4ab551dec496b562337731aef1.jpg

По мнению директора Института экономики и права Фатимы Камкия, коммуникация с обществом — важное направление для президента Бадры Гунба.Она отмечает, что для главы государства важно поддерживать связь с жителями страны.Камкия также добавила, что в обществе существует запрос на то, чтобы слышать от главы государства о том, как обстоят дела в стране."Поэтому случаи коммуникации, тем более в формате диалога, — это всегда хорошая составляющая, чтобы подвести итоги и определиться, в каком направлении двигаться дальше", — подчеркнула она.Директор Института экономики и права считает, что в обществе есть определенные ожидания, на которые власть должна реагировать, к примеру, формированием модели и формы государственного развития.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, мультимедиа, видео, бадра гунба, видео