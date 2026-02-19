Коммуникация с обществом: насколько важна открытость президента

Абхазия
рус
Sputnik Абхазия
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
30 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Анапҟазацәа ргәы иҵхо азҵаарақәа ӡырган: аиԥылара алахәала иҿцәажәара
13:05
15 мин
Еицырдыруа ахьыӡқәа
Аҩыза изы ажәа: Анатоли Лагәлаа игәалашәара лаша инамаданы
13:20
9 мин
Еицырдыруа ахьыӡқәа
Аҩыза изы ажәа: Анатоли Лагәлаа игәаларшәара
13:21
8 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аҭаацәара қәыԥш ирзырхоу аицлабра рылаҳәоуп: аԥҟарақәа еилаҳкаауеит
13:34
11 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Амедиашкола RT Аԥсны аусушьа ҳколлегацәа рыҿцәажәара
13:45
15 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Зачем нужны онлайн-кассы в Абхазии: разбираемся с экспертом
14:33
25 мин
Инструкция по применению
Как выбрать кондиционер
14:58
1 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Гагра "Иҷыдоу Автонхамҩа" акоммерциатә обиектқәа ринвентаризациа мҩаԥнагоит: ахҳәаа
18:05
7 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Амедиашкола RT Аԥсны аусушьа ҳколлегацәа рыҿцәажәара
18:12
14 мин
Жәлар рдоуҳа
Абысҭеи ажәлар разгәаҭарақәеи
18:27
2 мин
Главные темы
18:31
3 мин
Интервью
Фестиваль национальной культуры пройдет летом в Абхазии: интервью с автором проекта
18:34
14 мин
Охрана уникальных зон: в Кабмине обсуждали вопросы создания новых природных территорий
18:49
11 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Гагра "Иҷыдоу Автонхамҩа" акоммерциатә обиектқәа ринвентаризациа мҩаԥнагоит: ахҳәаа
21:05
7 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Амедиашкола RT Аԥсны аусушьа ҳколлегацәа рыҿцәажәара
21:12
14 мин
Жәлар рдоуҳа
Абысҭеи ажәлар разгәаҭарақәеи
21:27
2 мин
Главные темы
21:31
3 мин
Интервью
Фестиваль национальной культуры пройдет летом в Абхазии: интервью с автором проекта
21:34
14 мин
Охрана уникальных зон: в Кабмине обсуждали вопросы создания новых природных территорий
21:49
11 мин
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
30 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Аиҿцәажәара
Ӡиӡариа ихьӡ зху апремиа: акомиссиа ахантәаҩы ицәажәара
13:05
13 мин
Аиҿцәажәара
Аԥсуа ҩқәа ирызку амилаҭтә еицлабра "Акаҷыҷ": аҩыҟаҵаҩцәа ирнаҭо азы агәаанагара
13:18
12 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Аиҿцәажәара
Аԥсышәала аиҭага абжьы ахаҵаны Яндекс аҿы ицәыргахоит: аҵарауаҩ лгәаанагара
13:33
11 мин
Аиҿцәажәара
Ҩымштәи RT Амедиашкола Аԥсны: алахәыла лгәаанагара
13:45
15 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Главный четверг
Новый Афон: подготовка к турсезону, развитие инфраструктуры
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Такие обстоятельства
Можно ли научить юмору: интервью с организаторами игр КВН "Наставники"
14:33
27 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:06
10 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Афымцаԥхьаӡагақәа рықәыргылара аус шцац ицоит: аспециалист иҿцәажәара
18:16
16 мин
Аиҿцәажәара
Аԥсуа ҩқәа ирызку амилаҭтә еицлабра "Акаҷыҷ": аҩыҟаҵаҩцәа ирнаҭо азы агәаанагара
18:33
10 мин
Новости
Главные темы
18:37
12 мин
14:33 19.02.2026 (обновлено: 14:37 19.02.2026)
© Видео Sputnik
Подписаться
Президент Абхазии Бадра Гунба дал интервью Абхазскому телевидению. Он затронул вопросы, связанные с экономикой, безопасностью, политикой и другими направлениями.
По мнению директора Института экономики и права Фатимы Камкия, коммуникация с обществом — важное направление для президента Бадры Гунба.
Она отмечает, что для главы государства важно поддерживать связь с жителями страны.
Камкия также добавила, что в обществе существует запрос на то, чтобы слышать от главы государства о том, как обстоят дела в стране.
"Поэтому случаи коммуникации, тем более в формате диалога, — это всегда хорошая составляющая, чтобы подвести итоги и определиться, в каком направлении двигаться дальше", — подчеркнула она.
Директор Института экономики и права считает, что в обществе есть определенные ожидания, на которые власть должна реагировать, к примеру, формированием модели и формы государственного развития.
