Коммуникация с обществом: насколько важна открытость президента
Коммуникация с обществом: насколько важна открытость президента
Президент Абхазии Бадра Гунба дал интервью Абхазскому телевидению. Он затронул вопросы, связанные с экономикой, безопасностью, политикой и другими...
14:33 19.02.2026 (обновлено: 14:37 19.02.2026)
Президент Абхазии Бадра Гунба дал интервью Абхазскому телевидению. Он затронул вопросы, связанные с экономикой, безопасностью, политикой и другими направлениями.
По мнению директора Института экономики и права Фатимы Камкия, коммуникация с обществом — важное направление для президента Бадры Гунба.
Она отмечает, что для главы государства важно поддерживать связь с жителями страны.
Камкия также добавила, что в обществе существует запрос на то, чтобы слышать от главы государства о том, как обстоят дела в стране.
"Поэтому случаи коммуникации, тем более в формате диалога, — это всегда хорошая составляющая, чтобы подвести итоги и определиться, в каком направлении двигаться дальше", — подчеркнула она.
Директор Института экономики и права считает, что в обществе есть определенные ожидания, на которые власть должна реагировать, к примеру, формированием модели и формы государственного развития.