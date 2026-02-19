Средства ПВО за ночь сбили над Россией 113 украинских дронов

https://sputnik-abkhazia.ru/20260219/sredstva-pvo-za-noch-sbili-nad-rossiey-113-ukrainskikh-dronov-1061149299.html

Практически каждую ночь ВСУ атакуют объекты на российской территории с помощью дронов. 19.02.2026, Sputnik Абхазия

2026-02-19T09:00+0300

2026-02-19T09:00+0300

2026-02-19T11:47+0300

СУХУМ, 19 фев – Sputnik. Средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили над территорией России 113 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России.Почти половину, 50 дронов, сбили над Брянской областью.Еще 35 поразили над Смоленской, 12 – над Тверской. Десять беспилотных аппаратов уничтожили над Новгородской областью, четыре – над Ленинградской, два – над Калужской.

