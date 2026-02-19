https://sputnik-abkhazia.ru/20260219/sredstva-pvo-za-noch-sbili-nad-rossiey-113-ukrainskikh-dronov-1061149299.html
Средства ПВО за ночь сбили над Россией 113 украинских дронов
Средства ПВО за ночь сбили над Россией 113 украинских дронов
Практически каждую ночь ВСУ атакуют объекты на российской территории с помощью дронов.
СУХУМ, 19 фев – Sputnik. Средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили над территорией России 113 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России.Почти половину, 50 дронов, сбили над Брянской областью.Еще 35 поразили над Смоленской, 12 – над Тверской. Десять беспилотных аппаратов уничтожили над Новгородской областью, четыре – над Ленинградской, два – над Калужской.
Практически каждую ночь ВСУ атакуют объекты на российской территории с помощью дронов.
СУХУМ, 19 фев – Sputnik. Средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили над территорией России 113 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России.
Почти половину, 50 дронов, сбили над Брянской областью.
Еще 35 поразили над Смоленской, 12 – над Тверской. Десять беспилотных аппаратов уничтожили над Новгородской областью, четыре – над Ленинградской, два – над Калужской.