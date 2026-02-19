Средства ПВО за ночь сбили над Россией 113 украинских дронов

Абхазия
Ашьыжь Sputnik аҿы
Утро на Sputnik
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Анапҟазацәа ргәы иҵхо азҵаарақәа ӡырган: аиԥылара алахәала иҿцәажәара
13:05
15 мин
Еицырдыруа ахьыӡқәа
Аҩыза изы ажәа: Анатоли Лагәлаа игәалашәара лаша инамаданы
13:20
9 мин
Еицырдыруа ахьыӡқәа
Аҩыза изы ажәа: Анатоли Лагәлаа игәаларшәара
13:21
8 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аҭаацәара қәыԥш ирзырхоу аицлабра рылаҳәоуп: аԥҟарақәа еилаҳкаауеит
13:34
11 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Амедиашкола RT Аԥсны аусушьа ҳколлегацәа рыҿцәажәара
13:45
15 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Радио
Зачем нужны онлайн-кассы в Абхазии: разбираемся с экспертом
14:33
25 мин
Инструкция по применению
Как выбрать кондиционер
14:58
1 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Гагра "Иҷыдоу Автонхамҩа" акоммерциатә обиектқәа ринвентаризациа мҩаԥнагоит: ахҳәаа
18:05
7 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Амедиашкола RT Аԥсны аусушьа ҳколлегацәа рыҿцәажәара
18:12
14 мин
Жәлар рдоуҳа
Абысҭеи ажәлар разгәаҭарақәеи
18:27
2 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Интервью
Фестиваль национальной культуры пройдет летом в Абхазии: интервью с автором проекта
18:34
14 мин
Радио
Охрана уникальных зон: в Кабмине обсуждали вопросы создания новых природных территорий
18:49
11 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Гагра "Иҷыдоу Автонхамҩа" акоммерциатә обиектқәа ринвентаризациа мҩаԥнагоит: ахҳәаа
21:05
7 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Амедиашкола RT Аԥсны аусушьа ҳколлегацәа рыҿцәажәара
21:12
14 мин
Жәлар рдоуҳа
Абысҭеи ажәлар разгәаҭарақәеи
21:27
2 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Интервью
Фестиваль национальной культуры пройдет летом в Абхазии: интервью с автором проекта
21:34
14 мин
Радио
Охрана уникальных зон: в Кабмине обсуждали вопросы создания новых природных территорий
21:49
11 мин
Ашьыжь Спутник аҿы
Утро на Sputnik
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Аиҿцәажәара
Ӡиӡариа ихьӡ зху апремиа: акомиссиа ахантәаҩы ицәажәара
13:05
13 мин
Аиҿцәажәара
Аԥсуа ҩқәа ирызку амилаҭтә еицлабра "Акаҷыҷ": аҩыҟаҵаҩцәа ирнаҭо азы агәаанагара
13:18
12 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Аиҿцәажәара
Аԥсышәала аиҭага абжьы ахаҵаны Яндекс аҿы ицәыргахоит: аҵарауаҩ лгәаанагара
13:33
11 мин
Аиҿцәажәара
Ҩымштәи RT Амедиашкола Аԥсны: алахәыла лгәаанагара
13:45
15 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Главный четверг
Новый Афон: подготовка к турсезону, развитие инфраструктуры
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Такие обстоятельства
Можно ли научить юмору: интервью с организаторами игр КВН "Наставники"
14:33
27 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:06
10 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Афымцаԥхьаӡагақәа рықәыргылара аус шцац ицоит: аспециалист иҿцәажәара
18:16
16 мин
Аиҿцәажәара
Аԥсуа ҩқәа ирызку амилаҭтә еицлабра "Акаҷыҷ": аҩыҟаҵаҩцәа ирнаҭо азы агәаанагара
18:33
10 мин
Новости
Главные темы
18:37
12 мин
ВчераСегодня
К эфиру
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Средства ПВО за ночь сбили над Россией 113 украинских дронов
Средства ПВО за ночь сбили над Россией 113 украинских дронов
СУХУМ, 19 фев – Sputnik. Средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили над территорией России 113 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России.Почти половину, 50 дронов, сбили над Брянской областью.Еще 35 поразили над Смоленской, 12 – над Тверской. Десять беспилотных аппаратов уничтожили над Новгородской областью, четыре – над Ленинградской, два – над Калужской.
Подписаться
Практически каждую ночь ВСУ атакуют объекты на российской территории с помощью дронов.
СУХУМ, 19 фев – Sputnik. Средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили над территорией России 113 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России.
Почти половину, 50 дронов, сбили над Брянской областью.
Еще 35 поразили над Смоленской, 12 – над Тверской. Десять беспилотных аппаратов уничтожили над Новгородской областью, четыре – над Ленинградской, два – над Калужской.
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Военная спецоперация РФ в Донбассе
СВО: катастрофа ВСУ в Константиновке
Вчера, 19:55
