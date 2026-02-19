https://sputnik-abkhazia.ru/20260219/to-chto-obedinyaet-festival-kultury-abkhazii-i-rossii-proydet-v-sukhume-1061173043.html
То, что объединяет: фестиваль культуры Абхазии и России пройдет в Сухуме
То, что объединяет: фестиваль культуры Абхазии и России пройдет в Сухуме
Sputnik Абхазия
В эфире радио Sputnik певец, композитор Александр Шоуа рассказал о первом международном фестивале национальной культуры Абхазии и России, общих ценностях... 19.02.2026, Sputnik Абхазия
2026-02-19T21:34+0300
2026-02-19T21:34+0300
2026-02-19T21:34+0300
в абхазии
абхазия
новости
видео
мультимедиа
музыка
культура
искусство
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/02/13/1061172874_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_423b30a8a1d91ee5603bc8db9f8c7329.jpg
Первый международный фестиваль национальной культуры Абхазии и России пройдет в Сухуме 28 и 29 августа, рассказал в эфире радио Sputnik певец, композитор Александр Шоуа. По его словам, в нем примут участие не только абхазские, но и российские артисты. @На сцене будут взрослые артисты не только из Абхазии, но и из России. Артисты, которые номинированы на "Золотые граммофоны", "Песни года" и так далее. Естественно, будет молодежь, в том числе и из Абхазии, у которой будет фантастический шанс показать себя на одной площадке со взрослыми артистами", – отметил Шоуа. По мнению певца, у народов Абхазии и России много общего. Он уверен, что только Россия сегодня стоит на страже человеческих отношений. Подробнее в видео Sputnik.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/02/13/1061172874_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_d558b741492f94abe4d9cb1f168153e0.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, новости, видео, мультимедиа, музыка, культура, искусство, видео
абхазия, новости, видео, мультимедиа, музыка, культура, искусство, видео
То, что объединяет: фестиваль культуры Абхазии и России пройдет в Сухуме
В эфире радио Sputnik певец, композитор Александр Шоуа рассказал о первом международном фестивале национальной культуры Абхазии и России, общих ценностях народов двух стран.
Первый международный фестиваль национальной культуры Абхазии и России пройдет в Сухуме 28 и 29 августа, рассказал в эфире радио Sputnik певец, композитор Александр Шоуа.
По его словам, в нем примут участие не только абхазские, но и российские артисты.
@На сцене будут взрослые артисты не только из Абхазии, но и из России. Артисты, которые номинированы на "Золотые граммофоны", "Песни года" и так далее. Естественно, будет молодежь, в том числе и из Абхазии, у которой будет фантастический шанс показать себя на одной площадке со взрослыми артистами", – отметил Шоуа.
По мнению певца, у народов Абхазии и России много общего. Он уверен, что только Россия сегодня стоит на страже человеческих отношений.
Подробнее в видео Sputnik.