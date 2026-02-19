То, что объединяет: фестиваль культуры Абхазии и России пройдет в Сухуме

Абхазия
Ашьыжь Sputnik аҿы
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Анапҟазацәа ргәы иҵхо азҵаарақәа ӡырган: аиԥылара алахәала иҿцәажәара
13:05
15 мин
Еицырдыруа ахьыӡқәа
Аҩыза изы ажәа: Анатоли Лагәлаа игәалашәара лаша инамаданы
13:20
9 мин
Еицырдыруа ахьыӡқәа
Аҩыза изы ажәа: Анатоли Лагәлаа игәаларшәара
13:21
8 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аҭаацәара қәыԥш ирзырхоу аицлабра рылаҳәоуп: аԥҟарақәа еилаҳкаауеит
13:34
11 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Амедиашкола RT Аԥсны аусушьа ҳколлегацәа рыҿцәажәара
13:45
15 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Радио
Зачем нужны онлайн-кассы в Абхазии: разбираемся с экспертом
14:33
25 мин
Инструкция по применению
Как выбрать кондиционер
14:58
1 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Гагра "Иҷыдоу Автонхамҩа" акоммерциатә обиектқәа ринвентаризациа мҩаԥнагоит: ахҳәаа
18:05
7 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Амедиашкола RT Аԥсны аусушьа ҳколлегацәа рыҿцәажәара
18:12
14 мин
Жәлар рдоуҳа
Абысҭеи ажәлар разгәаҭарақәеи
18:27
2 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Интервью
Фестиваль национальной культуры пройдет летом в Абхазии: интервью с автором проекта
18:34
14 мин
Радио
Охрана уникальных зон: в Кабмине обсуждали вопросы создания новых природных территорий
18:49
11 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Гагра "Иҷыдоу Автонхамҩа" акоммерциатә обиектқәа ринвентаризациа мҩаԥнагоит: ахҳәаа
21:05
7 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Амедиашкола RT Аԥсны аусушьа ҳколлегацәа рыҿцәажәара
21:12
14 мин
Жәлар рдоуҳа
Абысҭеи ажәлар разгәаҭарақәеи
21:27
2 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Интервью
Фестиваль национальной культуры пройдет летом в Абхазии: интервью с автором проекта
21:34
14 мин
Радио
Охрана уникальных зон: в Кабмине обсуждали вопросы создания новых природных территорий
21:49
11 мин
Ашьыжь Спутник аҿы
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Аиҿцәажәара
Ӡиӡариа ихьӡ зху апремиа: акомиссиа ахантәаҩы ицәажәара
13:05
13 мин
Аиҿцәажәара
Аԥсуа ҩқәа ирызку амилаҭтә еицлабра "Акаҷыҷ": аҩыҟаҵаҩцәа ирнаҭо азы агәаанагара
13:18
12 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Аиҿцәажәара
Аԥсышәала аиҭага абжьы ахаҵаны Яндекс аҿы ицәыргахоит: аҵарауаҩ лгәаанагара
13:33
11 мин
Аиҿцәажәара
Ҩымштәи RT Амедиашкола Аԥсны: алахәыла лгәаанагара
13:45
15 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Главный четверг
Новый Афон: подготовка к турсезону, развитие инфраструктуры
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Такие обстоятельства
Можно ли научить юмору: интервью с организаторами игр КВН "Наставники"
14:33
27 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Афымцаԥхьаӡагақәа рықәыргылара аус шцац ицоит: аспециалист иҿцәажәара
18:04
16 мин
Аиҿцәажәара
Аԥсуа ҩқәа ирызку амилаҭтә еицлабра "Акаҷыҷ": аҩыҟаҵаҩцәа ирнаҭо азы агәаанагара
18:20
9 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Такие обстоятельства
Дурипшский сход: борьбе против включения Абхазии в Грузию 95 лет
18:34
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Афымцаԥхьаӡагақәа рықәыргылара аус шцац ицоит: аспециалист иҿцәажәара
21:04
16 мин
Аиҿцәажәара
Аԥсуа ҩқәа ирызку амилаҭтә еицлабра "Акаҷыҷ": аҩыҟаҵаҩцәа ирнаҭо азы агәаанагара
21:20
9 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Такие обстоятельства
Дурипшский сход: борьбе против включения Абхазии в Грузию 95 лет
21:34
26 мин
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
То, что объединяет: фестиваль культуры Абхазии и России пройдет в Сухуме
Первый международный фестиваль национальной культуры Абхазии и России пройдет в Сухуме 28 и 29 августа, рассказал в эфире радио Sputnik певец, композитор Александр Шоуа. По его словам, в нем примут участие не только абхазские, но и российские артисты. @На сцене будут взрослые артисты не только из Абхазии, но и из России. Артисты, которые номинированы на "Золотые граммофоны", "Песни года" и так далее. Естественно, будет молодежь, в том числе и из Абхазии, у которой будет фантастический шанс показать себя на одной площадке со взрослыми артистами", – отметил Шоуа. По мнению певца, у народов Абхазии и России много общего. Он уверен, что только Россия сегодня стоит на страже человеческих отношений. Подробнее в видео Sputnik.
В эфире радио Sputnik певец, композитор Александр Шоуа рассказал о первом международном фестивале национальной культуры Абхазии и России, общих ценностях народов двух стран.
Первый международный фестиваль национальной культуры Абхазии и России пройдет в Сухуме 28 и 29 августа, рассказал в эфире радио Sputnik певец, композитор Александр Шоуа.
По его словам, в нем примут участие не только абхазские, но и российские артисты.
@На сцене будут взрослые артисты не только из Абхазии, но и из России. Артисты, которые номинированы на "Золотые граммофоны", "Песни года" и так далее. Естественно, будет молодежь, в том числе и из Абхазии, у которой будет фантастический шанс показать себя на одной площадке со взрослыми артистами", – отметил Шоуа.
По мнению певца, у народов Абхазии и России много общего. Он уверен, что только Россия сегодня стоит на страже человеческих отношений.
Подробнее в видео Sputnik.
