Демографический кризис: как Абхазия будет выходить из него

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Спутник аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Уааԥсырала ҳхыԥхьаӡара аизырҳаразы иаҳԥырхагоузеи: Ҳакан Кочу иҿцәажәара
13:04
25 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Гәыԥ ашьхымзагәара аԥсшьаҩцәа аҭаауа иҟалоит: апроект аусушьа атәы анхаҩы иҿцәажәараҿы
13:33
14 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аԥсуа драматә театр Владикавказ иҟан: Хьыбла Мықәԥҳа лыҿцәажәара
13:48
12 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Взаимный интерес
Стратегический вопрос: демография Абхазии и опыт России
14:05
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:31
2 мин
Такие обстоятельства
Игра королей: в Абхазии неделя шахмат
14:33
13 мин
Дополнительное время
Чему научились абхазские теннисисты в Казани? Интервью с трененром сборной
14:47
13 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Ашкол аушьҭымҭацәа рымҩақәҵара: Очамчыратәи ашкол – интернат аиҳабы лыҿцәажәара
18:04
11 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Гәыԥ ашьхымзагәара аԥсшьаҩцәа аҭаауа иҟалоит: апроект аусушьа атәы анхаҩы иҿцәажәараҿы
18:15
14 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Взаимный интерес
Стратегический вопрос: демография Абхазии и опыт России
18:34
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Ашкол аушьҭымҭацәа рымҩақәҵара: Очамчыратәи ашкол – интернат аиҳабы лыҿцәажәара
21:04
11 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Гәыԥ ашьхымзагәара аԥсшьаҩцәа аҭаауа иҟалоит: апроект аусушьа атәы анхаҩы иҿцәажәараҿы
21:15
14 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Взаимный интерес
Стратегический вопрос: демография Абхазии и опыт России
21:34
26 мин
Асабша арадио Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Суббота на радио Sputnik
08:30
31 мин
Асабша арадио Sputnik аҿы
13:00
31 мин
Суббота на радио Sputnik
13:30
31 мин
Асабша ахәылбыҽха Sputnik аҿы
18:00
30 мин
Субботний вечер на Sputnik
18:30
31 мин
On air
21:00
30 мин
On air
21:30
31 мин
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Демографический кризис: как Абхазия будет выходить из него

21:30 21.02.2026 (обновлено: 21:37 21.02.2026)
© Томас Тхайцук
Подписаться
В интервью радио Sputnik исполняющая обязанности министра социального обеспечения и демографической политики Кама Адзинба рассказала о концепции, разработанной для решения демографических проблем в Абхазии.
Почему данным по рождаемости нельзя верить до конца, какой будет рождаемость к 2040 году, почему материальной поддержки недостаточно для увеличения количества многодетных семей и какое значение в этом имеют традиции — обо всем этом в интервью Sputnik.

По словам Адзинба, как бы государство не поощряло семьи материально, этого будет недостаточно для демографического роста. Многодетность должна быть возведена в национальную идеологию, считает она, иначе смысла говорить о развитии республики нет.

Для решения демографических проблем в министерстве, по словам Адзинба, готовится концепция.

Она включает несколько направлений: ревизия базы данных получателей социальных пособий, объединение существующих в государстве жилищных программ, поддержка малого и среднего бизнеса, развитие села, а также цифровизация.
