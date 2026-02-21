Демографический кризис: как Абхазия будет выходить из него

https://sputnik-abkhazia.ru/20260221/demograficheskiy-krizis-kak-abkhaziya-budet-vykhodit-iz-nego-1061208661.html

В интервью радио Sputnik исполняющая обязанности министра социального обеспечения и демографической политики Кама Адзинба рассказала о концепции, разработанной... 21.02.2026, Sputnik Абхазия

Почему данным по рождаемости нельзя верить до конца, какой будет рождаемость к 2040 году, почему материальной поддержки недостаточно для увеличения количества многодетных семей и какое значение в этом имеют традиции — обо всем этом в интервью Sputnik. По словам Адзинба, как бы государство не поощряло семьи материально, этого будет недостаточно для демографического роста. Многодетность должна быть возведена в национальную идеологию, считает она, иначе смысла говорить о развитии республики нет.Для решения демографических проблем в министерстве, по словам Адзинба, готовится концепция. Она включает несколько направлений: ревизия базы данных получателей социальных пособий, объединение существующих в государстве жилищных программ, поддержка малого и среднего бизнеса, развитие села, а также цифровизация.

