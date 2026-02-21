Демографический кризис: как Абхазия будет выходить из него
В интервью радио Sputnik исполняющая обязанности министра социального обеспечения и демографической политики Кама Адзинба рассказала о концепции, разработанной для решения демографических проблем в Абхазии.
Почему данным по рождаемости нельзя верить до конца, какой будет рождаемость к 2040 году, почему материальной поддержки недостаточно для увеличения количества многодетных семей и какое значение в этом имеют традиции — обо всем этом в интервью Sputnik.
По словам Адзинба, как бы государство не поощряло семьи материально, этого будет недостаточно для демографического роста. Многодетность должна быть возведена в национальную идеологию, считает она, иначе смысла говорить о развитии республики нет.
Для решения демографических проблем в министерстве, по словам Адзинба, готовится концепция.
Она включает несколько направлений: ревизия базы данных получателей социальных пособий, объединение существующих в государстве жилищных программ, поддержка малого и среднего бизнеса, развитие села, а также цифровизация.
