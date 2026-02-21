https://sputnik-abkhazia.ru/20260221/ot-maydana-do-svo-istoriya-konflikta-na-ukraine-1061199476.html
От Майдана до СВО: история конфликта на Украине
21.02.2026
21 февраля 2022 года Россия признала Донецкую и Луганскую Народной Республики. Решение стало закономерным ответом на конфликт на востоке Украины, который Киев развязал после государственного переворота 2014 года. Специально к годовщине признания ЛНР и ДНР Sputnik подготовил документальный фильм об истории украинского конфликта. Как шаг за шагом разворачивалась эта трагедия? Какую роль в ней сыграли Европа и США? И почему киевский режим последовательно отказывается от мира с Москвой?
10:20 21.02.2026 (обновлено: 12:29 21.02.2026)
Признание Россией независимости Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики стало закономерным ответом на конфликт на востоке Украины, который Киев развязал после государственного переворота 2014 года.
21 февраля 2022 года Россия признала Донецкую и Луганскую Народной Республики.
Решение стало закономерным ответом на конфликт на востоке Украины, который Киев развязал после государственного переворота 2014 года.
Специально к годовщине признания ЛНР и ДНР Sputnik подготовил документальный фильм об истории украинского конфликта.
Как шаг за шагом разворачивалась эта трагедия? Какую роль в ней сыграли Европа и США? И почему киевский режим последовательно отказывается от мира с Москвой?