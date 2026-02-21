Абхазия
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Военная спецоперация РФ в Донбассе
От Майдана до СВО: история конфликта на Украине
От Майдана до СВО: история конфликта на Украине
Sputnik Абхазия
Признание Россией независимости Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики стало закономерным ответом на конфликт на востоке Украины, который...
21 февраля 2022 года Россия признала Донецкую и Луганскую Народной Республики. Решение стало закономерным ответом на конфликт на востоке Украины, который Киев развязал после государственного переворота 2014 года. Специально к годовщине признания ЛНР и ДНР Sputnik подготовил документальный фильм об истории украинского конфликта. Как шаг за шагом разворачивалась эта трагедия? Какую роль в ней сыграли Европа и США? И почему киевский режим последовательно отказывается от мира с Москвой?
Подписаться
Признание Россией независимости Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики стало закономерным ответом на конфликт на востоке Украины, который Киев развязал после государственного переворота 2014 года.
21 февраля 2022 года Россия признала Донецкую и Луганскую Народной Республики.
Решение стало закономерным ответом на конфликт на востоке Украины, который Киев развязал после государственного переворота 2014 года.
Специально к годовщине признания ЛНР и ДНР Sputnik подготовил документальный фильм об истории украинского конфликта.
Как шаг за шагом разворачивалась эта трагедия? Какую роль в ней сыграли Европа и США? И почему киевский режим последовательно отказывается от мира с Москвой?
