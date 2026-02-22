Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Амҽыша Sputnik
08:00
30 мин
Воскресенье на Sputnik
08:30
31 мин
Амҽыша Sputnik
13:00
30 мин
Воскресенье на Sputnik
13:30
31 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:05
10 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:36
10 мин
Амҽыша ахәылбыҽха Sputnik аҿы
18:00
30 мин
Вечер воскресенья на Sputnik
18:30
30 мин
Амҽыша ахәылбыҽха Sputnik аҿы
21:00
30 мин
Вечер воскресенья на Sputnik
21:30
30 мин
On air
08:00
30 мин
On air
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:06
10 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:32
10 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:07
10 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:33
10 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:06
10 мин
Новости
Главные темы
18:37
12 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20260222/shutki-na-stsenu-kvn-vozvraschaetsya-v-abkhaziyu-1061217172.html
Шутки на сцену: КВН возвращается в Абхазию
Шутки на сцену: КВН возвращается в Абхазию
Sputnik Абхазия
Как в Абхазии возрождают КВН, какую поддержку получил новый проект, кто будет учить юмору абхазскую молодежь, рассказали в эфире радио Sputnik руководитель... 22.02.2026, Sputnik Абхазия
2026-02-22T20:26+0300
2026-02-22T20:26+0300
в абхазии
видео
мультимедиа
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/02/16/1061216773_0:0:600:338_1920x0_80_0_0_f10ce34f9c4c3cf3fd00103253e84b44.jpg
Первая игра в рамках Абхазской лиги КВН "Наставники" пройдет 26 февраля в Госфилармонии в Сухуме. Это новый проект, аналогов которого ранее не было в Абхазии. Главная задача – возродить КВН внутри страны.Идея возрождения КВН в Абхазии нашла поддержку на самом высоком уровне, — сказал в эфире радио Sputnik начальник молодежного отдела Госкомспорта республики Беслан Аршба. По его словам, Государственный комитет по делам молодежи и спорту выступил оператором этого направления, так как развитие молодежной политики – один из приоритетов ведомства. Руководитель проекта КВН "Наставники" Теймураз Тания подчеркнул, что в ближайшее время Абхазия увидит новые звездочки КВН. С помощью абхазской лиги КВН организаторы рассчитывают выявить талантливую молодежь, которая в будущем может найти себя в сценографии, кинематографе и других смежных профессиях.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/02/16/1061216773_38:0:571:400_1920x0_80_0_0_0b002cbffa5d74448b0e67b2ba0d5695.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
видео, мультимедиа, видео
видео, мультимедиа, видео

Шутки на сцену: КВН возвращается в Абхазию

20:26 22.02.2026
© Томас Тхайцук
Подписаться
Как в Абхазии возрождают КВН, какую поддержку получил новый проект, кто будет учить юмору абхазскую молодежь, рассказали в эфире радио Sputnik руководитель проекта КВН "Наставники" Теймураз Тания и начальник молодежного отдела Госкомспорта республики Беслан Аршба
Первая игра в рамках Абхазской лиги КВН "Наставники" пройдет 26 февраля в Госфилармонии в Сухуме. Это новый проект, аналогов которого ранее не было в Абхазии. Главная задача – возродить КВН внутри страны.

Идея возрождения КВН в Абхазии нашла поддержку на самом высоком уровне, — сказал в эфире радио Sputnik начальник молодежного отдела Госкомспорта республики Беслан Аршба.

По его словам, Государственный комитет по делам молодежи и спорту выступил оператором этого направления, так как развитие молодежной политики – один из приоритетов ведомства.

Руководитель проекта КВН "Наставники" Теймураз Тания подчеркнул, что в ближайшее время Абхазия увидит новые звездочки КВН.

С помощью абхазской лиги КВН организаторы рассчитывают выявить талантливую молодежь, которая в будущем может найти себя в сценографии, кинематографе и других смежных профессиях.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0