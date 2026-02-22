Шутки на сцену: КВН возвращается в Абхазию
© Томас Тхайцук
Как в Абхазии возрождают КВН, какую поддержку получил новый проект, кто будет учить юмору абхазскую молодежь, рассказали в эфире радио Sputnik руководитель проекта КВН "Наставники" Теймураз Тания и начальник молодежного отдела Госкомспорта республики Беслан Аршба
Первая игра в рамках Абхазской лиги КВН "Наставники" пройдет 26 февраля в Госфилармонии в Сухуме. Это новый проект, аналогов которого ранее не было в Абхазии. Главная задача – возродить КВН внутри страны.
Идея возрождения КВН в Абхазии нашла поддержку на самом высоком уровне, — сказал в эфире радио Sputnik начальник молодежного отдела Госкомспорта республики Беслан Аршба.
По его словам, Государственный комитет по делам молодежи и спорту выступил оператором этого направления, так как развитие молодежной политики – один из приоритетов ведомства.
Руководитель проекта КВН "Наставники" Теймураз Тания подчеркнул, что в ближайшее время Абхазия увидит новые звездочки КВН.
С помощью абхазской лиги КВН организаторы рассчитывают выявить талантливую молодежь, которая в будущем может найти себя в сценографии, кинематографе и других смежных профессиях.
