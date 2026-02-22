https://sputnik-abkhazia.ru/20260222/zaderzhan-podozrevaemyy-v-nanesenii-tyazhkogo-vreda-zdorovyu-kakaliya-ei----1061213316.html
Задержан подозреваемый в нанесении тяжкого вреда здоровью Какалия Э.И.
Преступление произошло 21 февраля, примерно в 15:15 на территории столичного кафе национальной кухни "Апсны". Гражданину Какалия были нанесены телесные... 22.02.2026, Sputnik Абхазия
2026-02-22T16:45+0300
2026-02-22T16:45+0300
2026-02-22T17:07+0300
СУХУМ, 22 фев - Sputnik. Задержан подозреваемый в нанесении тяжкого вреда здоровью Какалия Э.И. Сотрудники угрозыска МВД Абхазии задержали Гургулия А.А. 22 февраля. Уголовное дело, возбужденное по признакам преступлений, предусмотренных пунктом "а" частью 3 статьи 105 и частью 1 статьи 217 Уголовного кодекса Республики Абхазия, расследует следственный отдел УВД по городу Сухум.
16:45 22.02.2026 (обновлено: 17:07 22.02.2026)
Преступление произошло 21 февраля, примерно в 15:15 на территории столичного кафе национальной кухни "Апсны". Гражданину Какалия были нанесены телесные повреждения и огнестрельные ранения.
СУХУМ, 22 фев - Sputnik. Задержан подозреваемый в нанесении тяжкого вреда здоровью Какалия Э.И.
Сотрудники угрозыска МВД Абхазии задержали Гургулия А.А. 22 февраля.
Уголовное дело, возбужденное по признакам преступлений, предусмотренных пунктом "а" частью 3 статьи 105 и частью 1 статьи 217 Уголовного кодекса Республики Абхазия, расследует следственный отдел УВД по городу Сухум.