https://sputnik-abkhazia.ru/20260222/zaderzhan-podozrevaemyy-v-nanesenii-tyazhkogo-vreda-zdorovyu-kakaliya-ei----1061213316.html

Задержан подозреваемый в нанесении тяжкого вреда здоровью Какалия Э.И.

Задержан подозреваемый в нанесении тяжкого вреда здоровью Какалия Э.И.

Sputnik Абхазия

Преступление произошло 21 февраля, примерно в 15:15 на территории столичного кафе национальной кухни "Апсны". Гражданину Какалия были нанесены телесные... 22.02.2026, Sputnik Абхазия

2026-02-22T16:45+0300

2026-02-22T16:45+0300

2026-02-22T17:07+0300

в абхазии

новости

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/06/1036616789_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_93bb592976707269e356c9fbf83bfd87.jpg

СУХУМ, 22 фев - Sputnik. Задержан подозреваемый в нанесении тяжкого вреда здоровью Какалия Э.И. Сотрудники угрозыска МВД Абхазии задержали Гургулия А.А. 22 февраля. Уголовное дело, возбужденное по признакам преступлений, предусмотренных пунктом "а" частью 3 статьи 105 и частью 1 статьи 217 Уголовного кодекса Республики Абхазия, расследует следственный отдел УВД по городу Сухум.

https://sputnik-abkhazia.ru/20260221/1061209039.html

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

новости