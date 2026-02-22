Абхазия
Вечерний Сухум
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
Задержан подозреваемый в нанесении тяжкого вреда здоровью Какалия Э.И.
Задержан подозреваемый в нанесении тяжкого вреда здоровью Какалия Э.И.
в абхазии
новости
СУХУМ, 22 фев - Sputnik. Задержан подозреваемый в нанесении тяжкого вреда здоровью Какалия Э.И. Сотрудники угрозыска МВД Абхазии задержали Гургулия А.А. 22 февраля. Уголовное дело, возбужденное по признакам преступлений, предусмотренных пунктом "а" частью 3 статьи 105 и частью 1 статьи 217 Уголовного кодекса Республики Абхазия, расследует следственный отдел УВД по городу Сухум.
новости
новости

Задержан подозреваемый в нанесении тяжкого вреда здоровью Какалия Э.И.

16:45 22.02.2026 (обновлено: 17:07 22.02.2026)
Преступление произошло 21 февраля, примерно в 15:15 на территории столичного кафе национальной кухни "Апсны". Гражданину Какалия были нанесены телесные повреждения и огнестрельные ранения.
СУХУМ, 22 фев - Sputnik. Задержан подозреваемый в нанесении тяжкого вреда здоровью Какалия Э.И.
Сотрудники угрозыска МВД Абхазии задержали Гургулия А.А. 22 февраля.
Уголовное дело, возбужденное по признакам преступлений, предусмотренных пунктом "а" частью 3 статьи 105 и частью 1 статьи 217 Уголовного кодекса Республики Абхазия, расследует следственный отдел УВД по городу Сухум.
В Абхазии
Возбуждено уголовное дело по факту нанесения тяжкого вреда здоровью Эшсоуа Какалия
Вчера, 22:49
