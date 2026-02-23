https://sputnik-abkhazia.ru/20260223/1061236780.html

Празднование Масленицы в России

Празднование Масленицы в России

Sputnik Абхазия

Масленица — один из самых ярких и любимых народных праздников в России. Он знаменует проводы зимы и встречу весны, а также предшествует Великому посту в... 23.02.2026, Sputnik Абхазия

2026-02-23T16:41+0300

2026-02-23T16:41+0300

2026-02-23T16:41+0300

мультимедиа

фото

россия

масленица

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/02/17/1061236962_0:124:2821:1710_1920x0_80_0_0_b25c34b882e87df63959d0092823b8f9.jpg

Масленица — один из самых ярких и любимых народных праздников в России. Он знаменует проводы зимы и встречу весны, а также предшествует Великому посту в православной традиции, который наступил сегодня, 23 февраля.В течение недели по всей стране проходили гулянья, ярмарки и народные забавы. Люди пекли блины — главный символ солнца и тепла, участвуют в хороводах, конкурсах и традиционных играх.В городах и селах устраивали театрализованные представления, концерты и сжигание чучела Масленицы — символа уходящей зимы. Праздничные площадки собирают семьи, друзей и туристов.О том, как в России провели Масленицу — в фотоленте Sputnik.

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

фото, мультимедиа, фото , россия, масленица