Празднование Масленицы в России

Масленица — один из самых ярких и любимых народных праздников в России. Он знаменует проводы зимы и встречу весны, а также предшествует Великому посту в православной традиции, который наступил сегодня, 23 февраля.В течение недели по всей стране проходили гулянья, ярмарки и народные забавы. Люди пекли блины — главный символ солнца и тепла, участвуют в хороводах, конкурсах и традиционных играх.В городах и селах устраивали театрализованные представления, концерты и сжигание чучела Масленицы — символа уходящей зимы. Праздничные площадки собирают семьи, друзей и туристов.О том, как в России провели Масленицу — в фотоленте Sputnik.
