Масленица — один из самых ярких и любимых народных праздников в России. Он знаменует проводы зимы и встречу весны, а также предшествует Великому посту в православной традиции, который наступил сегодня, 23 февраля.В течение недели по всей стране проходили гулянья, ярмарки и народные забавы. Люди пекли блины — главный символ солнца и тепла, участвуют в хороводах, конкурсах и традиционных играх.В городах и селах устраивали театрализованные представления, концерты и сжигание чучела Масленицы — символа уходящей зимы. Праздничные площадки собирают семьи, друзей и туристов.О том, как в России провели Масленицу — в фотоленте Sputnik.
Празднование Масленицы в России

16:41 23.02.2026
Подписаться
Масленица — один из самых ярких и любимых народных праздников в России. Он знаменует проводы зимы и встречу весны, а также предшествует Великому посту в православной традиции, который наступил сегодня, 23 февраля.
В течение недели по всей стране проходили гулянья, ярмарки и народные забавы. Люди пекли блины — главный символ солнца и тепла, участвуют в хороводах, конкурсах и традиционных играх.
В городах и селах устраивали театрализованные представления, концерты и сжигание чучела Масленицы — символа уходящей зимы.
Праздничные площадки собирают семьи, друзей и туристов.
О том, как в России провели Масленицу — в фотоленте Sputnik.
© Sputnik / Grigory Sysoev / Перейти в фотобанк

Артисты на презентации фестиваля "Масленица" на Тверском бульваре в Москве

Артисты на презентации фестиваля &quot;Масленица&quot; на Тверском бульваре в Москве - Sputnik Абхазия
1/14
© Sputnik / Grigory Sysoev
/
Перейти в фотобанк

Артисты на презентации фестиваля "Масленица" на Тверском бульваре в Москве

© Sputnik / Ilya Pitalev / Перейти в фотобанк

Празднование в селе Давыдово в Ярославской области

Празднование в селе Давыдово в Ярославской области - Sputnik Абхазия
2/14
© Sputnik / Ilya Pitalev
/
Перейти в фотобанк

Празднование в селе Давыдово в Ярославской области

© Sputnik / Ilya Pitalev / Перейти в фотобанк

Блины олицетворяют солнце и приход весны

Блины олицетворяют солнце и приход весны - Sputnik Абхазия
3/14
© Sputnik / Ilya Pitalev
/
Перейти в фотобанк

Блины олицетворяют солнце и приход весны

© Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy / Перейти в фотобанк

Яркий колорит Бахчисарайского парка в Крыму

Яркий колорит Бахчисарайского парка в Крыму - Sputnik Абхазия
4/14
© Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy
/
Перейти в фотобанк

Яркий колорит Бахчисарайского парка в Крыму

© Sputnik / Grigory Sysoev / Перейти в фотобанк

Народные гулянья сопровождаются песнями, хороводами и танцами

Народные гулянья сопровождаются песнями, хороводами и танцами - Sputnik Абхазия
5/14
© Sputnik / Grigory Sysoev
/
Перейти в фотобанк

Народные гулянья сопровождаются песнями, хороводами и танцами

© Sputnik / Ilya Pitalev / Перейти в фотобанк

Живая музыка объединяет гостей праздника и задает ритм народным гуляньям

Живая музыка объединяет гостей праздника и задает ритм народным гуляньям - Sputnik Абхазия
6/14
© Sputnik / Ilya Pitalev
/
Перейти в фотобанк

Живая музыка объединяет гостей праздника и задает ритм народным гуляньям

© Sputnik / Ilya Pitalev / Перейти в фотобанк

Гости с улыбками встречают Масленицу и присоединяются к веселым гуляньям

Гости с улыбками встречают Масленицу и присоединяются к веселым гуляньям - Sputnik Абхазия
7/14
© Sputnik / Ilya Pitalev
/
Перейти в фотобанк

Гости с улыбками встречают Масленицу и присоединяются к веселым гуляньям

© Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy / Перейти в фотобанк

Румяные, горячие блины с медом, вареньем и сметаной становятся центром праздничного стола и создают ощущение домашнего тепла даже на шумной площади

Румяные, горячие блины с медом, вареньем и сметаной становятся центром праздничного стола и создают ощущение домашнего тепла даже на шумной площади - Sputnik Абхазия
8/14
© Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy
/
Перейти в фотобанк

Румяные, горячие блины с медом, вареньем и сметаной становятся центром праздничного стола и создают ощущение домашнего тепла даже на шумной площади

© Sputnik / Ilya Naymushin / Перейти в фотобанк

Своя атмосфера в сквере имени Чернышевского в Центральном районе Красноярска

Своя атмосфера в сквере имени Чернышевского в Центральном районе Красноярска - Sputnik Абхазия
9/14
© Sputnik / Ilya Naymushin
/
Перейти в фотобанк

Своя атмосфера в сквере имени Чернышевского в Центральном районе Красноярска

© Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy / Перейти в фотобанк

Даже обитатели зоопарка не остались в стороне

Даже обитатели зоопарка не остались в стороне - Sputnik Абхазия
10/14
© Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy
/
Перейти в фотобанк

Даже обитатели зоопарка не остались в стороне

© Sputnik / Grigory Sysoev / Перейти в фотобанк

Яркие костюмы создают праздничное настроение

Яркие костюмы создают праздничное настроение - Sputnik Абхазия
11/14
© Sputnik / Grigory Sysoev
/
Перейти в фотобанк

Яркие костюмы создают праздничное настроение

© Sputnik / Ilya Pitalev / Перейти в фотобанк

Веселое "сражение" мешками — одна из самых зрелищных масленичных забав

Веселое &quot;сражение&quot; мешками — одна из самых зрелищных масленичных забав - Sputnik Абхазия
12/14
© Sputnik / Ilya Pitalev
/
Перейти в фотобанк

Веселое "сражение" мешками — одна из самых зрелищных масленичных забав

© Sputnik / Sergey Bobylev / Перейти в фотобанк

Ритуал сожжения чучела в археологическом парке "Аргамач" в Липецкой области

Ритуал сожжения чучела в археологическом парке &quot;Аргамач&quot; в Липецкой области - Sputnik Абхазия
13/14
© Sputnik / Sergey Bobylev
/
Перейти в фотобанк

Ритуал сожжения чучела в археологическом парке "Аргамач" в Липецкой области

© Sputnik / Vladimir Vyatkin / Перейти в фотобанк

Девушка в русском народном платке во время празднования Масленицы в Суздале

Девушка в русском народном платке во время празднования Масленицы в Суздале - Sputnik Абхазия
14/14
© Sputnik / Vladimir Vyatkin
/
Перейти в фотобанк

Девушка в русском народном платке во время празднования Масленицы в Суздале

