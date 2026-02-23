https://sputnik-abkhazia.ru/20260223/ravnye-usloviya-dostupny-li-turobekty-abkhazii-dlya-lyudey-s-ovz-1061243153.html

Равные условия: доступны ли туробъекты Абхазии для людей с ОВЗ

Равные условия: доступны ли туробъекты Абхазии для людей с ОВЗ

СУХУМ, 23 фев – Sputnik, Асмат Цвижба.

СУХУМ, 23 фев – Sputnik, Асмат Цвижба. Круглый стол на тему развития инклюзивного побережья Абхазии, организованный Ассоциацией инклюзивного туризма, прошел в Сухуме в понедельник, 23 февраля.По мнению председателя Ассоциации Русланы Гергедава, потенциал черноморского побережья может стать толчком развития инклюзивной инфраструктуры – создать не только доступные для людей с ограниченными возможностями пляжи, а подключить к проекту близлежащие гостиницы, магазины, аптеки и так далее.Глава Ассоциации "Инва-Содействие" Алхас Тхагушев на встрече отметил, что большинство идей и инициатив, в том числе государственных в сфере инклюзии, не имеют продолжения, поэтому для эффективной работы проектов необходимо иметь работающую законодательную базу.Министр туризма Абхазии Астамур Логуа считает, что для улучшения ситуации в сфере развития инфраструктуры для людей с ОВЗ необходима совместная межведомственная работа.Менеджер "Объединения пансионатов Курорта Пицунда" Азамат Багателия рассказал, что в 2019 году на объекте появился доступный инклюзивный пляж, но на сегодняшний день использовать его невозможно, так как в гостинице нет номеров, подходящих для людей с ограниченными возможностями здоровья.Завотделом по туризму и экскурсиям Рицинского реликтового национального парка Этлан Багателия рассказал, что руководством была разработана программа, в рамках которой предусмотрены все условия для того, чтобы люди с ОВЗ могли легко перемещаться по территории парка. По его словам, уже сейчас есть доступ к главной смотровой площадке, планируется создание специальных санитарных зон, но остается актуальной проблема специального оснащения близлежащих кафе, ресторанов и туробъектов.Участники круглого стола пришли к мнению, что необходимо разработать детальную дорожную карту, развить межведомственное сотрудничество, чтобы внедрить инклюзивную среду в турсферу наиболее эффективно.

