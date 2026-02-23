https://sputnik-abkhazia.ru/20260223/rossiyskie-voennye-o-boevykh-zadachakh-rabotakh-s-dronami-i-prestupleniyakh-vsu-1061236154.html
Российские военные о боевых задачах, работах с дронами и преступлениях ВСУ
Российские военные о боевых задачах, работах с дронами и преступлениях ВСУ
Sputnik Абхазия
День защитника Отечества отмечают сегодня в России. В этот день @SputnikLive побеседовал с российскими военнослужащими, которые выполняют боевые задачи в зоне... 23.02.2026, Sputnik Абхазия
2026-02-23T15:54+0300
2026-02-23T15:54+0300
2026-02-23T15:54+0300
военная спецоперация рф в донбассе
видео
мультимедиа
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/02/17/1061236298_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0d0d796c14607cfc43fd990fc4d931d7.jpg
День защитника Отечества отмечают сегодня в России. В этот день @SputnikLive побеседовал с российскими военнослужащими, которые выполняют боевые задачи в зоне СВО. Командир разведывательного взвода мотострелкового батальона сержант Николай Куменов и стрелок мотострелкового отделения сержант Булат Гайсин рассказали, как выполняются задачи на поле боя, как в этом помогают дроны, за какие заслуги получили награды и какие преступления совершают украинские националисты.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/02/17/1061236298_163:0:1123:720_1920x0_80_0_0_63c3416f8926180c90a78ac67a0a2239.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
видео, мультимедиа, видео
видео, мультимедиа, видео
Российские военные о боевых задачах, работах с дронами и преступлениях ВСУ
День защитника Отечества отмечают сегодня в России. В этот день @SputnikLive побеседовал с российскими военнослужащими, которые выполняют боевые задачи в зоне СВО. Командир разведывательного взвода мотострелкового батальона сержант Николай Куменов и стрелок мотострелкового отделения сержант Булат Гайсин рассказали, как выполняются задачи на поле боя, как в этом помогают дроны, за какие заслуги получили награды и какие преступления совершают украинские националисты.