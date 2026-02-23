https://sputnik-abkhazia.ru/20260223/rossiyskie-voennye-o-boevykh-zadachakh-rabotakh-s-dronami-i-prestupleniyakh-vsu-1061236154.html

Российские военные о боевых задачах, работах с дронами и преступлениях ВСУ

День защитника Отечества отмечают сегодня в России. В этот день @SputnikLive побеседовал с российскими военнослужащими, которые выполняют боевые задачи в зоне СВО. Командир разведывательного взвода мотострелкового батальона сержант Николай Куменов и стрелок мотострелкового отделения сержант Булат Гайсин рассказали, как выполняются задачи на поле боя, как в этом помогают дроны, за какие заслуги получили награды и какие преступления совершают украинские националисты.

