Взаимный интерес: Хагба о дружественных связях постсоветских стран с Россией

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Амҽыша Sputnik
08:00
30 мин
Воскресенье на Sputnik
08:30
31 мин
Амҽыша Sputnik
13:00
30 мин
Воскресенье на Sputnik
13:30
31 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:05
10 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:36
10 мин
Амҽыша ахәылбыҽха Sputnik аҿы
18:00
30 мин
Вечер воскресенья на Sputnik
18:30
30 мин
Амҽыша ахәылбыҽха Sputnik аҿы
21:00
30 мин
Вечер воскресенья на Sputnik
21:30
30 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Ақьырсиандинхаҵаҩцәа аҿбаара иҵалеит: аб Никита ихҳәаа
13:04
9 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аԥсадгьыл ахьчаҩ имш: Аԥсны Афырхаҵа иҿцәажәара
13:13
17 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
"Ҳахьнанагаз": Мооore TV апроект автор иҿцәажәара
13:33
26 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Такие обстоятельства
Налоговое администрирование: о грядущих изменениях с предпринимателем
14:04
25 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Актуальный комментарий
Доступная среда: о проблеме сурдоперевода со специалистом
14:33
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:06
12 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аԥсадгьыл ахьчаҩ имш: Аԥсны Афырхаҵа иҿцәажәара
18:19
17 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Станислав Лакоба игәалашәара аҳаҭыраз: аҭоурыхдырыҩ лыҿцәажәара
18:36
4 мин
Новости
Главные темы
18:37
12 мин
Такие обстоятельства
Стратегические исследования под крылом Академии наук: на что направлена реорганизация ЦСИ
18:50
25 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Микрофон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
Радио
https://sputnik-abkhazia.ru/20260223/vzaimnyy-interes-khagba-o-druzhestvennykh-svyazyakh-postsovetskikh-stran-s-rossiey--1061222344.html
Взаимный интерес: Хагба о дружественных связях постсоветских стран с Россией
Взаимный интерес: Хагба о дружественных связях постсоветских стран с Россией
Sputnik Абхазия
Большинство стран бывшего СССР по-прежнему сохраняют дружественные контакты с Россией. Это данные свежего рейтинга Национального исследовательского института... 23.02.2026, Sputnik Абхазия
2026-02-23T10:18+0300
2026-02-23T10:19+0300
радио
подкасты
взаимный интерес
абхазия
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/02/17/1061222180_0:41:1280:761_1920x0_80_0_0_f44f26a2f98eae7854cb10ba0d13806d.jpg
Взаимный интерес: Хагба о дружественных связях постсоветских стран с Россией
Sputnik Абхазия
Взаимный интерес: Хагба о дружественных связях постсоветских стран с Россией
Большинство стран бывшего СССР по-прежнему сохраняют дружественные контакты с Россией. Это данные свежего рейтинга Национального исследовательского института развития коммуникаций. Исследования охватывали 16 стран и включают правовой, политический, гуманитарный, социальный и медийный анализ. По результатам мониторинга, Абхазия заняла второе место, набрав 90,5 из 100 балов, уступив только Южной Осетии. Результаты исследований в интервью радио Sputnik прокомментировал политолог Беслан Хашба. Слушайте подкаст.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/02/17/1061222180_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_3417d6017518981b9353abdbbd7f1f71.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
подкасты, взаимный интерес, абхазия, аудио
подкасты, взаимный интерес, абхазия, аудио

Взаимный интерес: Хагба о дружественных связях постсоветских стран с Россией

10:18 23.02.2026 (обновлено: 10:19 23.02.2026)
Радио
Взаимный интерес: Хагба о дружественных связях постсоветских стран с Россией
Подписаться
Большинство стран бывшего СССР по-прежнему сохраняют дружественные контакты с Россией. Это данные свежего рейтинга Национального исследовательского института развития коммуникаций. Исследования охватывали 16 стран и включают правовой, политический, гуманитарный, социальный и медийный анализ. По результатам мониторинга, Абхазия заняла второе место, набрав 90,5 из 100 балов, уступив только Южной Осетии.
Результаты исследований в интервью радио Sputnik прокомментировал политолог Беслан Хашба.
Слушайте подкаст.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0