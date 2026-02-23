https://sputnik-abkhazia.ru/20260223/vzaimnyy-interes-khagba-o-druzhestvennykh-svyazyakh-postsovetskikh-stran-s-rossiey--1061222344.html

Взаимный интерес: Хагба о дружественных связях постсоветских стран с Россией

Взаимный интерес: Хагба о дружественных связях постсоветских стран с Россией

Sputnik Абхазия

Большинство стран бывшего СССР по-прежнему сохраняют дружественные контакты с Россией. Это данные свежего рейтинга Национального исследовательского института... 23.02.2026, Sputnik Абхазия

2026-02-23T10:18+0300

2026-02-23T10:18+0300

2026-02-23T10:19+0300

радио

подкасты

взаимный интерес

абхазия

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/02/17/1061222180_0:41:1280:761_1920x0_80_0_0_f44f26a2f98eae7854cb10ba0d13806d.jpg

Взаимный интерес: Хагба о дружественных связях постсоветских стран с Россией Sputnik Абхазия Взаимный интерес: Хагба о дружественных связях постсоветских стран с Россией

Большинство стран бывшего СССР по-прежнему сохраняют дружественные контакты с Россией. Это данные свежего рейтинга Национального исследовательского института развития коммуникаций. Исследования охватывали 16 стран и включают правовой, политический, гуманитарный, социальный и медийный анализ. По результатам мониторинга, Абхазия заняла второе место, набрав 90,5 из 100 балов, уступив только Южной Осетии. Результаты исследований в интервью радио Sputnik прокомментировал политолог Беслан Хашба. Слушайте подкаст.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты, взаимный интерес, абхазия, аудио