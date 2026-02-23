https://sputnik-abkhazia.ru/20260223/vzaimnyy-interes-khagba-o-druzhestvennykh-svyazyakh-postsovetskikh-stran-s-rossiey--1061222344.html
Взаимный интерес: Хагба о дружественных связях постсоветских стран с Россией
Взаимный интерес: Хагба о дружественных связях постсоветских стран с Россией
Большинство стран бывшего СССР по-прежнему сохраняют дружественные контакты с Россией. Это данные свежего рейтинга Национального исследовательского института... 23.02.2026
Взаимный интерес: Хагба о дружественных связях постсоветских стран с Россией
Большинство стран бывшего СССР по-прежнему сохраняют дружественные контакты с Россией. Это данные свежего рейтинга Национального исследовательского института развития коммуникаций. Исследования охватывали 16 стран и включают правовой, политический, гуманитарный, социальный и медийный анализ. По результатам мониторинга, Абхазия заняла второе место, набрав 90,5 из 100 балов, уступив только Южной Осетии. Результаты исследований в интервью радио Sputnik прокомментировал политолог Беслан Хашба. Слушайте подкаст.
10:18 23.02.2026 (обновлено: 10:19 23.02.2026)
Большинство стран бывшего СССР по-прежнему сохраняют дружественные контакты с Россией. Это данные свежего рейтинга Национального исследовательского института развития коммуникаций. Исследования охватывали 16 стран и включают правовой, политический, гуманитарный, социальный и медийный анализ. По результатам мониторинга, Абхазия заняла второе место, набрав 90,5 из 100 балов, уступив только Южной Осетии.
Результаты исследований в интервью радио Sputnik прокомментировал политолог Беслан Хашба.