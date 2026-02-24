https://sputnik-abkhazia.ru/20260224/deti-s-ovz-prinyali-uchastie-v-blagotvoritelnom-spektakle-supergeroi-1061262670.html
"Супергерои" в РУСДРАМе: театр без границ и во имя добра
"Супергерои" в РУСДРАМе: театр без границ и во имя добра
Все вырученные средства от показа будут направлены на ортопедические операции подопечным фонда "Ашана".
Пресс-показ благотворительного спектакля "Супергерои" с участием детей с ограниченными возможностями здоровья состоялся в РУСДРАМе.Постановка, в которой участвуют более 40 детей, адаптирована для зрителей с проблемами слуха — в ней работал переводчик жестового языка.Премьера инклюзивного спектакля "Супергерои" состоится 24 февраля в 19:00. Музыкальные номера были поставлены при поддержке специалистов из академии "Хурма".Все вырученные средства пойдут на операции подопечным фонда "Ашана".Спектакль станет завершающим в рамках проекта "Искусство без границ".
"Супергерои" в РУСДРАМе: театр без границ и во имя добра 17:57 24.02.2026 (обновлено: 19:22 24.02.2026)
Все вырученные средства от показа будут направлены на ортопедические операции подопечным фонда "Ашана".
Пресс-показ благотворительного спектакля "Супергерои" с участием детей с ограниченными возможностями здоровья состоялся в РУСДРАМе.
Постановка, в которой участвуют более 40 детей, адаптирована для зрителей с проблемами слуха — в ней работал переводчик жестового языка.
Премьера инклюзивного спектакля "Супергерои" состоится 24 февраля в 19:00. Музыкальные номера были поставлены при поддержке специалистов из академии "Хурма".
Все вырученные средства пойдут на операции подопечным фонда "Ашана".
Спектакль станет завершающим в рамках проекта "Искусство без границ".
Пресс-показ благотворительного спектакля "Супергерои" прошел в РУСДРАМе
В постановке участвуют дети с ограниченными возможностями здоровья
Основой спектакля стала реальная история мальчика Давида, рассказанная его мамой
В спектакле приняло участие более 40 детей
Спектакль адаптирован для зрителей с проблемами слуха — на нем работал переводчик жестового языка
Дети с ОВЗ читали стихи, играли на флейте и исполняли песни на жестовом языке
Музыкальные номера поставлены при поддержке специалистов из академии "Хурма"
Показ спектакля "Супергерои" станет завершением проекта "Искусство без границ"
В постановке играет актер Московского театра на Малой Ордынке Михаил Бабичев
Все вырученные средства от показа будут направлены на ортопедические операции подопечным фонда "Ашана"
Режиссером постановки стал Джамбул Жордания.
Премьера спектакля "Супергерои" пройдет 24 февраля в РУСДРАМе.
