"Супергерои" в РУСДРАМе: театр без границ и во имя добра

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Ақьырсиандинхаҵаҩцәа аҿбаара иҵалеит: аб Никита ихҳәаа
13:04
9 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аԥсадгьыл ахьчаҩ имш: Аԥсны Афырхаҵа иҿцәажәара
13:13
17 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
"Ҳахьнанагаз": Мооore TV апроект автор иҿцәажәара
13:33
26 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Такие обстоятельства
Налоговое администрирование: о грядущих изменениях с предпринимателем
14:04
25 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Актуальный комментарий
Доступная среда: о проблеме сурдоперевода со специалистом
14:33
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
2 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аԥсадгьыл ахьчаҩ имш: Аԥсны Афырхаҵа иҿцәажәара
18:03
17 мин
Ақьырсиандинхаҵаҩцәа аҿбаара иҵалеит: аб Никита ихҳәаа
18:21
8 мин
Новости
Главные темы
18:31
2 мин
Такие обстоятельства
Стратегические исследования под крылом Академии наук: на что направлена реорганизация ЦСИ
18:33
25 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
2 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аԥсадгьыл ахьчаҩ имш: Аԥсны Афырхаҵа иҿцәажәара
21:03
17 мин
Ақьырсиандинхаҵаҩцәа аҿбаара иҵалеит: аб Никита ихҳәаа
21:21
8 мин
Новости
Главные темы
21:31
2 мин
Такие обстоятельства
Стратегические исследования под крылом Академии наук: на что направлена реорганизация ЦСИ
21:33
25 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Еицырдыруа ахьыӡқәа
Станислав Лакәаба игәалашәара аҳаҭыраз: аҭоурыхдырыҩ лцәажәара
13:04
14 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аҽыбӷаҟазацәа рспорттә театртә шоу: Кәтол апроект аԥшьгоуп
13:19
11 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Аусеилыргара аԥсышәала. Аус ауртә еиԥш изыҟалома: Гәында Кәыҵниаԥҳа лыҿцәажәара
13:34
26 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Турбаза
Паломнический туризм в Абхазии. Как его развивать?
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Актуальный комментарий
Годовщина СВО: интервью с военным экспертом
14:33
13 мин
Такие обстоятельства
Стратегические исследования под крылом Академии наук: на что направлена реорганизация ЦСИ
14:46
13 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Аиҿцәажәара
Шәача аҟазаратә фестиваль иалахәын Аԥсны ахаҭарнакцәа: акультуратә еимадара алҵшәа
18:04
11 мин
Еицырдыруа ахьыӡқәа
Станислав Лакәаба игәалашәара аҳаҭыраз: аҭоурыхдырыҩ лцәажәара
18:16
14 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Радио
Раскопки на набережной Сухума: ученым нужна помощь
18:34
13 мин
Турбаза
Паломнический туризм в Абхазии. Как его развивать?
18:48
12 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Аиҿцәажәара
Шәача аҟазаратә фестиваль иалахәын Аԥсны ахаҭарнакцәа: акультуратә еимадара алҵшәа
21:04
11 мин
Еицырдыруа ахьыӡқәа
Станислав Лакәаба игәалашәара аҳаҭыраз: аҭоурыхдырыҩ лцәажәара
21:16
14 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Радио
Раскопки на набережной Сухума: ученым нужна помощь
21:34
13 мин
Турбаза
Паломнический туризм в Абхазии. Как его развивать?
21:48
12 мин
Вечерний Сухум
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
Пресс-показ благотворительного спектакля "Супергерои" с участием детей с ограниченными возможностями здоровья состоялся в РУСДРАМе.Постановка, в которой участвуют более 40 детей, адаптирована для зрителей с проблемами слуха — в ней работал переводчик жестового языка.Премьера инклюзивного спектакля "Супергерои" состоится 24 февраля в 19:00. Музыкальные номера были поставлены при поддержке специалистов из академии "Хурма".Все вырученные средства пойдут на операции подопечным фонда "Ашана".Спектакль станет завершающим в рамках проекта "Искусство без границ".
"Супергерои" в РУСДРАМе: театр без границ и во имя добра

17:57 24.02.2026 (обновлено: 19:22 24.02.2026)
Подписаться
Все вырученные средства от показа будут направлены на ортопедические операции подопечным фонда "Ашана".
Пресс-показ благотворительного спектакля "Супергерои" с участием детей с ограниченными возможностями здоровья состоялся в РУСДРАМе.
Постановка, в которой участвуют более 40 детей, адаптирована для зрителей с проблемами слуха — в ней работал переводчик жестового языка.
Премьера инклюзивного спектакля "Супергерои" состоится 24 февраля в 19:00. Музыкальные номера были поставлены при поддержке специалистов из академии "Хурма".
Все вырученные средства пойдут на операции подопечным фонда "Ашана".
Спектакль станет завершающим в рамках проекта "Искусство без границ".
© Sputnik / Томас Тхайцук

Пресс-показ благотворительного спектакля "Супергерои" прошел в РУСДРАМе

Пресс-показ благотворительного спектакля &quot;Супергерои&quot; прошел в РУСДРАМе - Sputnik Абхазия
1/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Пресс-показ благотворительного спектакля "Супергерои" прошел в РУСДРАМе

© Sputnik / Томас Тхайцук

В постановке участвуют дети с ограниченными возможностями здоровья

В постановке участвуют дети с ограниченными возможностями здоровья - Sputnik Абхазия
2/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

В постановке участвуют дети с ограниченными возможностями здоровья

© Sputnik / Томас Тхайцук

Основой спектакля стала реальная история мальчика Давида, рассказанная его мамой

Основой спектакля стала реальная история мальчика Давида, рассказанная его мамой - Sputnik Абхазия
3/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Основой спектакля стала реальная история мальчика Давида, рассказанная его мамой

© Sputnik / Томас Тхайцук

В спектакле приняло участие более 40 детей

В спектакле приняло участие более 40 детей - Sputnik Абхазия
4/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

В спектакле приняло участие более 40 детей

© Sputnik / Томас Тхайцук

Спектакль адаптирован для зрителей с проблемами слуха — на нем работал переводчик жестового языка

Спектакль адаптирован для зрителей с проблемами слуха — на нем работал переводчик жестового языка - Sputnik Абхазия
5/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Спектакль адаптирован для зрителей с проблемами слуха — на нем работал переводчик жестового языка

© Sputnik / Томас Тхайцук

Дети с ОВЗ читали стихи, играли на флейте и исполняли песни на жестовом языке

Дети с ОВЗ читали стихи, играли на флейте и исполняли песни на жестовом языке - Sputnik Абхазия
6/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Дети с ОВЗ читали стихи, играли на флейте и исполняли песни на жестовом языке

© Sputnik / Томас Тхайцук

Музыкальные номера поставлены при поддержке специалистов из академии "Хурма"

Музыкальные номера поставлены при поддержке специалистов из академии &quot;Хурма&quot; - Sputnik Абхазия
7/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Музыкальные номера поставлены при поддержке специалистов из академии "Хурма"

© Sputnik / Томас Тхайцук

Показ спектакля "Супергерои" станет завершением проекта "Искусство без границ"

Показ спектакля &quot;Супергерои&quot; станет завершением проекта &quot;Искусство без границ&quot; - Sputnik Абхазия
8/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Показ спектакля "Супергерои" станет завершением проекта "Искусство без границ"

© Sputnik / Томас Тхайцук

В постановке играет актер Московского театра на Малой Ордынке Михаил Бабичев

В постановке играет актер Московского театра на Малой Ордынке Михаил Бабичев - Sputnik Абхазия
9/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

В постановке играет актер Московского театра на Малой Ордынке Михаил Бабичев

© Sputnik / Томас Тхайцук

Все вырученные средства от показа будут направлены на ортопедические операции подопечным фонда "Ашана"

Все вырученные средства от показа будут направлены на ортопедические операции подопечным фонда &quot;Ашана&quot; - Sputnik Абхазия
10/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Все вырученные средства от показа будут направлены на ортопедические операции подопечным фонда "Ашана"

© Sputnik / Томас Тхайцук

Режиссером постановки стал Джамбул Жордания.

Режиссером постановки стал Джамбул Жордания. - Sputnik Абхазия
11/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Режиссером постановки стал Джамбул Жордания.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Премьера спектакля "Супергерои" пройдет 24 февраля в РУСДРАМе.

Премьера спектакля &quot;Супергерои&quot; пройдет 24 февраля в РУСДРАМе. - Sputnik Абхазия
12/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Премьера спектакля "Супергерои" пройдет 24 февраля в РУСДРАМе.

