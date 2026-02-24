https://sputnik-abkhazia.ru/20260224/deti-s-ovz-prinyali-uchastie-v-blagotvoritelnom-spektakle-supergeroi-1061262670.html

"Супергерои" в РУСДРАМе: театр без границ и во имя добра

"Супергерои" в РУСДРАМе: театр без границ и во имя добра

Sputnik Абхазия

Все вырученные средства от показа будут направлены на ортопедические операции подопечным фонда "Ашана". 24.02.2026, Sputnik Абхазия

2026-02-24T17:57+0300

2026-02-24T17:57+0300

2026-02-24T19:22+0300

в абхазии

фото

мультимедиа

русдрам

абхазия

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/02/18/1061260885_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_6d47af4adff9f8f0727c600fad725d06.jpg

Пресс-показ благотворительного спектакля "Супергерои" с участием детей с ограниченными возможностями здоровья состоялся в РУСДРАМе.Постановка, в которой участвуют более 40 детей, адаптирована для зрителей с проблемами слуха — в ней работал переводчик жестового языка.Премьера инклюзивного спектакля "Супергерои" состоится 24 февраля в 19:00. Музыкальные номера были поставлены при поддержке специалистов из академии "Хурма".Все вырученные средства пойдут на операции подопечным фонда "Ашана".Спектакль станет завершающим в рамках проекта "Искусство без границ".

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

фото , мультимедиа, фото, русдрам, абхазия