Как социализировать неслышащих: о проблемах глухих в Абхазии

По примерным оценкам, в Абхазии живет от 500 до тысячи слабослышащих и глухих людей. 24.02.2026, Sputnik Абхазия

О том, с какими проблемами сталкиваются неслышащие люди в Абхазии и что нужно сделать для того, чтобы облегчить им жизнь, в интервью радио Sputnik рассказала президент Российской ассоциации переводчиков жестового языка Лилия Ионичевская.По ее словам, для социализации неслышащих людей в Абхазии необходимо предпринимать конкретные меры, в том числе начать подготовку переводчиков жестового языка.Это важно для людей с ОВЗ, поскольку сейчас им тяжело получать медицинскую помощь, обращаться в различные учреждения. Ионичевская отметила, что организация, которую она возглавляет, готова оказать содействие республике в подготовке профессиональных кадров. Специалист будет работать переводчиком жестового языка на спектакле "Супергерои" в РУСДРАМе, премьера которого состоится 24 февраля.

