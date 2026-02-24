Как социализировать неслышащих: о проблемах глухих в Абхазии

Абхазия
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Ақьырсиандинхаҵаҩцәа аҿбаара иҵалеит: аб Никита ихҳәаа
13:04
9 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аԥсадгьыл ахьчаҩ имш: Аԥсны Афырхаҵа иҿцәажәара
13:13
17 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
"Ҳахьнанагаз": Мооore TV апроект автор иҿцәажәара
13:33
26 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Такие обстоятельства
Налоговое администрирование: о грядущих изменениях с предпринимателем
14:04
25 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Актуальный комментарий
Доступная среда: о проблеме сурдоперевода со специалистом
14:33
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
2 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аԥсадгьыл ахьчаҩ имш: Аԥсны Афырхаҵа иҿцәажәара
18:03
17 мин
Ақьырсиандинхаҵаҩцәа аҿбаара иҵалеит: аб Никита ихҳәаа
18:21
8 мин
Новости
Главные темы
18:31
2 мин
Такие обстоятельства
Стратегические исследования под крылом Академии наук: на что направлена реорганизация ЦСИ
18:33
25 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
2 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аԥсадгьыл ахьчаҩ имш: Аԥсны Афырхаҵа иҿцәажәара
21:03
17 мин
Ақьырсиандинхаҵаҩцәа аҿбаара иҵалеит: аб Никита ихҳәаа
21:21
8 мин
Новости
Главные темы
21:31
2 мин
Такие обстоятельства
Стратегические исследования под крылом Академии наук: на что направлена реорганизация ЦСИ
21:33
25 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Еицырдыруа ахьыӡқәа
Станислав Лакәаба игәалашәара аҳаҭыраз: аҭоурыхдырыҩ лцәажәара
13:04
14 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аҽыбӷаҟазацәа рспорттә театртә шоу: Кәтол апроект аԥшьгоуп
13:19
11 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Аусеилыргара аԥсышәала. Аус ауртә еиԥш изыҟалома: Гәында Кәыҵниаԥҳа лыҿцәажәара
13:34
26 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Турбаза
Паломнический туризм в Абхазии. Как его развивать?
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Актуальный комментарий
Годовщина СВО: интервью с военным экспертом
14:33
13 мин
Такие обстоятельства
Стратегические исследования под крылом Академии наук: на что направлена реорганизация ЦСИ
14:46
13 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Аиҿцәажәара
Шәача аҟазаратә фестиваль иалахәын Аԥсны ахаҭарнакцәа: акультуратә еимадара алҵшәа
18:04
11 мин
Еицырдыруа ахьыӡқәа
Станислав Лакәаба игәалашәара аҳаҭыраз: аҭоурыхдырыҩ лцәажәара
18:16
14 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Радио
Раскопки на набережной Сухума: ученым нужна помощь
18:34
13 мин
Турбаза
Паломнический туризм в Абхазии. Как его развивать?
18:48
12 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Аиҿцәажәара
Шәача аҟазаратә фестиваль иалахәын Аԥсны ахаҭарнакцәа: акультуратә еимадара алҵшәа
21:04
11 мин
Еицырдыруа ахьыӡқәа
Станислав Лакәаба игәалашәара аҳаҭыраз: аҭоурыхдырыҩ лцәажәара
21:16
14 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Радио
Раскопки на набережной Сухума: ученым нужна помощь
21:34
13 мин
Турбаза
Паломнический туризм в Абхазии. Как его развивать?
21:48
12 мин
О том, с какими проблемами сталкиваются неслышащие люди в Абхазии и что нужно сделать для того, чтобы облегчить им жизнь, в интервью радио Sputnik рассказала президент Российской ассоциации переводчиков жестового языка Лилия Ионичевская.По ее словам, для социализации неслышащих людей в Абхазии необходимо предпринимать конкретные меры, в том числе начать подготовку переводчиков жестового языка.Это важно для людей с ОВЗ, поскольку сейчас им тяжело получать медицинскую помощь, обращаться в различные учреждения. Ионичевская отметила, что организация, которую она возглавляет, готова оказать содействие республике в подготовке профессиональных кадров. Специалист будет работать переводчиком жестового языка на спектакле "Супергерои" в РУСДРАМе, премьера которого состоится 24 февраля.
видео, мультимедиа, овз, абхазия, видео

Как социализировать неслышащих: о проблемах глухих в Абхазии

10:54 24.02.2026
© Видео Sputnik
Подписаться
По примерным оценкам, в Абхазии живет от 500 до тысячи слабослышащих и глухих людей.
О том, с какими проблемами сталкиваются неслышащие люди в Абхазии и что нужно сделать для того, чтобы облегчить им жизнь, в интервью радио Sputnik рассказала президент Российской ассоциации переводчиков жестового языка Лилия Ионичевская.
По ее словам, для социализации неслышащих людей в Абхазии необходимо предпринимать конкретные меры, в том числе начать подготовку переводчиков жестового языка.
Это важно для людей с ОВЗ, поскольку сейчас им тяжело получать медицинскую помощь, обращаться в различные учреждения.
Ионичевская отметила, что организация, которую она возглавляет, готова оказать содействие республике в подготовке профессиональных кадров.
Специалист будет работать переводчиком жестового языка на спектакле "Супергерои" в РУСДРАМе, премьера которого состоится 24 февраля.
