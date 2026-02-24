https://sputnik-abkhazia.ru/20260224/kak-sotsializirovat-neslyshaschikh-o-problemakh-glukhikh-v-abkhazii-1061253282.html
Как социализировать неслышащих: о проблемах глухих в Абхазии
О том, с какими проблемами сталкиваются неслышащие люди в Абхазии и что нужно сделать для того, чтобы облегчить им жизнь, в интервью радио Sputnik рассказала президент Российской ассоциации переводчиков жестового языка Лилия Ионичевская.По ее словам, для социализации неслышащих людей в Абхазии необходимо предпринимать конкретные меры, в том числе начать подготовку переводчиков жестового языка.Это важно для людей с ОВЗ, поскольку сейчас им тяжело получать медицинскую помощь, обращаться в различные учреждения. Ионичевская отметила, что организация, которую она возглавляет, готова оказать содействие республике в подготовке профессиональных кадров. Специалист будет работать переводчиком жестового языка на спектакле "Супергерои" в РУСДРАМе, премьера которого состоится 24 февраля.
О том, с какими проблемами сталкиваются неслышащие люди в Абхазии и что нужно сделать для того, чтобы облегчить им жизнь, в интервью радио Sputnik рассказала президент Российской ассоциации переводчиков жестового языка Лилия Ионичевская.
По ее словам, для социализации неслышащих людей в Абхазии необходимо предпринимать конкретные меры, в том числе начать подготовку переводчиков жестового языка.
Это важно для людей с ОВЗ, поскольку сейчас им тяжело получать медицинскую помощь, обращаться в различные учреждения.
Ионичевская отметила, что организация, которую она возглавляет, готова оказать содействие республике в подготовке профессиональных кадров.
Специалист будет работать переводчиком жестового языка на спектакле "Супергерои" в РУСДРАМе, премьера которого состоится 24 февраля.