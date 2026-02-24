https://sputnik-abkhazia.ru/20260224/vremya-podzhimaet-chirikba-o-glavnykh-strategicheskikh-problemakh-abkhazii-1061277199.html

Время поджимает: Чирикба о главных стратегических проблемах Абхазии

По мнению главы ЦСИ, у республики четыре стратегические проблемы – безопасность, демография, утрата языка и экономика. 24.02.2026, Sputnik Абхазия

Сохранение абхазского языка, культуры, этноса и государства должно стать национальной идеей, сказал в интервью радио Sputnik директор ЦСИ Абхазии Вячеслав Чирикба."В эпоху глобализации огромные нации подвергаются эрозии, правда же, а здесь нам еще труднее сохраниться, будучи маленькой нацией. Чем нас больше, тем легче нам будет сохраниться", – отметил он.Чирикба считает, что сохранение и развитие этих важных направлений нужно проводить вместе с другими народами, которые проживают в Абхазии. Для их решения необходимо создать государственные программы.Кроме того, в стране наблюдается снижение рождаемости. В связи с этим нужно принять закон о демографической безопасности по примеру Белоруссии. Решение руководства страны о разработке мер по решению этих задач Чирикба назвал правильным.

