Время поджимает: Чирикба о главных стратегических проблемах Абхазии

Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Еицырдыруа ахьыӡқәа
Станислав Лакәаба игәалашәара аҳаҭыраз: аҭоурыхдырыҩ лцәажәара
13:04
14 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аҽыбӷаҟазацәа рспорттә театртә шоу: Кәтол апроект аԥшьгоуп
13:19
11 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Аусеилыргара аԥсышәала. Аус ауртә еиԥш изыҟалома: Гәында Кәыҵниаԥҳа лыҿцәажәара
13:34
26 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Турбаза
Паломнический туризм в Абхазии. Как его развивать?
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Актуальный комментарий
Годовщина СВО: интервью с военным экспертом
14:33
13 мин
Такие обстоятельства
Стратегические исследования под крылом Академии наук: на что направлена реорганизация ЦСИ
14:46
13 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Аиҿцәажәара
Шәача аҟазаратә фестиваль иалахәын Аԥсны ахаҭарнакцәа: акультуратә еимадара алҵшәа
18:04
11 мин
Еицырдыруа ахьыӡқәа
Станислав Лакәаба игәалашәара аҳаҭыраз: аҭоурыхдырыҩ лцәажәара
18:16
14 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Радио
Раскопки на набережной Сухума: ученым нужна помощь
18:34
13 мин
Турбаза
Паломнический туризм в Абхазии. Как его развивать?
18:48
12 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Аиҿцәажәара
Шәача аҟазаратә фестиваль иалахәын Аԥсны ахаҭарнакцәа: акультуратә еимадара алҵшәа
21:04
11 мин
Еицырдыруа ахьыӡқәа
Станислав Лакәаба игәалашәара аҳаҭыраз: аҭоурыхдырыҩ лцәажәара
21:16
14 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Радио
Раскопки на набережной Сухума: ученым нужна помощь
21:34
13 мин
Турбаза
Паломнический туризм в Абхазии. Как его развивать?
21:48
12 мин
On air
08:00
31 мин
On air
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:06
10 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:32
10 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:07
10 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:33
10 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:06
10 мин
Новости
Главные темы
18:37
12 мин
ВчераСегодня
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
Сохранение абхазского языка, культуры, этноса и государства должно стать национальной идеей, сказал в интервью радио Sputnik директор ЦСИ Абхазии Вячеслав Чирикба."В эпоху глобализации огромные нации подвергаются эрозии, правда же, а здесь нам еще труднее сохраниться, будучи маленькой нацией. Чем нас больше, тем легче нам будет сохраниться", – отметил он.Чирикба считает, что сохранение и развитие этих важных направлений нужно проводить вместе с другими народами, которые проживают в Абхазии. Для их решения необходимо создать государственные программы.Кроме того, в стране наблюдается снижение рождаемости. В связи с этим нужно принять закон о демографической безопасности по примеру Белоруссии. Решение руководства страны о разработке мер по решению этих задач Чирикба назвал правильным.
Время поджимает: Чирикба о главных стратегических проблемах Абхазии

21:20 24.02.2026
По мнению главы ЦСИ, у республики четыре стратегические проблемы – безопасность, демография, утрата языка и экономика.
Сохранение абхазского языка, культуры, этноса и государства должно стать национальной идеей, сказал в интервью радио Sputnik директор ЦСИ Абхазии Вячеслав Чирикба.

"В эпоху глобализации огромные нации подвергаются эрозии, правда же, а здесь нам еще труднее сохраниться, будучи маленькой нацией. Чем нас больше, тем легче нам будет сохраниться", – отметил он.

Чирикба считает, что сохранение и развитие этих важных направлений нужно проводить вместе с другими народами, которые проживают в Абхазии. Для их решения необходимо создать государственные программы.

Кроме того, в стране наблюдается снижение рождаемости. В связи с этим нужно принять закон о демографической безопасности по примеру Белоруссии.

Решение руководства страны о разработке мер по решению этих задач Чирикба назвал правильным.
