Время поджимает: Чирикба о главных стратегических проблемах Абхазии
© Видео Sputnik
Подписаться
По мнению главы ЦСИ, у республики четыре стратегические проблемы – безопасность, демография, утрата языка и экономика.
Сохранение абхазского языка, культуры, этноса и государства должно стать национальной идеей, сказал в интервью радио Sputnik директор ЦСИ Абхазии Вячеслав Чирикба.
"В эпоху глобализации огромные нации подвергаются эрозии, правда же, а здесь нам еще труднее сохраниться, будучи маленькой нацией. Чем нас больше, тем легче нам будет сохраниться", – отметил он.
Чирикба считает, что сохранение и развитие этих важных направлений нужно проводить вместе с другими народами, которые проживают в Абхазии. Для их решения необходимо создать государственные программы.
Кроме того, в стране наблюдается снижение рождаемости. В связи с этим нужно принять закон о демографической безопасности по примеру Белоруссии.
Решение руководства страны о разработке мер по решению этих задач Чирикба назвал правильным.
"В эпоху глобализации огромные нации подвергаются эрозии, правда же, а здесь нам еще труднее сохраниться, будучи маленькой нацией. Чем нас больше, тем легче нам будет сохраниться", – отметил он.
Чирикба считает, что сохранение и развитие этих важных направлений нужно проводить вместе с другими народами, которые проживают в Абхазии. Для их решения необходимо создать государственные программы.
Кроме того, в стране наблюдается снижение рождаемости. В связи с этим нужно принять закон о демографической безопасности по примеру Белоруссии.
Решение руководства страны о разработке мер по решению этих задач Чирикба назвал правильным.