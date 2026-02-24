https://sputnik-abkhazia.ru/20260224/vyplata-ezhemesyachnykh-posobiy-iz-byudzheta-sukhuma-v-2025-godu-1061271801.html

Выплата ежемесячных пособий из бюджета Сухума в 2025 году

Выплата ежемесячных пособий из бюджета Сухума в 2025 году

24.02.2026

2026-02-24T17:46+0300

2026-02-24T17:46+0300

2026-02-24T20:05+0300

Выплата горожанам ежемесячных пособий из бюджета Сухума в 2025 году составила 71,3 млн рублей, следует из отчета Мадины Харазия, начальника Расчетного центра по выплате трудовых и социальных пенсий, пособий и других выплат столичной администрации.Большая часть суммы приходится на ежемесячные пособия разным категориям граждан — многодетным семьям, круглым сиротам и другим.Всего на выплаты пособий горожанам ушло 72,9 млн рублей.В отчет включены единовременные выплаты за рождение ребенка у родителей-сухумчан, на что ушло 1,5 млн рублей.

