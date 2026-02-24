https://sputnik-abkhazia.ru/20260224/vyplata-ezhemesyachnykh-posobiy-iz-byudzheta-sukhuma-v-2025-godu-1061271801.html
Выплата ежемесячных пособий из бюджета Сухума в 2025 году
17:46 24.02.2026 (обновлено: 20:05 24.02.2026)
Выплата горожанам ежемесячных пособий из бюджета Сухума в 2025 году составила 71,3 млн рублей, следует из отчета Мадины Харазия, начальника Расчетного центра по выплате трудовых и социальных пенсий, пособий и других выплат столичной администрации.
Большая часть суммы приходится на ежемесячные пособия разным категориям граждан — многодетным семьям, круглым сиротам и другим.
Всего на выплаты пособий горожанам ушло 72,9 млн рублей.
В отчет включены единовременные выплаты за рождение ребенка у родителей-сухумчан, на что ушло 1,5 млн рублей.