Борьба с тенью: к чему может привести внедрение онлайн-касс в Абхазии

Борьба с тенью: к чему может привести внедрение онлайн-касс в Абхазии

25.02.2026

Внедрение онлайн-касс в Абхазии может способствовать тому, чтобы местный бизнес становился более цивилизованным, считает предприниматель Роман Качарава.Контрольно-кассовая техника, в первую очередь, удобна для государства и может способствовать выводу экономики из тени. При этом добросовестный бизнес сможет избежать дополнительных проверок, отметил эксперт."Если данная программа будет реализована именно в том формате, о котором говорит налоговая, и если действительно это снизит проверочную нагрузку налоговую на бизнес, я думаю, что это будет очень хорошо. Бизнес должен становиться цивилизованней. И я считаю, что это неплохая история", – подчеркнул Качарава.Внедрение кассовых аппаратов в Абхазии может показать, какие деньги крутятся в стране, считает предприниматель. По его мнению, новая система способна снизить уровень коррупции. При этом необходимо правильно подойти к установке системы с технической точки зрения.

