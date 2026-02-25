Абхазия
История под ногами: что нашли археологи на набережной Сухума

16:41 25.02.2026
Останки крепостных сооружений римского периода были найдены археологами Абхазии на отрезке набережной Сухума, где с 2025 года ведутся ремонтно-восстановительные работы.
В интервью радио Sputnik специалист департамента историко-культурного наследия Минкультуры Абхазии Инала Джопуа рассказал, что на отрезке Сухумской набережной, примыкающей к государственному историко-культурному заповеднику "Сухумская крепость" стоят на учете четыре крепости, относящиеся к периоду от I века до IV века н.э.

Наиболее крупная и уникальная крепость под номером три. Она относится к римской эпохе, аналогов подобного строения в столице нет.

Впервые реконструкция набережной Сухума проводилась в 1958 году.

Тогда, как и сейчас, были найдены остатки крепостей. Советские археологи приступили к раскопкам, но полностью обнаружить объекты не удалось из-за сжатых сроков. Была проведена поверхностная расчистка, по результатам которой удалось датировать комплексы. Сегодня объекты нуждаются в дополнительном изучении, что невозможно без проведения раскопок.

В этот раз на работы археологам выделено меньше месяца, поэтому, по словам Джопуа, им нужна будет помощь волонтеров.
0