https://sputnik-abkhazia.ru/20260227/abkhaziyu-v-tsifru-zachem-respublike-informatsionno-analiticheskaya-sistema-1061348484.html
Абхазию в цифру: зачем республике информационно-аналитическая система
Абхазию в цифру: зачем республике информационно-аналитическая система
Sputnik Абхазия
В эфире радио Sputnik первый замглавы международной информгруппы "Интерфакс" Георгий Гулиа рассказал о том, как Абхазию перевести в цифру, зачем стране... 27.02.2026, Sputnik Абхазия
2026-02-27T19:20+0300
2026-02-27T19:20+0300
2026-02-27T19:20+0300
в абхазии
видео
мультимедиа
цифровые технологии
налоги
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/02/1b/1061348313_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_824fceac0a301b70c33ccb031e6cda77.jpg
Для цифровизации Абхазии необходимы миллиарды рублей, рассказал Георгий Гулиа.Национальную информационно-аналитическую систему могут ввести в Абхазии. Проект уже обсудили в Народном собрании.При этом "Интерфакс" готов бесплатно создать национальную систему анализа."Мы, используя свои компетенции, готовы в короткий срок создать не свой СПАРК, а национальную систему анализа, которая работала бы согласно законодательству Абхазии. Мы — зеркало. Мы приходим и говорим, какие данные вы хотите анализировать, а государство само решает, какие данные открывать, какие закрывать, что можно, что нельзя", — пояснил Гулиа.По его словам, в России уже внедрена система СПАРК, которая сегодня служит основой для экономики страны. Ею пользуются и банки, и правительство, и бизнес. Система позволяет выявлять недобросовестный бизнес, который создаётся для отмывания денег, а также бороться с коррупцией в сфере государственных закупок.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/02/1b/1061348313_61:0:1768:1280_1920x0_80_0_0_7480e816773e7d5c70b042446f633620.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
видео, мультимедиа, цифровые технологии, налоги, видео
видео, мультимедиа, цифровые технологии, налоги, видео
Абхазию в цифру: зачем республике информационно-аналитическая система
В эфире радио Sputnik первый замглавы международной информгруппы "Интерфакс" Георгий Гулиа рассказал о том, как Абхазию перевести в цифру, зачем стране информационно-аналитическая система и как это может помочь бизнесу и привлечь инвесторов.
Для цифровизации Абхазии необходимы миллиарды рублей, рассказал Георгий Гулиа.
Национальную информационно-аналитическую систему могут ввести в Абхазии. Проект уже обсудили в Народном собрании.
При этом "Интерфакс" готов бесплатно создать национальную систему анализа.
"Мы, используя свои компетенции, готовы в короткий срок создать не свой СПАРК, а национальную систему анализа, которая работала бы согласно законодательству Абхазии. Мы — зеркало. Мы приходим и говорим, какие данные вы хотите анализировать, а государство само решает, какие данные открывать, какие закрывать, что можно, что нельзя", — пояснил Гулиа.
По его словам, в России уже внедрена система СПАРК, которая сегодня служит основой для экономики страны. Ею пользуются и банки, и правительство, и бизнес. Система позволяет выявлять недобросовестный бизнес, который создаётся для отмывания денег, а также бороться с коррупцией в сфере государственных закупок.