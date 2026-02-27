https://sputnik-abkhazia.ru/20260227/abkhaziyu-v-tsifru-zachem-respublike-informatsionno-analiticheskaya-sistema-1061348484.html

Абхазию в цифру: зачем республике информационно-аналитическая система

Для цифровизации Абхазии необходимы миллиарды рублей, рассказал Георгий Гулиа.Национальную информационно-аналитическую систему могут ввести в Абхазии. Проект уже обсудили в Народном собрании.При этом "Интерфакс" готов бесплатно создать национальную систему анализа."Мы, используя свои компетенции, готовы в короткий срок создать не свой СПАРК, а национальную систему анализа, которая работала бы согласно законодательству Абхазии. Мы — зеркало. Мы приходим и говорим, какие данные вы хотите анализировать, а государство само решает, какие данные открывать, какие закрывать, что можно, что нельзя", — пояснил Гулиа.По его словам, в России уже внедрена система СПАРК, которая сегодня служит основой для экономики страны. Ею пользуются и банки, и правительство, и бизнес. Система позволяет выявлять недобросовестный бизнес, который создаётся для отмывания денег, а также бороться с коррупцией в сфере государственных закупок.

