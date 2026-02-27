https://sputnik-abkhazia.ru/20260227/spiker-parlamenta-lasha-ashuba-pozdravil-sotrudnikov-pressy-s-dnem-smi-1061333262.html

Спикер Парламента Лаша Ашуба поздравил сотрудников прессы с Днем СМИ

В 1919 году вышла первая газета на абхазском языке "Аԥсны". Дата 27 февраля отмечается как День средств массовой информации Абхазии. 27.02.2026, Sputnik Абхазия

СУХУМ, 27 фев – Sputnik. Спикер Парламента Лаша Ашуба поздравил сотрудников прессы с Днем СМИ, сообщили в пресс-службе ведомства. Он отметил, что история абхазской журналистики неразрывно связана с судьбой народа. "В суровое время ОВНА 1992–1993 годов, когда решалась судьба нашей Родины, представители средств массовой информации, не щадя себя, делили с народом и армией все тяготы военного лихолетья", — добавил Ашуба. Лаша Ашуба пожелал редакторам, корреспондентам, операторам, техническим специалистам и ветеранам журналистики крепкого здоровья, благополучия и творческого вдохновения. 27 февраля 1919 года начала выходить первая газета на абхазском языке "Аԥсны". Эта дата отмечается как День средств массовой информации Абхазии.

