https://sputnik-abkhazia.ru/20260227/spiker-parlamenta-lasha-ashuba-pozdravil-sotrudnikov-pressy-s-dnem-smi-1061333262.html
Спикер Парламента Лаша Ашуба поздравил сотрудников прессы с Днем СМИ
Спикер Парламента Лаша Ашуба поздравил сотрудников прессы с Днем СМИ
Sputnik Абхазия
В 1919 году вышла первая газета на абхазском языке "Аԥсны". Дата 27 февраля отмечается как День средств массовой информации Абхазии. 27.02.2026, Sputnik Абхазия
2026-02-27T12:25+0300
2026-02-27T12:25+0300
2026-02-27T12:25+0300
в абхазии
абхазия
лаша ашуба
день работника сми абхазии
новости
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0c/1a/1060081971_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_7beac70a4be12720f801aad5425164b3.jpg
СУХУМ, 27 фев – Sputnik. Спикер Парламента Лаша Ашуба поздравил сотрудников прессы с Днем СМИ, сообщили в пресс-службе ведомства. Он отметил, что история абхазской журналистики неразрывно связана с судьбой народа. "В суровое время ОВНА 1992–1993 годов, когда решалась судьба нашей Родины, представители средств массовой информации, не щадя себя, делили с народом и армией все тяготы военного лихолетья", — добавил Ашуба. Лаша Ашуба пожелал редакторам, корреспондентам, операторам, техническим специалистам и ветеранам журналистики крепкого здоровья, благополучия и творческого вдохновения. 27 февраля 1919 года начала выходить первая газета на абхазском языке "Аԥсны". Эта дата отмечается как День средств массовой информации Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20260227/1061331214.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0c/1a/1060081971_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_9ec8fd342c6bb56b9b189467d0dd941a.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, лаша ашуба, день работника сми абхазии, новости
абхазия, лаша ашуба, день работника сми абхазии, новости
Спикер Парламента Лаша Ашуба поздравил сотрудников прессы с Днем СМИ
В 1919 году вышла первая газета на абхазском языке "Аԥсны". Дата 27 февраля отмечается как День средств массовой информации Абхазии.
СУХУМ, 27 фев – Sputnik.
Спикер Парламента Лаша Ашуба поздравил сотрудников прессы с Днем СМИ, сообщили
в пресс-службе ведомства.
Он отметил, что история абхазской журналистики неразрывно связана с судьбой народа.
"В суровое время ОВНА 1992–1993 годов, когда решалась судьба нашей Родины, представители средств массовой информации, не щадя себя, делили с народом и армией все тяготы военного лихолетья", — добавил Ашуба.
Лаша Ашуба пожелал редакторам, корреспондентам, операторам, техническим специалистам и ветеранам журналистики крепкого здоровья, благополучия и творческого вдохновения.
27 февраля 1919 года начала выходить первая газета на абхазском языке "Аԥсны". Эта дата отмечается как День средств массовой информации Абхазии.