В Абхазии
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
СУХУМ, 27 фев – Sputnik. Спикер Парламента Лаша Ашуба поздравил сотрудников прессы с Днем СМИ, сообщили в пресс-службе ведомства. Он отметил, что история абхазской журналистики неразрывно связана с судьбой народа. "В суровое время ОВНА 1992–1993 годов, когда решалась судьба нашей Родины, представители средств массовой информации, не щадя себя, делили с народом и армией все тяготы военного лихолетья", — добавил Ашуба. Лаша Ашуба пожелал редакторам, корреспондентам, операторам, техническим специалистам и ветеранам журналистики крепкого здоровья, благополучия и творческого вдохновения. 27 февраля 1919 года начала выходить первая газета на абхазском языке "Аԥсны". Эта дата отмечается как День средств массовой информации Абхазии.
Спикер Парламента Лаша Ашуба поздравил сотрудников прессы с Днем СМИ

12:25 27.02.2026
© Sputnik / Томас ТхайцукЛаша Ашуба
Лаша Ашуба - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2026
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться
В 1919 году вышла первая газета на абхазском языке "Аԥсны". Дата 27 февраля отмечается как День средств массовой информации Абхазии.
СУХУМ, 27 фев – Sputnik. Спикер Парламента Лаша Ашуба поздравил сотрудников прессы с Днем СМИ, сообщили в пресс-службе ведомства.
Он отметил, что история абхазской журналистики неразрывно связана с судьбой народа.
"В суровое время ОВНА 1992–1993 годов, когда решалась судьба нашей Родины, представители средств массовой информации, не щадя себя, делили с народом и армией все тяготы военного лихолетья", — добавил Ашуба.
Лаша Ашуба пожелал редакторам, корреспондентам, операторам, техническим специалистам и ветеранам журналистики крепкого здоровья, благополучия и творческого вдохновения.
27 февраля 1919 года начала выходить первая газета на абхазском языке "Аԥсны". Эта дата отмечается как День средств массовой информации Абхазии.
