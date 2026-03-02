https://sputnik-abkhazia.ru/20260302/ostorozhno-spoyler-ubiystvo-svyaschennogo-olenya-lantimosa-i-slavnye-podvigi-lennona-1061291580.html
"Осторожно, спойлер!": "Убийство священного оленя" Лантимоса и "Славные подвиги" Леннона
2026-03-02T14:39+0300
осторожно, спойлер!
подкасты
осторожно, спойлер
абхазия
кино
литература
Тщательный разбор самого провокационного фильма греческого режиссера Йоргоса Лантимоса "Убийство священного оленя" в новом эпизоде "Осторожно, спойлер!". Гость программы – киноман Саид Тарба. Ведущая радиопередачи Ирина Турава также рассказала о книге "Славные подвиги" Фердиа Леннон.Слушайте подкаст. "Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.
Тщательный разбор самого провокационного фильма греческого режиссера Йоргоса Лантимоса "Убийство священного оленя" в новом эпизоде "Осторожно, спойлер!". Гость программы – киноман Саид Тарба. Ведущая радиопередачи Ирина Турава также рассказала о книге "Славные подвиги" Фердиа Леннон.
"Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.