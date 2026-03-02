"Осторожно, спойлер!": "Убийство священного оленя" Лантимоса и "Славные подвиги" Леннона

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Амҽыша Sputnik
08:00
31 мин
Воскресенье на Sputnik
08:30
31 мин
Амҽыша Sputnik
13:00
31 мин
Воскресенье на Sputnik
13:30
31 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:05
10 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:36
10 мин
Амҽыша ахәылбыҽха Sputnik аҿы
18:00
30 мин
Вечер воскресенья на Sputnik
18:30
30 мин
Амҽыша ахәылбыҽха Sputnik аҿы
21:00
30 мин
Вечер воскресенья на Sputnik
21:30
30 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
30 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Иран иаҿагыланы ақәылара ду алҵшәа зеиԥшрахар алшо: аекспертцәа ргәаанагара
13:04
26 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
4 мин
Аиҿцәажәара
Урыстәыла атеатр аусзуҩцәа рфорум иалахәын Аԥснынтә: РУСДРАМ актриса лцәажәара
13:35
11 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аԥсуа шәҟәқәа рыла ашколтә библиотекақәа рхарҭәаара: иахьынӡахәарҭоу, хархәашьас ироуа
13:46
14 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Интервью
Мастерская управления событиями: Абхазия на образовательном проекте в Сенеже
14:04
20 мин
Актуальный комментарий
Весне дорогу: прогноз погоды на первую половину марта в Абхазии
14:24
6 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Такие обстоятельства
"Абхазия рекомендует": зачем нужен этот проект и кто может участвовать
14:33
27 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аԥсни Урыстәылеи рыбжьара альготтә кредитҟаҵара апрограмма: алшарақәа ҳрылацәажәоит
18:04
25 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Актуальный комментарий
Захарова: Россия призывает о немедленном прекращении боевых действий на Ближнем Востоке
18:34
2 мин
Актуальный комментарий
Захарова: Россия призывает о немедленном прекращении боевых действий на Ближнем Востоке
18:34
1 мин
Интервью
Итоги визита главы Минэкономразвития России в Абхазию: комментарий экономиста
18:36
15 мин
Интервью
Мастерская управления событиями: Абхазия на образовательном проекте в Сенеже
18:51
8 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аԥсни Урыстәылеи рыбжьара альготтә кредитҟаҵара апрограмма: алшарақәа ҳрылацәажәоит
21:04
25 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Актуальный комментарий
Захарова: Россия призывает о немедленном прекращении боевых действий на Ближнем Востоке
21:34
2 мин
Актуальный комментарий
Захарова: Россия призывает о немедленном прекращении боевых действий на Ближнем Востоке
21:34
1 мин
Интервью
Итоги визита главы Минэкономразвития России в Абхазию: комментарий экономиста
21:36
15 мин
Интервью
Мастерская управления событиями: Абхазия на образовательном проекте в Сенеже
21:51
8 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Артур Гагулия и Ирина Турава - Sputnik Абхазия, 1920, 15.12.2022
Осторожно, спойлер!
"Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20260302/ostorozhno-spoyler-ubiystvo-svyaschennogo-olenya-lantimosa-i-slavnye-podvigi-lennona-1061291580.html
"Осторожно, спойлер!": "Убийство священного оленя" Лантимоса и "Славные подвиги" Леннона
"Осторожно, спойлер!": "Убийство священного оленя" Лантимоса и "Славные подвиги" Леннона
Sputnik Абхазия
Тщательный разбор самого провокационного фильма греческого режиссера Йоргоса Лантимоса "Убийство священного оленя" в новом эпизоде "Осторожно, спойлер!". Гость... 02.03.2026, Sputnik Абхазия
2026-03-02T14:39+0300
2026-03-02T14:42+0300
осторожно, спойлер!
подкасты
осторожно, спойлер
абхазия
кино
литература
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/02/19/1061291684_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_f64072941086892e0c6f9a0ec564b270.jpg
"Осторожно, спойлер!": "Убийство священного оленя" Лантимоса и "Славные подвиги" Леннона
Sputnik Абхазия
"Осторожно, спойлер!": "Убийство священного оленя" Лантимоса и "Славные подвиги" Леннона
Тщательный разбор самого провокационного фильма греческого режиссера Йоргоса Лантимоса "Убийство священного оленя" в новом эпизоде "Осторожно, спойлер!". Гость программы – киноман Саид Тарба. Ведущая радиопередачи Ирина Турава также рассказала о книге "Славные подвиги" Фердиа Леннон.Слушайте подкаст. "Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/02/19/1061291684_41:0:1260:914_1920x0_80_0_0_74125d16685b460b8da1564debb48279.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
подкасты, осторожно, спойлер , абхазия, кино, литература, аудио
подкасты, осторожно, спойлер , абхазия, кино, литература, аудио

"Осторожно, спойлер!": "Убийство священного оленя" Лантимоса и "Славные подвиги" Леннона

14:39 02.03.2026 (обновлено: 14:42 02.03.2026)
Осторожно, спойлер!
"Осторожно, спойлер!": "Убийство священного оленя" Лантимоса и "Славные подвиги" Леннона
Подписаться
Тщательный разбор самого провокационного фильма греческого режиссера Йоргоса Лантимоса "Убийство священного оленя" в новом эпизоде "Осторожно, спойлер!". Гость программы – киноман Саид Тарба. Ведущая радиопередачи Ирина Турава также рассказала о книге "Славные подвиги" Фердиа Леннон.
Слушайте подкаст.
"Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0