Круглый стол Общественной палаты: реформа политсистемы как залог стабильности

Абхазия
СУХУМ, 3 мар – Sputnik. Вопросы реформы политической системы как залога стабильности государства обсудили на круглом столе, организованном Общественной палатой Абхазии.Депутаты Парламента, представители исполнительной власти, судейского сообщества, члены партий и общественных организаций, общественные деятели высказали свои предложения по законодательным изменениям. По мнению директора ЦСИ о необходимости изменений в государственном устройстве Абхазии говорят многочисленные политические кризисы, которые уже несколько раз заканчивались досрочными отставками президентов.Он отметил, что Конституцию приняли более 30 лет назад, и изменений, затрагивающих госустройство, в нее не вносили. В основном законе даже не было отражено изменение международного правового статуса Абхазии после признания независимости в 2008 году."Эта повторяемость кризисов, связанных с президентской властью главным образом, является симптомом того, что действующая модель властной конфигурации себя в большой степени уже исчерпала. Необходимы какие-то новые формы. Одним из немедленных ответов на данный циклично повторяющийся системный кризис является проведение конституционной реформы", — уточнил Чирикба. Кроме того, изменения нужно внести в выборное законодательство и работу ЦИК, в частности, создать при ней антикоррупционную комиссию.Кроме того, по мнению главы ЦСИ, Парламент нужно сделать двухпалатным и усилить его контрольные функции, перераспределить полномочия между ветвями власти, усилить роль референдума в принятии судьбоносных для страны решений.О реформах Парламента и повышении качества работы депутатов также высказался депутат Даут Хутаба.Он напомнил, что VI созыв внес поправку о том, что у кандидатов в депутаты должно быть наличие высшего образования. Сейчас Парламент VII созыва продолжает работу в этом направлении, комитет уже рассмотрел законопроект о повышении возрастного ценза. Кроме того, в первом чтении принят проект закона, предполагающего наличие у кандидатов стажа работы.Мнения участников панельных дискуссий лягут в основу предложений, которые по итогам Гражданского форума, который состоится 12 марта, будут направлены в органы государственной власти республики
Круглый стол Общественной палаты: реформа политсистемы как залог стабильности

22:21 03.03.2026
© Sputnik / Томас ТхайцукПарламент Абхазии
Парламент Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 03.03.2026
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться
Это третий круглый стол, организованный консультативным общественным органом, в преддверии форума "Диалог. Согласие. Развитие", который пройдет 12 марта.
СУХУМ, 3 мар – Sputnik. Вопросы реформы политической системы как залога стабильности государства обсудили на круглом столе, организованном Общественной палатой Абхазии.
Депутаты Парламента, представители исполнительной власти, судейского сообщества, члены партий и общественных организаций, общественные деятели высказали свои предложения по законодательным изменениям.
По мнению директора ЦСИ о необходимости изменений в государственном устройстве Абхазии говорят многочисленные политические кризисы, которые уже несколько раз заканчивались досрочными отставками президентов.
Он отметил, что Конституцию приняли более 30 лет назад, и изменений, затрагивающих госустройство, в нее не вносили. В основном законе даже не было отражено изменение международного правового статуса Абхазии после признания независимости в 2008 году.
"Эта повторяемость кризисов, связанных с президентской властью главным образом, является симптомом того, что действующая модель властной конфигурации себя в большой степени уже исчерпала. Необходимы какие-то новые формы. Одним из немедленных ответов на данный циклично повторяющийся системный кризис является проведение конституционной реформы", — уточнил Чирикба.
Кроме того, изменения нужно внести в выборное законодательство и работу ЦИК, в частности, создать при ней антикоррупционную комиссию.
"Комиссия должна реагировать на случаи, когда кандидат в депутаты начинает что-то ремонтировать в своем районе и округе за полгода до выборов. Это должно считаться как подкуп избирателей", — подчеркнул он, добавив, что отсутствие финансов часто становится барьером для людей, которые могли бы внести вклад в политику.
Кроме того, по мнению главы ЦСИ, Парламент нужно сделать двухпалатным и усилить его контрольные функции, перераспределить полномочия между ветвями власти, усилить роль референдума в принятии судьбоносных для страны решений.
О реформах Парламента и повышении качества работы депутатов также высказался депутат Даут Хутаба.
Он напомнил, что VI созыв внес поправку о том, что у кандидатов в депутаты должно быть наличие высшего образования. Сейчас Парламент VII созыва продолжает работу в этом направлении, комитет уже рассмотрел законопроект о повышении возрастного ценза.
Кроме того, в первом чтении принят проект закона, предполагающего наличие у кандидатов стажа работы.
Мнения участников панельных дискуссий лягут в основу предложений, которые по итогам Гражданского форума, который состоится 12 марта, будут направлены в органы государственной власти республики
