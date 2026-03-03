https://sputnik-abkhazia.ru/20260303/kruglyy-stol-obschestvennoy-palaty-reforma-politsistemy-kak-zalog-stabilnosti-1061420936.html

Круглый стол Общественной палаты: реформа политсистемы как залог стабильности

Круглый стол Общественной палаты: реформа политсистемы как залог стабильности

Это третий круглый стол, организованный консультативным общественным органом, в преддверии форума "Диалог. Согласие. Развитие", который пройдет 12 марта.

СУХУМ, 3 мар – Sputnik. Вопросы реформы политической системы как залога стабильности государства обсудили на круглом столе, организованном Общественной палатой Абхазии.Депутаты Парламента, представители исполнительной власти, судейского сообщества, члены партий и общественных организаций, общественные деятели высказали свои предложения по законодательным изменениям. По мнению директора ЦСИ о необходимости изменений в государственном устройстве Абхазии говорят многочисленные политические кризисы, которые уже несколько раз заканчивались досрочными отставками президентов.Он отметил, что Конституцию приняли более 30 лет назад, и изменений, затрагивающих госустройство, в нее не вносили. В основном законе даже не было отражено изменение международного правового статуса Абхазии после признания независимости в 2008 году."Эта повторяемость кризисов, связанных с президентской властью главным образом, является симптомом того, что действующая модель властной конфигурации себя в большой степени уже исчерпала. Необходимы какие-то новые формы. Одним из немедленных ответов на данный циклично повторяющийся системный кризис является проведение конституционной реформы", — уточнил Чирикба. Кроме того, изменения нужно внести в выборное законодательство и работу ЦИК, в частности, создать при ней антикоррупционную комиссию.Кроме того, по мнению главы ЦСИ, Парламент нужно сделать двухпалатным и усилить его контрольные функции, перераспределить полномочия между ветвями власти, усилить роль референдума в принятии судьбоносных для страны решений.О реформах Парламента и повышении качества работы депутатов также высказался депутат Даут Хутаба.Он напомнил, что VI созыв внес поправку о том, что у кандидатов в депутаты должно быть наличие высшего образования. Сейчас Парламент VII созыва продолжает работу в этом направлении, комитет уже рассмотрел законопроект о повышении возрастного ценза. Кроме того, в первом чтении принят проект закона, предполагающего наличие у кандидатов стажа работы.Мнения участников панельных дискуссий лягут в основу предложений, которые по итогам Гражданского форума, который состоится 12 марта, будут направлены в органы государственной власти республики

абхазия

