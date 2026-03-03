https://sputnik-abkhazia.ru/20260303/prodvizhenie-cherez-sobytiynyy-turizm-vozba-o-stazhirovke-v-senezhe-i-novykh-proektakh-1061427620.html
Продвижение через событийный туризм: Возба о стажировке в "Сенеже" и новых проектах
Sputnik Абхазия
Стажировка специалистов из ряда стран прошла в "Мастерской управления событиями" в центре "Сенеж".
2026-03-03T22:58+0300
2026-03-03T22:58+0300
2026-03-03T22:58+0300
По словам Возба, главной задачей для нее было представить Абхазию в качестве большой и новой площадки для событийной индустрии, а также презентация нового проекта.Она также отметила, что Россия – это очень большой рынок событийного туризма и Абхазия представляет интерес, но пока республика не до конца раскрыта в контексте организационных вопросов.Подробнее смотрите в видео Sputnik.
Стажировка специалистов из ряда стран прошла в "Мастерской управления событиями" в центре "Сенеж".
О том, как прошла стажировка, чему научили участников и удалось ли наладить контакты, как туристы смогут быть амбассадорами Абхазии и какие новые проекты планируют реализовать в республике, в интервью радио Sputnik рассказала руководитель культурно-деловой платформы "Гума", директор Государственной капеллы Абхазии Хибла Возба.
По словам Возба, главной задачей для нее было представить Абхазию в качестве большой и новой площадки для событийной индустрии, а также презентация нового проекта.
Она также отметила, что Россия – это очень большой рынок событийного туризма и Абхазия представляет интерес, но пока республика не до конца раскрыта в контексте организационных вопросов.
Подробнее смотрите в видео Sputnik.