Продвижение через событийный туризм: Возба о стажировке в "Сенеже" и новых проектах

Продвижение через событийный туризм: Возба о стажировке в "Сенеже" и новых проектах

Стажировка специалистов из ряда стран прошла в "Мастерской управления событиями" в центре "Сенеж". 03.03.2026

О том, как прошла стажировка, чему научили участников и удалось ли наладить контакты, как туристы смогут быть амбассадорами Абхазии и какие новые проекты планируют реализовать в республике, в интервью радио Sputnik рассказала руководитель культурно-деловой платформы "Гума", директор Государственной капеллы Абхазии Хибла Возба.По словам Возба, главной задачей для нее было представить Абхазию в качестве большой и новой площадки для событийной индустрии, а также презентация нового проекта.Она также отметила, что Россия – это очень большой рынок событийного туризма и Абхазия представляет интерес, но пока республика не до конца раскрыта в контексте организационных вопросов.Подробнее смотрите в видео Sputnik.

