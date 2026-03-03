Продвижение через событийный туризм: Возба о стажировке в "Сенеже" и новых проектах

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
30 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Ахархәаҩ иоуа аалыҵ ахаҭабзиара зеиԥшроу: агәаҭаратә усбарҭақәа рхаҭарнакцәа рцәажәара
13:04
26 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аҟәа амшын аԥшаҳәаҿы ажрақәа: археолог иҿцәажәара
13:34
13 мин
Аиҿцәажәара
Тҟәарчалтәи атеатр арепертуари агастрольқәеи: аиҳабы ицәажәара
13:47
12 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Турбаза
Специалисты в турсфере. Откуда черпать кадры?
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Такие обстоятельства
Куда движется мир? Разговор с политологом
14:33
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Аиҿцәажәара
Аԥсны раԥхьатәи ахадацәа ргәалашәара иазку ацәыргақәҵа Аҟәа: амузеи аиҳабы лцәажәара
18:04
12 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аҟәа амшын аԥшаҳәаҿы ажрақәа: археолог иҿцәажәара
18:16
13 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Радио
Информационно-аналитическая система. Зачем она нужна Абхазии: интервью с Георгием Гулиа
18:34
15 мин
Турбаза
Специалисты в турсфере. Откуда черпать кадры?
18:49
11 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Аиҿцәажәара
Аԥсны раԥхьатәи ахадацәа ргәалашәара иазку ацәыргақәҵа Аҟәа: амузеи аиҳабы лцәажәара
21:04
12 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аҟәа амшын аԥшаҳәаҿы ажрақәа: археолог иҿцәажәара
21:16
13 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Радио
Информационно-аналитическая система. Зачем она нужна Абхазии: интервью с Георгием Гулиа
21:34
15 мин
Турбаза
Специалисты в турсфере. Откуда черпать кадры?
21:49
11 мин
On air
08:00
30 мин
On air
08:30
30 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:06
10 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:32
10 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:07
10 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:33
10 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:06
10 мин
Новости
Главные темы
18:37
12 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20260303/prodvizhenie-cherez-sobytiynyy-turizm-vozba-o-stazhirovke-v-senezhe-i-novykh-proektakh-1061427620.html
Продвижение через событийный туризм: Возба о стажировке в "Сенеже" и новых проектах
Продвижение через событийный туризм: Возба о стажировке в "Сенеже" и новых проектах
Sputnik Абхазия
Стажировка специалистов из ряда стран прошла в "Мастерской управления событиями" в центре "Сенеж". 03.03.2026, Sputnik Абхазия
2026-03-03T22:58+0300
2026-03-03T22:58+0300
в абхазии
абхазия
новости
видео
мультимедиа
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/03/03/1061427328_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_08c7d29c19242e7c7b7e9c9bca540b3e.jpg
О том, как прошла стажировка, чему научили участников и удалось ли наладить контакты, как туристы смогут быть амбассадорами Абхазии и какие новые проекты планируют реализовать в республике, в интервью радио Sputnik рассказала руководитель культурно-деловой платформы "Гума", директор Государственной капеллы Абхазии Хибла Возба.По словам Возба, главной задачей для нее было представить Абхазию в качестве большой и новой площадки для событийной индустрии, а также презентация нового проекта.Она также отметила, что Россия – это очень большой рынок событийного туризма и Абхазия представляет интерес, но пока республика не до конца раскрыта в контексте организационных вопросов.Подробнее смотрите в видео Sputnik.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/03/03/1061427328_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c1db285e0a33d057fb0824c62b0b3454.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
абхазия, новости, видео, мультимедиа, видео
абхазия, новости, видео, мультимедиа, видео

Продвижение через событийный туризм: Возба о стажировке в "Сенеже" и новых проектах

22:58 03.03.2026
© Видео Sputnik
Подписаться
Стажировка специалистов из ряда стран прошла в "Мастерской управления событиями" в центре "Сенеж".
О том, как прошла стажировка, чему научили участников и удалось ли наладить контакты, как туристы смогут быть амбассадорами Абхазии и какие новые проекты планируют реализовать в республике, в интервью радио Sputnik рассказала руководитель культурно-деловой платформы "Гума", директор Государственной капеллы Абхазии Хибла Возба.
По словам Возба, главной задачей для нее было представить Абхазию в качестве большой и новой площадки для событийной индустрии, а также презентация нового проекта.

Она также отметила, что Россия – это очень большой рынок событийного туризма и Абхазия представляет интерес, но пока республика не до конца раскрыта в контексте организационных вопросов.
Подробнее смотрите в видео Sputnik.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0