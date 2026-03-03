https://sputnik-abkhazia.ru/20260303/vladimir-delba-pozdravil-mikhaila-mishustina-s-dnem-rozhdeniya-1061417139.html

Владимир Делба поздравил Михаила Мишустина с днем рождения

Владимир Делба поздравил Михаила Мишустина с днем рождения

Sputnik Абхазия

Российскому политику исполнилось 60 лет. 03.03.2026, Sputnik Абхазия

2026-03-03T17:15+0300

2026-03-03T17:15+0300

2026-03-03T17:15+0300

абхазия

россия

день рождения

новости

в абхазии

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0a/07/1058111737_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_01dc9f73243633de40dc87d5bb37e8eb.jpg

СУХУМ, 3 мар – Sputnik. Премьер-министр Абхазии Владимир Делба направил поздравление с юбилеем своему российскому коллеге Михаилу Мишустину, сообщает пресс-служба Кабмина. Делба подчеркнул, что в Абхазии высоко ценят личное внимание Мишустина к вопросам двустороннего сотрудничества, в том числе в рамках межправительственной комиссии. По его словам, при сохранении тесного взаимодействия стратегическое партнерство между Абхазией и Россией будет и дальше укрепляться на благо народов двух стран.Он также пожелал Михаилу Мишустину крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и дальнейших успехов в государственной деятельности.

абхазия

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, россия, день рождения, новости