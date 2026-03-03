Владимир Делба поздравил Михаила Мишустина с днем рождения

Абхазия
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
30 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Иран иаҿагыланы ақәылара ду алҵшәа зеиԥшрахар алшо: аекспертцәа ргәаанагара
13:04
26 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
4 мин
Аиҿцәажәара
Урыстәыла атеатр аусзуҩцәа рфорум иалахәын Аԥснынтә: РУСДРАМ актриса лцәажәара
13:35
11 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аԥсуа шәҟәқәа рыла ашколтә библиотекақәа рхарҭәаара: иахьынӡахәарҭоу, хархәашьас ироуа
13:46
14 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Интервью
Мастерская управления событиями: Абхазия на образовательном проекте в Сенеже
14:04
20 мин
Актуальный комментарий
Весне дорогу: прогноз погоды на первую половину марта в Абхазии
14:24
6 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Такие обстоятельства
"Абхазия рекомендует": зачем нужен этот проект и кто может участвовать
14:33
27 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аԥсни Урыстәылеи рыбжьара альготтә кредитҟаҵара апрограмма: алшарақәа ҳрылацәажәоит
18:04
25 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Актуальный комментарий
Захарова: Россия призывает о немедленном прекращении боевых действий на Ближнем Востоке
18:34
2 мин
Актуальный комментарий
Захарова: Россия призывает о немедленном прекращении боевых действий на Ближнем Востоке
18:34
1 мин
Интервью
Итоги визита главы Минэкономразвития России в Абхазию: комментарий экономиста
18:36
15 мин
Интервью
Мастерская управления событиями: Абхазия на образовательном проекте в Сенеже
18:51
8 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аԥсни Урыстәылеи рыбжьара альготтә кредитҟаҵара апрограмма: алшарақәа ҳрылацәажәоит
21:04
25 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Актуальный комментарий
Захарова: Россия призывает о немедленном прекращении боевых действий на Ближнем Востоке
21:34
2 мин
Актуальный комментарий
Захарова: Россия призывает о немедленном прекращении боевых действий на Ближнем Востоке
21:34
1 мин
Интервью
Итоги визита главы Минэкономразвития России в Абхазию: комментарий экономиста
21:36
15 мин
Интервью
Мастерская управления событиями: Абхазия на образовательном проекте в Сенеже
21:51
8 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Ахархәаҩ иоуа аалыҵ ахаҭабзиара зеиԥшроу: агәаҭаратә усбарҭақәа рхаҭарнакцәа рцәажәара
13:04
26 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аҟәа амшын аԥшаҳәаҿы ажрақәа: археолог иҿцәажәара
13:34
13 мин
Аиҿцәажәара
Тҟәарчалтәи атеатр арепертуари агастрольқәеи: аиҳабы ицәажәара
13:47
12 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Турбаза
Специалисты в турсфере. Откуда черпать кадры?
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Такие обстоятельства
Куда движется мир? Разговор с политологом
14:33
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Аиҿцәажәара
Аԥсны раԥхьатәи ахадацәа ргәалашәара иазку ацәыргақәҵа Аҟәа: амузеи аиҳабы лцәажәара
18:04
12 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аҟәа амшын аԥшаҳәаҿы ажрақәа: археолог иҿцәажәара
18:16
13 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Радио
Информационно-аналитическая система. Зачем она нужна Абхазии: интервью с Георгием Гулиа
18:34
15 мин
Турбаза
Специалисты в турсфере. Откуда черпать кадры?
18:49
11 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Аиҿцәажәара
Аԥсны раԥхьатәи ахадацәа ргәалашәара иазку ацәыргақәҵа Аҟәа: амузеи аиҳабы лцәажәара
21:04
12 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аҟәа амшын аԥшаҳәаҿы ажрақәа: археолог иҿцәажәара
21:16
13 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Радио
Информационно-аналитическая система. Зачем она нужна Абхазии: интервью с Георгием Гулиа
21:34
15 мин
Турбаза
Специалисты в турсфере. Откуда черпать кадры?
21:49
11 мин
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
СУХУМ, 3 мар – Sputnik. Премьер-министр Абхазии Владимир Делба направил поздравление с юбилеем своему российскому коллеге Михаилу Мишустину, сообщает пресс-служба Кабмина. Делба подчеркнул, что в Абхазии высоко ценят личное внимание Мишустина к вопросам двустороннего сотрудничества, в том числе в рамках межправительственной комиссии. По его словам, при сохранении тесного взаимодействия стратегическое партнерство между Абхазией и Россией будет и дальше укрепляться на благо народов двух стран.Он также пожелал Михаилу Мишустину крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и дальнейших успехов в государственной деятельности.
17:15 03.03.2026
Премьер-министр Республики Абхазия Владимир Валерьевич Делба на форуме Команда Абхазии
Премьер-министр Республики Абхазия Владимир Валерьевич Делба на форуме Команда Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 03.03.2026
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться
Российскому политику исполнилось 60 лет.
СУХУМ, 3 мар – Sputnik. Премьер-министр Абхазии Владимир Делба направил поздравление с юбилеем своему российскому коллеге Михаилу Мишустину, сообщает пресс-служба Кабмина.

"Ваша работа на посту Председателя Правительства Российской Федерации, безусловно, является залогом стабильности и развития России, а значит, и важным фактором для углубления и всестороннего развития союзнических отношений между нашими странами", — говорится в тексте.

Делба подчеркнул, что в Абхазии высоко ценят личное внимание Мишустина к вопросам двустороннего сотрудничества, в том числе в рамках межправительственной комиссии. По его словам, при сохранении тесного взаимодействия стратегическое партнерство между Абхазией и Россией будет и дальше укрепляться на благо народов двух стран.
Он также пожелал Михаилу Мишустину крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и дальнейших успехов в государственной деятельности.
