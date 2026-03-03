https://sputnik-abkhazia.ru/20260303/vladimir-delba-pozdravil-mikhaila-mishustina-s-dnem-rozhdeniya-1061417139.html
Владимир Делба поздравил Михаила Мишустина с днем рождения
Российскому политику исполнилось 60 лет. 03.03.2026, Sputnik Абхазия
СУХУМ, 3 мар – Sputnik. Премьер-министр Абхазии Владимир Делба направил поздравление с юбилеем своему российскому коллеге Михаилу Мишустину, сообщает пресс-служба Кабмина. Делба подчеркнул, что в Абхазии высоко ценят личное внимание Мишустина к вопросам двустороннего сотрудничества, в том числе в рамках межправительственной комиссии. По его словам, при сохранении тесного взаимодействия стратегическое партнерство между Абхазией и Россией будет и дальше укрепляться на благо народов двух стран.Он также пожелал Михаилу Мишустину крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и дальнейших успехов в государственной деятельности.
СУХУМ, 3 мар – Sputnik. Премьер-министр Абхазии Владимир Делба направил поздравление с юбилеем своему российскому коллеге Михаилу Мишустину, сообщает пресс-служба Кабмина.
"Ваша работа на посту Председателя Правительства Российской Федерации, безусловно, является залогом стабильности и развития России, а значит, и важным фактором для углубления и всестороннего развития союзнических отношений между нашими странами", — говорится в тексте.
Делба подчеркнул, что в Абхазии высоко ценят личное внимание Мишустина к вопросам двустороннего сотрудничества, в том числе в рамках межправительственной комиссии. По его словам, при сохранении тесного взаимодействия стратегическое партнерство между Абхазией и Россией будет и дальше укрепляться на благо народов двух стран.
Он также пожелал Михаилу Мишустину крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и дальнейших успехов в государственной деятельности.