Застрявшие на отдыхе: как россияне выживают на курортах Ближнего Востока

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Небо над регионом несколько дней было закрыто, десятки тысяч россиян не могли вылететь домой. Что с ними, как и когда им удастся вернуться, какие действия предпринимают туроператоры и авиационные власти, разбирала Мария Селиванова для РИА Новости.Туристы переезжают в другие эмираты"Сегодня спокойный день, только с утра что-то прогромыхало. Жизнь кажется обычной, работает транспорт, в районе Дубай Марина нет яхт, потому что закрыли не только аэропорт, но и море", — говорит туристка из Москвы Наталья С.Очередей и ажиотажа в магазинах не наблюдается, товаров на полках хватает, паники нет, только на улицах стало не так многолюдно, подтвердил находящийся в ОАЭ популярный блогер и журналист из Узбекистана Кирилл Альтман.Туристка Яна рассказала, что некоторые россияне переезжают в более спокойные эмираты — например, из Дубая в Абу-Даби. "Мы погуляли вчера, все тихо. Отдыхающие сидят в кафе, купаются, спокойно себя ведут", — отметила она.В Шардже в понедельник жизнь тоже была размеренная. Магазины работают, рестораны и пляжи доступны для посещения, сказала еще одна путешественница.В Дубае запрещены массовые мероприятия, а также купание на пляжах, поскольку они расположены со стороны атакующего страну Ирана, объясняет гендиректор Space Travel Артур Мурадян.Ситуация на Ближнем Востоке могла затронуть до 110 тысяч российских туристов, подсчитали в РСТ. От 50 до 100 тысяч (включая самостоятельных) находятся в ОАЭ, около тысячи — в Саудовской Аравии, около 900 — в Омане.Примерно восемь тысяч россиян застряли в третьих странах, уточнили в АТОР. Аэропорты Ближнего Востока часто используют для стыковок при путешествиях в США, Европу, Азию, островам Индийского океана, а сейчас туристы вынуждены задержаться в местах отдыха. Тех, кто не вылетел, агенты пересаживают на другие рейсы — например, через Турцию или Китай.Отели не для всехЗастрявшие туристы вынуждены продлевать пребывание в гостиницах. Положение отдыхающих зависит от расположения эмирата и того, приехали путешественники самостоятельно или по путевке.Так, власти Абу-Даби и Рас-эль-Хаймы запретили выселять отдыхающих, которые не могут улететь домой, и все расходы взяли на себя, объясняет Мурадян. "В Дубае письмо в отели передано в мягкой формулировке: объектам рекомендовано продлить проживание гостей на первоначальных условиях", — говорит эксперт.Поэтому некоторые гостиницы требовали оплаты, которую в выходные не все агенты и операторы могли перевести. "Мы рекомендуем клиентам не выселяться и связаться с туроператорами, которые добиваются продления пребывания или предлагают переезд в другие гостиницы", — отмечает Мурадян.О выселении туристов рассказал и представитель туроператора Khalidiyah Tourism. По словам главы компании Сирака Мурадяна, некоторым гостям пришлось спать на парковках при отелях, потому что в Дубае срабатывали сирены."Наши клиенты живут в гостинице, мы продляем им проживание до момента открытия воздушного пространства. Размещением занимаются и принимающие компании, и авиаперевозчики — на это брошены все силы", — объяснила руководитель отдела Ближнего Востока туроператора "Пакс" Татьяна Цабель."Если был оплачен пакетный тур, то компания занимается расселением путешественников, а если они сами бронировали отель, то решают вопросы по продлению проживания самостоятельно", — подтвердили в "Интуристе".Туристы могут оплатить дальнейшее пребывание в гостинице или искать более дешевые варианты. Также можно обратиться за помощью к авиакомпании."Мы должны были улететь 28 февраля, рейс отменили, мы получили ваучеры у авиакомпании на проживание, заселились в отель, получаем питание. Ждем представителя Emirates для разъяснений на дальнейший срок", — рассказывает Маргарита из Санкт-Петербурга.Поддержка путешественниковНекоторые страховые компании приняли решение продлить действие полисов до момента возвращения застрявших путешественников домой, отмечают в РСТ.Кроме того, российские операторы — МТС, "Мегафон" и "Билайн" — сделали бесплатными звонки и интернет для соотечественников, находящихся в странах Ближнего Востока.Роспотребнадзор консультирует путешественников и оказывает им содействие в подготовке претензий и исковых заявлений в случае нарушения их прав, сообщили в пресс-службе ведомства.Авиасообщение восстанавливаетсяЗастрявшие туристы начинают покидать страны Ближнего Востока: днем 2 марта вывозные рейсы улетели в Москву из Абу-Даби (Etihad) и Омана (Oman Air). Ожидается, что вечером самолеты арабских перевозчиков вывезут часть россиян из Дубая не только в столицу, но и в Новосибирск, Екатеринбург и Казань.О времени отправления перевозчики сообщат клиентам дополнительно. "При бронировании авиабилета важно оставлять персональные данные, личный телефон, адрес электронной почты, чтобы авиакомпании, контактные центры или агенты могли связаться с пассажирами", — подчеркнул вице-президент РСТ Дмитрий Горин.После долгих задержек будет введена так называемая веерная система выполнения полетов, то есть в приоритете будут пассажиры и рейсы, которые не улетели раньше, говорит представитель РСТ. Хотя авиакомпании всегда могут поставить еще и дополнительные самолеты или лайнеры большей вместимости.По данным АТОР, Emirates начнет летать в Россию с 4 марта, flydubai — с позднего вечера 2 марта. Etihad и Oman Air повторят вывозные рейсы 3 марта. Российские авиакомпании также готовятся к ограниченному возобновлению полетов на Ближний Восток.Откуда можно улететьБольшинство аэропортов на Ближнем Востоке прекратили работу. Нельзя улететь из Катара, Бахрейна, Израиля, Ирака и Кувейта. Закрыты воздушные гавани в эмиратах Шарджа и Рас-эль-Хайма.Зато лайнеры полетели из Абу-Даби и султаната Оман, причем как из столицы — Маската, так и из курортной Салалы на юге страны.Не закрывала воздушное пространство Саудовская Аравия, функционируют ее гавани в Эр-Рияде, Джидде и Даммаме. Иордания с 2 марта ввела запрет на полеты с 18:00 до 9:00, но в светлое время суток аэропорт в Аммане отправляет самолеты.Еще вариант — часть пути проделать по земле. Так, из Израиля можно выехать в Египет, добраться до международного аэропорта Шарм-еш-Шейха и улететь в Россию. Кроме того, можно покинуть Иран через пограничные пункты пропуска с Арменией и Азербайджаном.Лететь или не лететьТуристам, купившим путевки в страны Ближнего Востока с вылетом в ближайшие дни, эксперты не рекомендуют самостоятельно их аннулировать. Лучше ждать рекомендаций от турагентов, чтобы избежать штрафов.Туроператоры могут предложить либо возврат полной суммы при вылетах в период с 3 по 8 марта, либо альтернативные направления для отдыха и поездку в другие даты.
Подписаться
С началом военной операции США и Израиля против Ирана безопасные прежде ОАЭ, Катар и Бахрейн оказались под обстрелом.
Небо над регионом несколько дней было закрыто, десятки тысяч россиян не могли вылететь домой. Что с ними, как и когда им удастся вернуться, какие действия предпринимают туроператоры и авиационные власти, разбирала Мария Селиванова для РИА Новости.

Туристы переезжают в другие эмираты

"Сегодня спокойный день, только с утра что-то прогромыхало. Жизнь кажется обычной, работает транспорт, в районе Дубай Марина нет яхт, потому что закрыли не только аэропорт, но и море", — говорит туристка из Москвы Наталья С.
Очередей и ажиотажа в магазинах не наблюдается, товаров на полках хватает, паники нет, только на улицах стало не так многолюдно, подтвердил находящийся в ОАЭ популярный блогер и журналист из Узбекистана Кирилл Альтман.
Туристка Яна рассказала, что некоторые россияне переезжают в более спокойные эмираты — например, из Дубая в Абу-Даби. "Мы погуляли вчера, все тихо. Отдыхающие сидят в кафе, купаются, спокойно себя ведут", — отметила она.
В Шардже в понедельник жизнь тоже была размеренная. Магазины работают, рестораны и пляжи доступны для посещения, сказала еще одна путешественница.
В Дубае запрещены массовые мероприятия, а также купание на пляжах, поскольку они расположены со стороны атакующего страну Ирана, объясняет гендиректор Space Travel Артур Мурадян.
Ситуация на Ближнем Востоке могла затронуть до 110 тысяч российских туристов, подсчитали в РСТ. От 50 до 100 тысяч (включая самостоятельных) находятся в ОАЭ, около тысячи — в Саудовской Аравии, около 900 — в Омане.
Примерно восемь тысяч россиян застряли в третьих странах, уточнили в АТОР. Аэропорты Ближнего Востока часто используют для стыковок при путешествиях в США, Европу, Азию, островам Индийского океана, а сейчас туристы вынуждены задержаться в местах отдыха. Тех, кто не вылетел, агенты пересаживают на другие рейсы — например, через Турцию или Китай.
Отели не для всех

Застрявшие туристы вынуждены продлевать пребывание в гостиницах. Положение отдыхающих зависит от расположения эмирата и того, приехали путешественники самостоятельно или по путевке.
Так, власти Абу-Даби и Рас-эль-Хаймы запретили выселять отдыхающих, которые не могут улететь домой, и все расходы взяли на себя, объясняет Мурадян. "В Дубае письмо в отели передано в мягкой формулировке: объектам рекомендовано продлить проживание гостей на первоначальных условиях", — говорит эксперт.
Поэтому некоторые гостиницы требовали оплаты, которую в выходные не все агенты и операторы могли перевести. "Мы рекомендуем клиентам не выселяться и связаться с туроператорами, которые добиваются продления пребывания или предлагают переезд в другие гостиницы", — отмечает Мурадян.
О выселении туристов рассказал и представитель туроператора Khalidiyah Tourism. По словам главы компании Сирака Мурадяна, некоторым гостям пришлось спать на парковках при отелях, потому что в Дубае срабатывали сирены.
"Наши клиенты живут в гостинице, мы продляем им проживание до момента открытия воздушного пространства. Размещением занимаются и принимающие компании, и авиаперевозчики — на это брошены все силы", — объяснила руководитель отдела Ближнего Востока туроператора "Пакс" Татьяна Цабель.
"Если был оплачен пакетный тур, то компания занимается расселением путешественников, а если они сами бронировали отель, то решают вопросы по продлению проживания самостоятельно", — подтвердили в "Интуристе".
Туристы могут оплатить дальнейшее пребывание в гостинице или искать более дешевые варианты. Также можно обратиться за помощью к авиакомпании.
"Мы должны были улететь 28 февраля, рейс отменили, мы получили ваучеры у авиакомпании на проживание, заселились в отель, получаем питание. Ждем представителя Emirates для разъяснений на дальнейший срок", — рассказывает Маргарита из Санкт-Петербурга.
Поддержка путешественников

Некоторые страховые компании приняли решение продлить действие полисов до момента возвращения застрявших путешественников домой, отмечают в РСТ.
Кроме того, российские операторы — МТС, "Мегафон" и "Билайн" — сделали бесплатными звонки и интернет для соотечественников, находящихся в странах Ближнего Востока.
Роспотребнадзор консультирует путешественников и оказывает им содействие в подготовке претензий и исковых заявлений в случае нарушения их прав, сообщили в пресс-службе ведомства.

Авиасообщение восстанавливается

Застрявшие туристы начинают покидать страны Ближнего Востока: днем 2 марта вывозные рейсы улетели в Москву из Абу-Даби (Etihad) и Омана (Oman Air). Ожидается, что вечером самолеты арабских перевозчиков вывезут часть россиян из Дубая не только в столицу, но и в Новосибирск, Екатеринбург и Казань.
О времени отправления перевозчики сообщат клиентам дополнительно. "При бронировании авиабилета важно оставлять персональные данные, личный телефон, адрес электронной почты, чтобы авиакомпании, контактные центры или агенты могли связаться с пассажирами", — подчеркнул вице-президент РСТ Дмитрий Горин.
После долгих задержек будет введена так называемая веерная система выполнения полетов, то есть в приоритете будут пассажиры и рейсы, которые не улетели раньше, говорит представитель РСТ. Хотя авиакомпании всегда могут поставить еще и дополнительные самолеты или лайнеры большей вместимости.
По данным АТОР, Emirates начнет летать в Россию с 4 марта, flydubai — с позднего вечера 2 марта. Etihad и Oman Air повторят вывозные рейсы 3 марта. Российские авиакомпании также готовятся к ограниченному возобновлению полетов на Ближний Восток.
Откуда можно улететь

Большинство аэропортов на Ближнем Востоке прекратили работу. Нельзя улететь из Катара, Бахрейна, Израиля, Ирака и Кувейта. Закрыты воздушные гавани в эмиратах Шарджа и Рас-эль-Хайма.
Зато лайнеры полетели из Абу-Даби и султаната Оман, причем как из столицы — Маската, так и из курортной Салалы на юге страны.
Не закрывала воздушное пространство Саудовская Аравия, функционируют ее гавани в Эр-Рияде, Джидде и Даммаме. Иордания с 2 марта ввела запрет на полеты с 18:00 до 9:00, но в светлое время суток аэропорт в Аммане отправляет самолеты.
Еще вариант — часть пути проделать по земле. Так, из Израиля можно выехать в Египет, добраться до международного аэропорта Шарм-еш-Шейха и улететь в Россию. Кроме того, можно покинуть Иран через пограничные пункты пропуска с Арменией и Азербайджаном.

Лететь или не лететь

Туристам, купившим путевки в страны Ближнего Востока с вылетом в ближайшие дни, эксперты не рекомендуют самостоятельно их аннулировать. Лучше ждать рекомендаций от турагентов, чтобы избежать штрафов.
Туроператоры могут предложить либо возврат полной суммы при вылетах в период с 3 по 8 марта, либо альтернативные направления для отдыха и поездку в другие даты.
0