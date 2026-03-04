https://sputnik-abkhazia.ru/20260304/kak-rossiyskiy-institut-gastronomii-gotovit-kadry-dlya-abkhazii-1061446524.html

Как российский Институт гастрономии готовит кадры для Абхазии

Как российский Институт гастрономии готовит кадры для Абхазии

Sputnik Абхазия

На базе Института гастрономии Сибирского федерального университета проходит образовательная экспедиция, в которой принимают участие представители Абхазии. 04.03.2026, Sputnik Абхазия

2026-03-04T20:02+0300

2026-03-04T20:02+0300

2026-03-04T20:02+0300

в абхазии

видео

мультимедиа

туризм

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/03/04/1061446357_0:0:601:338_1920x0_80_0_0_f210537fdccfb7979730f9c7a22d3859.jpg

Менеджер "Объединения пансионатов Курорта Пицунда" Азамат Багателия напомнил, что в результате договоренности между Сергеем Кириенко и Бадрой Гунба 100 граждан Абхазии повысят квалификацию в Институте гастрономии Сибирского федерального университета. "Есть определенные направления, в том числе управление ресторанами для начинающих, для владельцев бизнесов, которые хотят разобраться в том, как управлять своим бизнесом, которые хотят увеличить доходы", – подчеркнул он. Первая группа жителей Абхазии улетела в Красноярск и уже сегодня работает на базе Института гастрономии. Это кондитеры, которые были отобраны для поездки в российский вуз, добавил Багателия. По договоренности с российской стороной жители республики получат возможность принять участие в образовательной экспедиции до конца июня.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

видео, мультимедиа, туризм, видео