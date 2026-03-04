https://sputnik-abkhazia.ru/20260304/kak-rossiyskiy-institut-gastronomii-gotovit-kadry-dlya-abkhazii-1061446524.html
Как российский Институт гастрономии готовит кадры для Абхазии
Как российский Институт гастрономии готовит кадры для Абхазии
На базе Института гастрономии Сибирского федерального университета проходит образовательная экспедиция, в которой принимают участие представители Абхазии. 04.03.2026
Менеджер "Объединения пансионатов Курорта Пицунда" Азамат Багателия напомнил, что в результате договоренности между Сергеем Кириенко и Бадрой Гунба 100 граждан Абхазии повысят квалификацию в Институте гастрономии Сибирского федерального университета. "Есть определенные направления, в том числе управление ресторанами для начинающих, для владельцев бизнесов, которые хотят разобраться в том, как управлять своим бизнесом, которые хотят увеличить доходы", – подчеркнул он. Первая группа жителей Абхазии улетела в Красноярск и уже сегодня работает на базе Института гастрономии. Это кондитеры, которые были отобраны для поездки в российский вуз, добавил Багателия. По договоренности с российской стороной жители республики получат возможность принять участие в образовательной экспедиции до конца июня.
