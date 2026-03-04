https://sputnik-abkhazia.ru/20260304/pobeda-i-priznanie-arshba-o-vladislave-ardzinba-i-sergee-bagapsh-1061450798.html
Победа и Признание: Аршба о Владиславе Ардзинба и Сергее Багапш
Победа и Признание: Аршба о Владиславе Ардзинба и Сергее Багапш
Общественный и государственный деятель Валерий Аршба в интервью радио Sputnik рассказал о том, какой вклад в становление и развитие Абхазии внесли ее первый... 04.03.2026
4 марта в Абхазии вспоминают двух лидеров республики. В 2010 году в этот день не стало первого президента Владислава Ардзинба, а ее второй президент Сергей Багапш родился 4 марта 1949 года. Общественный и государственный деятель Валерий Аршба, будучи вице-президентом при Владиславе Ардзинба, рассказал, что первый президент Абхазии обладал сильнейшим стержнем и силой духа, а его глубокие знания истории своего народа позволяли ему быть всегда на высоте. По словам Аршба, Владислав Ардзинба всегда был уверен в том, что придет время, и Россия признает абхазскую государственность, в этом он всегда убеждал своих соратников. Именно поэтому, по его словам, первый президент настоял принять в 1994 году Конституцию Абхазии, в которой были определены все институты власти. Вспоминая второго президента Абхазии Сергея Багапш, Аршба подчеркнул, что неспроста жизнь распорядилась объединить историю жизни двух лидеров в один день, так как после смерти первого президента пришел второй, который смог продолжить то дело, которое он начал, считает Аршба. Ведь именно при Багапш Абхазия получила признание независимости, к которой вел Ардзинба, республика стала получать финансовую помощь России, и Багапш умело налаживал контакты с российскими коллегами. Говоря о человеческих качествах второго президента, Аршба отметил, что он умел налаживать и неформальные контакты. Багапш был большим человеколюбом и умел дружить, подчеркнул он.
