https://sputnik-abkhazia.ru/20260304/sukhoputnaya-operatsiya-armii-ssha-v-irane-byt-ili-ne-byt-1061442203.html

Сухопутная операция армии США в Иране: быть или не быть

Сухопутная операция армии США в Иране: быть или не быть

Sputnik Абхазия

Безуспешность воздушных операций Пентагона и эффективность ракетных ударов КСИР подталкивают американского президента Дональда Трампа к началу сухопутной... 04.03.2026, Sputnik Абхазия

2026-03-04T17:22+0300

2026-03-04T17:22+0300

2026-03-04T17:22+0300

мнение

аналитика

иран

израиль

сша

колумнисты

ближний восток

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102685/49/1026854939_0:69:1352:830_1920x0_80_0_0_032929f846d1a3835fb135e7e2c622ad.jpg

С привлечением курдских вооруженных формирований, которые ранее заслужили у США репутацию самых незаменимых "повстанцев", пишет на своем канале военный обозреватель Александр Хроленко."Эпическая ярость" Пентагона только за первые сутки сожгла ресурсов на $779 млн. С учетом интегрированной операции ЦАХАЛ "Львиный рык", антииранская агрессия обходится американцам и израильтянам очень дорого – до $10 млрд за пять дней (с 28 февраля). Арсеналы стремительно пустеют, стратегические цели не достигнуты, воздушные операции "увязли" на огромной территории Ирана (более 1,6 млн кв. км). В странах Персидского залива горят американские военные базы и посольства. Блокирован поток углеводородов через Ормузский пролив. Многие ближневосточные и европейские союзники США откровенно разочарованы. Оперативная обстановка на ТВД и внешнеполитические издержки диктуют Вашингтону отчаянные решения. Трамп не исключает сухопутной операции против Ирана с привлечением региональных прокси-формирований. Американские войска "во втором эшелоне" могут (надеются) занимать и контролировать стратегические объекты – порты, ядерные реакторы, нефтедобывающие предприятия. Вашингтон способен объявить военную интервенцию "оказанием помощи восставшим против антинародного режима". Спецназ израильской разведки Моссад 3 марта уже провел "ограниченную наземную операцию на территории Ирана". Американские авиаудары по пограничным постам в западном Иране неслучайны. Газета The Wall Street Journal сообщила, что Трамп уже обсудил с представителями иракских курдов возможность их участия в наземном вторжении в Иран, если армии США не удастся достигнуть поставленных целей. Могут быть привлечены белуджские формирования, действующие в провинциях Систан и Белуджистан. Через Иракский Курдистан (где осталась военная база США) "повстанцы" получат оружие, деньги, обещание государственности. Важно объективно оценить опасность американской "мобилизации" На северо-западе Ирана проживает более 10 млн курдов. По данным CNN, сотрудники ЦРУ уже вооружают курдов для организации "народного восстания" в Иране. Идея состоит в том "чтобы курдские вооруженные отряды противостояли иранским силам безопасности, сдерживали их, и тогда безоружные иранцы свободно выйдут на улицы крупных городов". Администрация США провела переговоры с иранскими оппозиционными группами.Пора впадать в отчаяниеГладко было на бумаге. Госдепартамент США предписал американским гражданам немедленно уехать из 15 стран Ближнего Востока и с острова Кипр. Потому что иранские гиперзвуковые ракеты "Фаттах-2" (скорость до 15 Махов) слишком эффективны, перехватить их невозможно. Уничтожение двух американских систем ПРО THAAD неслучайно. КСИР ударил по эсминцу ВМС США, который находился в Индийском океане в 650 км от побережья Ирана. В Пентагоне изначально не гарантировали успех операции. Израильская разведка подсчитала, что интенсивный обмен ударами исчерпает запасы зенитных ракет антииранской коалиции за неделю. Союзные Вашингтону арабские страны предупреждали: после начала военных действий может потребоваться ввод американских войск в Иран, и операция затянется. Никто не прогнозировал высочайшую эффективность ответных ударов по военным объектам Израиля и США в радиусе 1800 км от Тегерана. Это очевидная катастрофа, которую Вашингтон пока отрицает. Иран методично "выносит" инфраструктуру противника и не позволяет США выйти из войны без потери лица. Некоторые западные эксперты злословят, будто Россия и Китай по разным причинам не помогают Ирану. Подобные оценки необъективны. Иранское воздушное пространство прикрывают не только наземные средства ПВО. В небе над Тегераном – истребители МиГ-29 и штурмовики Як-130 российского производства, вооруженные ракетами "воздух-воздух" Р-37. Российский военный эксперт, генерал-майор авиации Владимир Попов считает, что в этой войне "у Ирана будет все". Китай воспользуется возможностью испытать на "иранском полигоне" свои новейшие ракеты, бомбы и системы обнаружения противника. Газета The New York Times 3 марта показала спутниковые снимки, и прокомментировала: Иран уничтожает военные базы США на Ближнем Востоке – в Бахрейне, Катаре, Кувейте, Саудовской Аравии, ОАЭ. Известный американский военный аналитик Дуглас Макгрегор констатировал: "Все американские базы на Ближнем Востоке разрушены благодаря РФ и КНР". Китай и Россия предоставляют Тегерану спутниковую разведывательную информацию, поэтому Иран чувствует себя все более уверенно. Как и подобает государству, занимающему 16 место в мировом рейтинге военной мощи – выше Испании, Египта, Польши, Саудовской Аравии. Восьмое место в мире по количеству действующих военнослужащих – 610 тыс. человек и многомиллионный мобилизационный резерв. Иран не то государство, которому можно ставить ультиматумы. Заявлять: каждый новый лидер Ирана станет "безоговорочной целью для ликвидации". Сегодня издание The American Conservative вполне объективно переименовало операцию США в "Эпическое фиаско".Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20260304/1061440013.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20260304/1061428620.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20260303/1061425400.html

иран

израиль

сша

ближний восток

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102233/20/1022332024_25:0:172:147_100x100_80_0_0_885639a20a70a4034a2d118f33e55a49.jpg

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102233/20/1022332024_25:0:172:147_100x100_80_0_0_885639a20a70a4034a2d118f33e55a49.jpg

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102233/20/1022332024_25:0:172:147_100x100_80_0_0_885639a20a70a4034a2d118f33e55a49.jpg

мнение, аналитика, иран, израиль, сша, колумнисты, ближний восток