Беспилотная опасность. Интервью с секретарем Совета безопасности Абхазии
В связи с участившимися случаями появления дронов в республике принимаются дополнительные меры безопасности. Вопросы защиты воздушного пространства... 05.03.2026, Sputnik Абхазия
2026-03-05T18:35+0300
2026-03-05T18:35+0300
2026-03-05T19:16+0300
Беспилотная опасность. Интервью с секретарем Совбеза
В связи с участившимися случаями появления дронов в республике принимаются дополнительные меры безопасности. Вопросы защиты воздушного пространства, информирования населения и действий при обнаружении беспилотников в повестке Совета безопасности. О том, какие меры предпринимаются говорили с секретарем Совета безопасности Абхазии Раулем Лолуа.Слушайте беседу в аудиофайле выше.
18:35 05.03.2026 (обновлено: 19:16 05.03.2026)
В связи с участившимися случаями появления дронов в республике принимаются дополнительные меры безопасности. Вопросы защиты воздушного пространства, информирования населения и действий при обнаружении беспилотников в повестке Совета безопасности. О том, какие меры предпринимаются говорили с секретарем Совета безопасности Абхазии Раулем Лолуа.
Слушайте беседу в аудиофайле выше.