Беспилотная опасность. Интервью с секретарем Совета безопасности Абхазии

Беспилотная опасность. Интервью с секретарем Совета безопасности Абхазии

05.03.2026

2026-03-05T18:35+0300

2026-03-05T18:35+0300

2026-03-06T12:45+0300

абхазия

совет безопасности абхазии

беспилотники

безопасность

Беспилотная опасность. Интервью с секретарем Совбеза

В связи с участившимися случаями появления дронов в республике принимаются дополнительные меры безопасности. Вопросы защиты воздушного пространства, информирования населения и действий при обнаружении беспилотников в повестке Совета безопасности. О том, какие меры предпринимаются, говорили с секретарем Совета безопасности Абхазии Раулем Лолуа.Слушайте подкаст.

подкасты, абхазия, совет безопасности абхазии, беспилотники, безопасность