Беспилотная опасность. Интервью с секретарем Совета безопасности Абхазии
Беспилотная опасность. Интервью с секретарем Совбеза
подкасты, абхазия, совет безопасности абхазии, беспилотники, безопасность

Беспилотная опасность. Интервью с секретарем Совета безопасности Абхазии

18:35 05.03.2026 (обновлено: 12:45 06.03.2026)
Радио
Беспилотная опасность. Интервью с секретарем Совбеза
Подписаться
В связи с участившимися случаями появления дронов в республике принимаются дополнительные меры безопасности. Вопросы защиты воздушного пространства, информирования населения и действий при обнаружении беспилотников в повестке Совета безопасности. О том, какие меры предпринимаются, говорили с секретарем Совета безопасности Абхазии Раулем Лолуа.
Слушайте подкаст.
