Подарок женщинам Абхазии: как "Театр на Трубной" поздравил всех с 8 Марта

В эфире радио Sputnik Народный артист России, актер Юрий Чернов и директор "Театра на Трубной" Станислав Нечаев рассказали о концерте в Сухуме, о культурном... 05.03.2026, Sputnik Абхазия

В преддверии Международного женского дня в Сухуме с особой программой выступают артисты московского "Театра на Трубной". Зрители прослушали около 15 известных композиций о любви на трех языках, а также стихи поэтов Серебряного века. Российский театр приехал с концертом в столицу Абхазии по приглашению Дома Москвы. По мнению директора театра Станислава Нечаева, культурный обмен между Россией и Абхазией очень важен. Он выразил надежду на то, что эти связи между странами будут только углубляться.

