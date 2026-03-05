Подарок женщинам Абхазии: как "Театр на Трубной" поздравил всех с 8 Марта

Абхазия
21:56 05.03.2026 (обновлено: 22:36 05.03.2026)
В эфире радио Sputnik Народный артист России, актер Юрий Чернов и директор "Театра на Трубной" Станислав Нечаев рассказали о концерте в Сухуме, о культурном обмене между Россией и Абхазией и поделились гастрольным планом театра.
В преддверии Международного женского дня в Сухуме с особой программой выступают артисты московского "Театра на Трубной". Зрители прослушали около 15 известных композиций о любви на трех языках, а также стихи поэтов Серебряного века.
Российский театр приехал с концертом в столицу Абхазии по приглашению Дома Москвы.
По мнению директора театра Станислава Нечаева, культурный обмен между Россией и Абхазией очень важен.
Он выразил надежду на то, что эти связи между странами будут только углубляться.
