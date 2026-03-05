https://sputnik-abkhazia.ru/20260305/prazdnichnyy-kontsert-v-rusdrame-akter-i-direktor-teatra-na-trubnoy-1061470105.html
Праздничный концерт в РУСДРАМе: актер и директор "Театра на Трубной"
Как у московского "Театра на Трубной" зародилась идея приехать с праздничным концертом в Абхазию и что интересного приготовили для публики артисты, в эфире... 05.03.2026, Sputnik Абхазия
Как у московского "Театра на Трубной" зародилась идея приехать с праздничным концертом в Абхазию и что интересного приготовили для публики артисты, в эфире радио рассказали Народный артист России, актер Юрий Чернов и директор театра Станислав Нечаев. Слушайте подкаст. В преддверии Международного женского дня в Сухуме на сцене РУСДРАМа выступят артисты московского "Театра на Трубной". Зрителей ждут около 15 известных композиций о любви на трех языках, а также стихи поэтов Серебряного века. Концерт организован Домом Москвы в Сухуме при поддержке Правительства Москвы, Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы и Московского Дома соотечественника.
Как у московского "Театра на Трубной" зародилась идея приехать с праздничным концертом в Абхазию и что интересного приготовили для публики артисты, в эфире радио рассказали Народный артист России, актер Юрий Чернов и директор театра Станислав Нечаев.
В преддверии Международного женского дня в Сухуме на сцене РУСДРАМа выступят артисты московского "Театра на Трубной". Зрителей ждут около 15 известных композиций о любви на трех языках, а также стихи поэтов Серебряного века. Концерт организован Домом Москвы в Сухуме при поддержке Правительства Москвы, Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы и Московского Дома соотечественника.