Праздничный концерт в РУСДРАМе: актер и директор "Театра на Трубной"

Праздничный концерт в РУСДРАМе: актер и директор "Театра на Трубной"

05.03.2026

Как у московского "Театра на Трубной" зародилась идея приехать с праздничным концертом в Абхазию и что интересного приготовили для публики артисты, в эфире радио рассказали Народный артист России, актер Юрий Чернов и директор театра Станислав Нечаев. Слушайте подкаст. В преддверии Международного женского дня в Сухуме на сцене РУСДРАМа выступят артисты московского "Театра на Трубной". Зрителей ждут около 15 известных композиций о любви на трех языках, а также стихи поэтов Серебряного века. Концерт организован Домом Москвы в Сухуме при поддержке Правительства Москвы, Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы и Московского Дома соотечественника.

