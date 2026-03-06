Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
30 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Аиҿцәажәара
Аимҳәаду аҿагыларазы апрограмма анагӡашьа: адиспансер аҳақьым хада ицәажәара
13:04
14 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Апроект "Аҭаацагара" ззырхоу, иахықәку: Аԥсуа-абаза конгресс ахаҭарнак ицәажәара
13:19
11 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Еицырдыруа ахьыӡқәа
Фазиль Искандер иҭынха аԥхьаҩ дшарбеио: арҿиара знапы алаку ргәаанагара
13:33
26 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
2 мин
Взаимный интерес
Общество "Знание". Образовательные встречи в Абхазии
14:03
27 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Актуальный комментарий
Совпадение идей: "Новые люди" и "Народный фронт Абхазии" подписали соглашение
14:33
12 мин
Дополнительное время
В Абхазии стартовал чемпионат по волейболу
14:45
14 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
2 мин
Еицырдыруа ахьыӡқәа
Фазиль Искандер иҭынха аԥхьаҩ дшарбеио: арҿиара знапы алаку ргәаанагара
18:03
26 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Взаимный интерес
Общество "Знание". Образовательные встречи в Абхазии
18:34
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
2 мин
Еицырдыруа ахьыӡқәа
Фазиль Искандер иҭынха аԥхьаҩ дшарбеио: арҿиара знапы алаку ргәаанагара
21:03
26 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Взаимный интерес
Общество "Знание". Образовательные встречи в Абхазии
21:34
26 мин
On air
08:00
30 мин
On air
08:30
30 мин
On air
13:00
30 мин
On air
13:30
30 мин
On air
18:00
30 мин
On air
18:30
30 мин
On air
21:00
30 мин
On air
21:30
30 мин
Дроны в Абхазии: как реагировать на опасность в воздухе

21:38 06.03.2026
© Видео Sputnik
Подписаться
В интервью радио Sputnik секретарь Совбеза Абхазии Рауль Лолуа рассказал, как действовать, если вы обнаружили место приземления дрона, что делать при воздушной тревоге и как правоохранительные органы будут определять цели опасных воздушных аппаратов.
Около 30 дронов были сбиты в воздушном пространстве Абхазии 4 марта, часть из них упала в море.
По словам секретаря Совета безопасности Абхазии Рауля Лолуа, после завершения экспертизы специалисты дадут структурам полную информацию о принадлежности аппаратов, их системе наведения, типе, дальности и так далее.
Секретарь подчеркнул, что необходимо соблюдать меры безопасности, не подходить к упавшим дронам и не распространять в социальных сетях видео с летящим или сбитым объектом.
0