Дроны в Абхазии: как реагировать на опасность в воздухе

В интервью радио Sputnik секретарь Совбеза Абхазии Рауль Лолуа рассказал, как действовать, если вы обнаружили место приземления дрона, что делать при воздушной... 06.03.2026, Sputnik Абхазия

Около 30 дронов были сбиты в воздушном пространстве Абхазии 4 марта, часть из них упала в море.По словам секретаря Совета безопасности Абхазии Рауля Лолуа, после завершения экспертизы специалисты дадут структурам полную информацию о принадлежности аппаратов, их системе наведения, типе, дальности и так далее. Секретарь подчеркнул, что необходимо соблюдать меры безопасности, не подходить к упавшим дронам и не распространять в социальных сетях видео с летящим или сбитым объектом.

