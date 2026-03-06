https://sputnik-abkhazia.ru/20260306/drony-v-abkhazii-kak-reagirovat-na-opasnost-v-vozdukhe-1061501902.html
Дроны в Абхазии: как реагировать на опасность в воздухе
Дроны в Абхазии: как реагировать на опасность в воздухе
Sputnik Абхазия
В интервью радио Sputnik секретарь Совбеза Абхазии Рауль Лолуа рассказал, как действовать, если вы обнаружили место приземления дрона, что делать при воздушной... 06.03.2026, Sputnik Абхазия
2026-03-06T21:38+0300
2026-03-06T21:38+0300
2026-03-06T21:38+0300
в абхазии
видео
мультимедиа
беспилотники
абхазия
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/03/06/1061501723_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_5fa034ea6c3642790f1621eface25684.jpg
Около 30 дронов были сбиты в воздушном пространстве Абхазии 4 марта, часть из них упала в море.По словам секретаря Совета безопасности Абхазии Рауля Лолуа, после завершения экспертизы специалисты дадут структурам полную информацию о принадлежности аппаратов, их системе наведения, типе, дальности и так далее. Секретарь подчеркнул, что необходимо соблюдать меры безопасности, не подходить к упавшим дронам и не распространять в социальных сетях видео с летящим или сбитым объектом.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/03/06/1061501723_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_0fd29939776d1ce067c9b613d5e3124b.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
видео, мультимедиа, беспилотники, абхазия, видео
видео, мультимедиа, беспилотники, абхазия, видео
Дроны в Абхазии: как реагировать на опасность в воздухе
В интервью радио Sputnik секретарь Совбеза Абхазии Рауль Лолуа рассказал, как действовать, если вы обнаружили место приземления дрона, что делать при воздушной тревоге и как правоохранительные органы будут определять цели опасных воздушных аппаратов.
Около 30 дронов были сбиты в воздушном пространстве Абхазии 4 марта, часть из них упала в море.
По словам секретаря Совета безопасности Абхазии Рауля Лолуа, после завершения экспертизы специалисты дадут структурам полную информацию о принадлежности аппаратов, их системе наведения, типе, дальности и так далее.
Секретарь подчеркнул, что необходимо соблюдать меры безопасности, не подходить к упавшим дронам и не распространять в социальных сетях видео с летящим или сбитым объектом.