https://sputnik-abkhazia.ru/20260306/iran-nanes-udar-mesti-po-bazam-ssha-i-izrailyu-1061497164.html

Иран нанес удар мести по базам США и Израилю

Иран нанес удар мести по базам США и Израилю

Sputnik Абхазия

В первый день американо-израильской операции в результате удара по школе для девочек погиб 171 человек. 06.03.2026, Sputnik Абхазия

2026-03-06T19:57+0300

2026-03-06T19:57+0300

2026-03-06T20:04+0300

иран

сша

израиль

новости

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/06/14/1055437905_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2232adac78a14ab9a025700e0e094ae3.jpg

СУХУМ, 6 мар – Sputnik. Иран связал удары по военным объектам США и Израилю с местью за атаку на начальную школу в Минабе, сообщили в Корпусе стражей исламской революции.Двадцать вторая волна операции "Правдивое обещание — 4" была проведена "в отместку убийцам детей". Под удары попали объекты США и Израиля — от района Персидского залива до Тель-Авива.В ходе атаки были использованы баллистические ракеты средней дальности "Хейбар", а также новейшие сверхтяжелые ракеты "Хорремшехр". Целями стали базы противника, аэропорт Бен-Гурион, а также военные центры в Хайфе.Начальная школа для девочек "Шаджаре Тайебе" в Минабе была поражена 28 февраля — в день начала масштабной кампании США и Израиля против Ирана. По последним данным, погиб 171 человек, большинство из них — дети.Агентство Reuters со ссылкой на двух неназванных чиновников сообщает, что американские следователи допускают возможную причастность вооруженных сил США к произошедшему. При этом расследование инцидента продолжается.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что западные СМИ в основном проигнорировали сообщения о массовой гибели детей. По ее словам, отсутствие реакции на этот инцидент выглядит чудовищным.Общее число жертв в республике, по последним данным, достигло 1230 человек. Порядка 30% погибших в Иране во время атак США и Израиля – это дети.

https://sputnik-abkhazia.ru/20260228/1061352912.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20260306/1061481072.html

иран

сша

израиль

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

иран, сша, израиль, новости