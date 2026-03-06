Иран нанес удар мести по базам США и Израилю

Абхазия
СУХУМ, 6 мар – Sputnik. Иран связал удары по военным объектам США и Израилю с местью за атаку на начальную школу в Минабе, сообщили в Корпусе стражей исламской революции.Двадцать вторая волна операции "Правдивое обещание — 4" была проведена "в отместку убийцам детей". Под удары попали объекты США и Израиля — от района Персидского залива до Тель-Авива.В ходе атаки были использованы баллистические ракеты средней дальности "Хейбар", а также новейшие сверхтяжелые ракеты "Хорремшехр". Целями стали базы противника, аэропорт Бен-Гурион, а также военные центры в Хайфе.Начальная школа для девочек "Шаджаре Тайебе" в Минабе была поражена 28 февраля — в день начала масштабной кампании США и Израиля против Ирана. По последним данным, погиб 171 человек, большинство из них — дети.Агентство Reuters со ссылкой на двух неназванных чиновников сообщает, что американские следователи допускают возможную причастность вооруженных сил США к произошедшему. При этом расследование инцидента продолжается.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что западные СМИ в основном проигнорировали сообщения о массовой гибели детей. По ее словам, отсутствие реакции на этот инцидент выглядит чудовищным.Общее число жертв в республике, по последним данным, достигло 1230 человек. Порядка 30% погибших в Иране во время атак США и Израиля – это дети.
В первый день американо-израильской операции в результате удара по школе для девочек погиб 171 человек.
СУХУМ, 6 мар – Sputnik. Иран связал удары по военным объектам США и Израилю с местью за атаку на начальную школу в Минабе, сообщили в Корпусе стражей исламской революции.
Двадцать вторая волна операции "Правдивое обещание — 4" была проведена "в отместку убийцам детей". Под удары попали объекты США и Израиля — от района Персидского залива до Тель-Авива.
В ходе атаки были использованы баллистические ракеты средней дальности "Хейбар", а также новейшие сверхтяжелые ракеты "Хорремшехр". Целями стали базы противника, аэропорт Бен-Гурион, а также военные центры в Хайфе.
Начальная школа для девочек "Шаджаре Тайебе" в Минабе была поражена 28 февраля — в день начала масштабной кампании США и Израиля против Ирана. По последним данным, погиб 171 человек, большинство из них — дети.
Агентство Reuters со ссылкой на двух неназванных чиновников сообщает, что американские следователи допускают возможную причастность вооруженных сил США к произошедшему. При этом расследование инцидента продолжается.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что западные СМИ в основном проигнорировали сообщения о массовой гибели детей. По ее словам, отсутствие реакции на этот инцидент выглядит чудовищным.
Общее число жертв в республике, по последним данным, достигло 1230 человек. Порядка 30% погибших в Иране во время атак США и Израиля – это дети.
0