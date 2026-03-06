https://sputnik-abkhazia.ru/20260306/novyy-futbolnyy-sezon-v-abkhazii-pervye-matchi--1061480676.html
Новый футбольный сезон в Абхазии: первые матчи
Новый футбольный сезон в Абхазии: первые матчи
Очередной сезон национального первенства по футболу стартовал в Абхазии. В Апсны Супер Лиге прошел первый тур.
2026-03-06T16:19+0300
2026-03-06T16:19+0300
2026-03-06T18:09+0300
В первой игре нового сезона встречались цандрыпшский "Садз" и кутолская "Бзана". Матч завершился со счетом 2:0 в пользу "Бзаны".Чемпионы страны — футболисты "Гагры" — провели матч с "Рицей" из Гудауты. Эта игра не выявила победителя: команды забили по одному голу.В другом матче сухумский "Нарт" встречался с "Афоном" и потерпел поражение со счетом 1:3. После первого тура по три очка набрали "Афон", "Бзана" и "Динамо", у "Гагры" и "Рицы" — по одному очку.
16:19 06.03.2026 (обновлено: 18:09 06.03.2026)
Очередной сезон национального первенства по футболу стартовал в Абхазии. В Апсны Супер Лиге прошел первый тур.
В первой игре нового сезона встречались цандрыпшский "Садз" и кутолская "Бзана". Матч завершился со счетом 2:0 в пользу "Бзаны".
Чемпионы страны — футболисты "Гагры" — провели матч с "Рицей" из Гудауты. Эта игра не выявила победителя: команды забили по одному голу.
В другом матче сухумский "Нарт" встречался с "Афоном" и потерпел поражение со счетом 1:3. После первого тура по три очка набрали "Афон", "Бзана" и "Динамо", у "Гагры" и "Рицы" — по одному очку.
В Абхазии стартовало национальное первенство по футболу — Апсны Супер Лига
В Абхазии стартовало национальное первенство по футболу — Апсны Супер Лига
На домашнем стадионе "Динамо" встречалось с "Ерцаху" из Очамчыры. В этой игре столичная команда победила с минимальным счетом — 1:0
На домашнем стадионе "Динамо" встречалось с "Ерцаху" из Очамчыры. В этой игре столичная команда победила с минимальным счетом — 1:0
"Рица" из Гудауты играла с чемпионом страны прошлого сезона — "Гагрой"
"Рица" из Гудауты играла с чемпионом страны прошлого сезона — "Гагрой"
Этот матч перенесли в Сухум из-за плохих погодных условий
Этот матч перенесли в Сухум из-за плохих погодных условий
Встреча завершилась ничейным результатом — 1:1
Встреча завершилась ничейным результатом — 1:1
В первом туре также встречались "Афон" и "Нарт"
В первом туре также встречались "Афон" и "Нарт"
Счет в игре открыл футболист "Афона" Далмат Сагария
Счет в игре открыл футболист "Афона" Далмат Сагария
Спустя некоторое время ответный гол забил Тимур Агрба
Спустя некоторое время ответный гол забил Тимур Агрба
Итоговый счет — 3:1 в пользу афонцев
Итоговый счет — 3:1 в пользу афонцев