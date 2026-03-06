https://sputnik-abkhazia.ru/20260306/novyy-futbolnyy-sezon-v-abkhazii-pervye-matchi--1061480676.html

Новый футбольный сезон в Абхазии: первые матчи

Очередной сезон национального первенства по футболу стартовал в Абхазии. В Апсны Супер Лиге прошел первый тур. 06.03.2026, Sputnik Абхазия

В первой игре нового сезона встречались цандрыпшский "Садз" и кутолская "Бзана". Матч завершился со счетом 2:0 в пользу "Бзаны".Чемпионы страны — футболисты "Гагры" — провели матч с "Рицей" из Гудауты. Эта игра не выявила победителя: команды забили по одному голу.В другом матче сухумский "Нарт" встречался с "Афоном" и потерпел поражение со счетом 1:3. После первого тура по три очка набрали "Афон", "Бзана" и "Динамо", у "Гагры" и "Рицы" — по одному очку.

