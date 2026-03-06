Новый футбольный сезон в Абхазии: первые матчи

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аполитикатә система ареформа: ауаажәларра-политикатә усзуҩы иҿцәажәара
13:04
25 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
2 мин
Аиҿцәажәара
Адырра.Апремиа 2025 иаԥсахаз: Алиас Аҩӡба иҿцәажәара
13:33
18 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Гәылрыԥшь араион ашколқәеи ахәыҷбаҳчақәеи рҿы аиҭашьақәыргыларатә усурақәа цоит: ахҳәаа
13:51
8 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Радио
Первоочередные задачи и планы: интервью с новым главой Ткуарчала
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Радио
В небе Абхазии иностранные дроны: заявление командующего Воздушными силами
14:33
3 мин
Радио
Проект "Абхазия рекомендует" и подготовка к турсезону: разговор с министром туризма
14:36
23 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Актуальный комментарий
Адырра.Апремиа 2025 иаԥсахаз: Алиас Аҩӡба иҿцәажәара
18:05
13 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Апроект "Аҭаацагара" ззырхоу, иахықәку: Аԥсуа-абаза конгресс ахаҭарнак ицәажәара
18:18
12 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Актуальный комментарий
Беспилотная опасность. Интервью с секретарем Совбеза
18:34
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Актуальный комментарий
Адырра.Апремиа 2025 иаԥсахаз: Алиас Аҩӡба иҿцәажәара
21:05
13 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Апроект "Аҭаацагара" ззырхоу, иахықәку: Аԥсуа-абаза конгресс ахаҭарнак ицәажәара
21:18
12 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Актуальный комментарий
Беспилотная опасность. Интервью с секретарем Совбеза
21:34
26 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
30 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Аиҿцәажәара
Аимҳәаду аҿагыларазы апрограмма анагӡашьа: адиспансер аҳақьым хада ицәажәара
13:04
14 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Апроект "Аҭаацагара" ззырхоу, иахықәку: Аԥсуа-абаза конгресс ахаҭарнак ицәажәара
13:19
11 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Еицырдыруа ахьыӡқәа
Фазиль Искандер иҭынха аԥхьаҩ дшарбеио: арҿиара знапы алаку ргәаанагара
13:33
26 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
2 мин
Взаимный интерес
Общество "Знание". Образовательные встречи в Абхазии
14:03
27 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Актуальный комментарий
Совпадение идей: "Новые люди" и "Народный фронт Абхазии" подписали соглашение
14:33
12 мин
Дополнительное время
В Абхазии стартовал чемпионат по волейболу
14:45
14 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
2 мин
Еицырдыруа ахьыӡқәа
Фазиль Искандер иҭынха аԥхьаҩ дшарбеио: арҿиара знапы алаку ргәаанагара
18:03
26 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Взаимный интерес
Общество "Знание". Образовательные встречи в Абхазии
18:34
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
2 мин
Еицырдыруа ахьыӡқәа
Фазиль Искандер иҭынха аԥхьаҩ дшарбеио: арҿиара знапы алаку ргәаанагара
21:03
26 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Взаимный интерес
Общество "Знание". Образовательные встречи в Абхазии
21:34
26 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20260306/novyy-futbolnyy-sezon-v-abkhazii-pervye-matchi--1061480676.html
Новый футбольный сезон в Абхазии: первые матчи
Новый футбольный сезон в Абхазии: первые матчи
Sputnik Абхазия
Очередной сезон национального первенства по футболу стартовал в Абхазии. В Апсны Супер Лиге прошел первый тур. 06.03.2026, Sputnik Абхазия
2026-03-06T16:19+0300
2026-03-06T18:09+0300
в абхазии
мультимедиа
фото
абхазия
футбол
спорт
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/03/06/1061480070_0:99:1920:1179_1920x0_80_0_0_2805094820f068dff52d172225d3a89e.jpg
В первой игре нового сезона встречались цандрыпшский "Садз" и кутолская "Бзана". Матч завершился со счетом 2:0 в пользу "Бзаны".Чемпионы страны — футболисты "Гагры" — провели матч с "Рицей" из Гудауты. Эта игра не выявила победителя: команды забили по одному голу.В другом матче сухумский "Нарт" встречался с "Афоном" и потерпел поражение со счетом 1:3. После первого тура по три очка набрали "Афон", "Бзана" и "Динамо", у "Гагры" и "Рицы" — по одному очку.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/03/06/1061480070_108:0:1812:1278_1920x0_80_0_0_f096ea7e0ef06d56c443b9322f48011c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
мультимедиа, фото , абхазия, фото, футбол, спорт
мультимедиа, фото , абхазия, фото, футбол, спорт

Новый футбольный сезон в Абхазии: первые матчи

16:19 06.03.2026 (обновлено: 18:09 06.03.2026)
Подписаться
Очередной сезон национального первенства по футболу стартовал в Абхазии. В Апсны Супер Лиге прошел первый тур.
В первой игре нового сезона встречались цандрыпшский "Садз" и кутолская "Бзана". Матч завершился со счетом 2:0 в пользу "Бзаны".
Чемпионы страны — футболисты "Гагры" — провели матч с "Рицей" из Гудауты. Эта игра не выявила победителя: команды забили по одному голу.
В другом матче сухумский "Нарт" встречался с "Афоном" и потерпел поражение со счетом 1:3. После первого тура по три очка набрали "Афон", "Бзана" и "Динамо", у "Гагры" и "Рицы" — по одному очку.
© Sputnik / Томас Тхайцук

В Абхазии стартовало национальное первенство по футболу — Апсны Супер Лига

В Абхазии стартовало национальное первенство по футболу — Апсны Супер Лига - Sputnik Абхазия
1/9
© Sputnik / Томас Тхайцук

В Абхазии стартовало национальное первенство по футболу — Апсны Супер Лига

© Sputnik / Томас Тхайцук

На домашнем стадионе "Динамо" встречалось с "Ерцаху" из Очамчыры. В этой игре столичная команда победила с минимальным счетом — 1:0

На домашнем стадионе &quot;Динамо&quot; встречалось с &quot;Ерцаху&quot; из Очамчыры. В этой игре столичная команда победила с минимальным счетом — 1:0 - Sputnik Абхазия
2/9
© Sputnik / Томас Тхайцук

На домашнем стадионе "Динамо" встречалось с "Ерцаху" из Очамчыры. В этой игре столичная команда победила с минимальным счетом — 1:0

© Sputnik / Томас Тхайцук

"Рица" из Гудауты играла с чемпионом страны прошлого сезона — "Гагрой"

&quot;Рица&quot; из Гудауты играла с чемпионом страны прошлого сезона — &quot;Гагрой&quot; - Sputnik Абхазия
3/9
© Sputnik / Томас Тхайцук

"Рица" из Гудауты играла с чемпионом страны прошлого сезона — "Гагрой"

© Sputnik / Томас Тхайцук

Этот матч перенесли в Сухум из-за плохих погодных условий

Этот матч перенесли в Сухум из-за плохих погодных условий - Sputnik Абхазия
4/9
© Sputnik / Томас Тхайцук

Этот матч перенесли в Сухум из-за плохих погодных условий

© Sputnik / Томас Тхайцук

Встреча завершилась ничейным результатом — 1:1

Встреча завершилась ничейным результатом — 1:1 - Sputnik Абхазия
5/9
© Sputnik / Томас Тхайцук

Встреча завершилась ничейным результатом — 1:1

© Sputnik / Томас Тхайцук

В первом туре также встречались "Афон" и "Нарт"

В первом туре также встречались &quot;Афон&quot; и &quot;Нарт&quot; - Sputnik Абхазия
6/9
© Sputnik / Томас Тхайцук

В первом туре также встречались "Афон" и "Нарт"

© Sputnik / Томас Тхайцук

Счет в игре открыл футболист "Афона" Далмат Сагария

Счет в игре открыл футболист &quot;Афона&quot; Далмат Сагария - Sputnik Абхазия
7/9
© Sputnik / Томас Тхайцук

Счет в игре открыл футболист "Афона" Далмат Сагария

© Sputnik / Томас Тхайцук

Спустя некоторое время ответный гол забил Тимур Агрба

Спустя некоторое время ответный гол забил Тимур Агрба - Sputnik Абхазия
8/9
© Sputnik / Томас Тхайцук

Спустя некоторое время ответный гол забил Тимур Агрба

© Sputnik / Томас Тхайцук

Итоговый счет — 3:1 в пользу афонцев

Итоговый счет — 3:1 в пользу афонцев - Sputnik Абхазия
9/9
© Sputnik / Томас Тхайцук

Итоговый счет — 3:1 в пользу афонцев

Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0