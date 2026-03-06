Нужны инженеры: Зантария и Савченко о востребованных для Абхазии специальностях

Абхазия
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аполитикатә система ареформа: ауаажәларра-политикатә усзуҩы иҿцәажәара
13:04
25 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
2 мин
Аиҿцәажәара
Адырра.Апремиа 2025 иаԥсахаз: Алиас Аҩӡба иҿцәажәара
13:33
18 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Гәылрыԥшь араион ашколқәеи ахәыҷбаҳчақәеи рҿы аиҭашьақәыргыларатә усурақәа цоит: ахҳәаа
13:51
8 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Радио
Первоочередные задачи и планы: интервью с новым главой Ткуарчала
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Радио
В небе Абхазии иностранные дроны: заявление командующего Воздушными силами
14:33
3 мин
Радио
Проект "Абхазия рекомендует" и подготовка к турсезону: разговор с министром туризма
14:36
23 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Актуальный комментарий
Адырра.Апремиа 2025 иаԥсахаз: Алиас Аҩӡба иҿцәажәара
18:05
13 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Апроект "Аҭаацагара" ззырхоу, иахықәку: Аԥсуа-абаза конгресс ахаҭарнак ицәажәара
18:18
12 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Актуальный комментарий
Беспилотная опасность. Интервью с секретарем Совбеза
18:34
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Актуальный комментарий
Адырра.Апремиа 2025 иаԥсахаз: Алиас Аҩӡба иҿцәажәара
21:05
13 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Апроект "Аҭаацагара" ззырхоу, иахықәку: Аԥсуа-абаза конгресс ахаҭарнак ицәажәара
21:18
12 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Актуальный комментарий
Беспилотная опасность. Интервью с секретарем Совбеза
21:34
26 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
30 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Аиҿцәажәара
Аимҳәаду аҿагыларазы апрограмма анагӡашьа: адиспансер аҳақьым хада ицәажәара
13:04
14 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Апроект "Аҭаацагара" ззырхоу, иахықәку: Аԥсуа-абаза конгресс ахаҭарнак ицәажәара
13:19
11 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Еицырдыруа ахьыӡқәа
Фазиль Искандер иҭынха аԥхьаҩ дшарбеио: арҿиара знапы алаку ргәаанагара
13:33
26 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
2 мин
Взаимный интерес
Общество "Знание". Образовательные встречи в Абхазии
14:03
27 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Актуальный комментарий
Совпадение идей: "Новые люди" и "Народный фронт Абхазии" подписали соглашение
14:33
12 мин
Дополнительное время
В Абхазии стартовал чемпионат по волейболу
14:45
14 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
2 мин
Еицырдыруа ахьыӡқәа
Фазиль Искандер иҭынха аԥхьаҩ дшарбеио: арҿиара знапы алаку ргәаанагара
18:03
26 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Взаимный интерес
Общество "Знание". Образовательные встречи в Абхазии
18:34
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
2 мин
Еицырдыруа ахьыӡқәа
Фазиль Искандер иҭынха аԥхьаҩ дшарбеио: арҿиара знапы алаку ргәаанагара
21:03
26 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Взаимный интерес
Общество "Знание". Образовательные встречи в Абхазии
21:34
26 мин
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
Нужны инженеры: Зантария и Савченко о востребованных для Абхазии специальностях

10:53 06.03.2026 (обновлено: 11:35 06.03.2026)
© Видео Sputnik
Проект "Технонаставничество" прошел в школах всех районов Абхазии с декабря по февраль.
О том, насколько значимы для Абхазии личности первых двух президентов Владислава Ардзинба и Сергея Багапш, как в республике реализовывают проект "Технонаставничество", в каких специалистах нуждается страна и как создать условия для их трудоустройства, в студии радио Sputnik рассказали депутат Парламента, энергетик Резо Зантария и руководитель филиала ЦНД в Абхазии Татьяна Савченко.

Первый этап проекта "Технонаставничество" прошел в школах Галского, Ткуарчалского и Очамчырского районов в декабре. В нем приняли участие студенты агроинженерного факультета Абхазского госуниверситета и Новосибирского государственного технического университета, которые прошли обучение и стали наставниками.

В феврале этот проект был реализован по всей Абхазии. Студенты вместе со школьниками провели мастер-классы, побеседовали о технических профессиях, построили макеты мини-ГЭС, мостов и робота-руки.

В течение марта студенты и частники "Технонаставничества" будут заниматься составлением проектов, и позже состоится защита проектов. Также рассматривается возможность открытия при АГУ летней школы по физике, математике, химии и запуске совместного с Новосибирским государственным техническим университетом образовательной программы по подготовке технических специалистов.
