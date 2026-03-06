https://sputnik-abkhazia.ru/20260306/nuzhny-inzhenery-zantariya-i-savchenko-rasskazali-o-vostrebovannykh-dlya-abkhazii-spetsialnostyakh-1061478894.html

Нужны инженеры: Зантария и Савченко о востребованных для Абхазии специальностях

06.03.2026

О том, насколько значимы для Абхазии личности первых двух президентов Владислава Ардзинба и Сергея Багапш, как в республике реализовывают проект "Технонаставничество", в каких специалистах нуждается страна и как создать условия для их трудоустройства, в студии радио Sputnik рассказали депутат Парламента, энергетик Резо Зантария и руководитель филиала ЦНД в Абхазии Татьяна Савченко.Первый этап проекта "Технонаставничество" прошел в школах Галского, Ткуарчалского и Очамчырского районов в декабре. В нем приняли участие студенты агроинженерного факультета Абхазского госуниверситета и Новосибирского государственного технического университета, которые прошли обучение и стали наставниками.В феврале этот проект был реализован по всей Абхазии. Студенты вместе со школьниками провели мастер-классы, побеседовали о технических профессиях, построили макеты мини-ГЭС, мостов и робота-руки.В течение марта студенты и частники "Технонаставничества" будут заниматься составлением проектов, и позже состоится защита проектов. Также рассматривается возможность открытия при АГУ летней школы по физике, математике, химии и запуске совместного с Новосибирским государственным техническим университетом образовательной программы по подготовке технических специалистов.

