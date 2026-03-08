https://sputnik-abkhazia.ru/20260308/diana-khintba-o-roli-zhenschiny-izobrazitelnom-iskusstve-i-molodezhi--1061497502.html
Диана Хинтба о роли женщины, изобразительном искусстве и молодежи
Диана Хинтба о роли женщины, изобразительном искусстве и молодежи
Председатель Союза художников Абхазии Диана Хинтба в эфире радио Sputnik поделилась мнением о том, какова роль женщины в обществе, какие качества отличают... 08.03.2026, Sputnik Абхазия
Хинтба о роли женщины, изобразительном искусстве и молодежи
Председатель Союза художников Абхазии Диана Хинтба в эфире радио Sputnik поделилась мнением о том, какова роль женщины в обществе, какие качества отличают нынешнюю молодежь, а также, как идет взаимодействие в сфере искусства.Слушайте подкаст.
Председатель Союза художников Абхазии Диана Хинтба в эфире радио Sputnik поделилась мнением о том, какова роль женщины в обществе, какие качества отличают нынешнюю молодежь, а также, как идет взаимодействие в сфере искусства.