Абхазия
рус
Sputnik Абхазия
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Асабша Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Суббота на Sputnik
08:30
30 мин
Асабша Sputnik аҿы
13:00
30 мин
Суббота на Sputnik
13:30
30 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:05
10 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:36
10 мин
Асабша ахәылбыҽха Sputnik аҿы
18:00
31 мин
Вечер суббота на Sputnik
18:30
31 мин
Асабша ахәылбыҽха Sputnik аҿы
21:00
31 мин
Вечер суббота на Sputnik
21:30
31 мин
Амҽыша Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Воскресенье на Sputnik
08:30
31 мин
Амҽыша Sputnik аҿы
13:00
30 мин
Воскресенье на Sputnik
13:30
31 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:05
10 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:36
10 мин
On air
18:00
31 мин
On air
18:30
31 мин
On air
21:00
31 мин
On air
21:30
31 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Радио
Диана Хинтба о роли женщины, изобразительном искусстве и молодежи
Диана Хинтба о роли женщины, изобразительном искусстве и молодежи
Sputnik Абхазия
Председатель Союза художников Абхазии Диана Хинтба в эфире радио Sputnik поделилась мнением о том, какова роль женщины в обществе, какие качества отличают...
радио
подкасты
взаимный интерес
абхазия
изобразительное искусство
картины
искусство
художники
Хинтба о роли женщины, изобразительном искусстве и молодежи
Sputnik Абхазия
Хинтба о роли женщины, изобразительном искусстве и молодежи
Председатель Союза художников Абхазии Диана Хинтба в эфире радио Sputnik поделилась мнением о том, какова роль женщины в обществе, какие качества отличают нынешнюю молодежь, а также, как идет взаимодействие в сфере искусства.Слушайте подкаст.
подкасты, взаимный интерес, абхазия, изобразительное искусство, картины, искусство, художники, аудио
подкасты, взаимный интерес, абхазия, изобразительное искусство, картины, искусство, художники, аудио

Диана Хинтба о роли женщины, изобразительном искусстве и молодежи

18:00 08.03.2026
Радио
Хинтба о роли женщины, изобразительном искусстве и молодежи
Председатель Союза художников Абхазии Диана Хинтба в эфире радио Sputnik поделилась мнением о том, какова роль женщины в обществе, какие качества отличают нынешнюю молодежь, а также, как идет взаимодействие в сфере искусства.
Слушайте подкаст.
