Правильный выбор: Синельникова о службе в СВО
Sputnik Абхазия
Информационное агентство Sputnik к Международному женскому дню записало интервью с младшим лейтенантом Натальей Синельниковой. 08.03.2026, Sputnik Абхазия
Девушка начала служить в зоне СВО с 2022 года, сначала в качестве медсестры, а сегодня она — командир эвакуационного подразделения. Наталья выполняла задачи по оказанию квалифицированной медицинской помощи российским военнослужащим, как на пунктах эвакуации раненых, так и в тыловых районах. После того, как ее назначили командиром, на санитарно-эвакуационном пункте подразделения лично проводит сортировку и оказание медицинской помощи раненым, организовывает их эвакуацию в безопасный район. Синельникова — замужем, мать троих сыновей. Ее супруг также участник СВО.
