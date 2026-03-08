https://sputnik-abkhazia.ru/20260308/pravilnyy-vybor-sinelnikova-o-sluzhbe-v-svo-1061520057.html

Правильный выбор: Синельникова о службе в СВО

Правильный выбор: Синельникова о службе в СВО

Sputnik Абхазия

Информационное агентство Sputnik к Международному женскому дню записало интервью с младшим лейтенантом Натальей Синельниковой. 08.03.2026, Sputnik Абхазия

2026-03-08T15:28+0300

2026-03-08T15:28+0300

2026-03-08T15:28+0300

видео

мультимедиа

россия

спецоперация

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/03/08/1061520207_0:41:428:282_1920x0_80_0_0_5ed5cd1878acf3a5dfebd59ebb62a537.jpg

Девушка начала служить в зоне СВО с 2022 года, сначала в качестве медсестры, а сегодня она — командир эвакуационного подразделения. Наталья выполняла задачи по оказанию квалифицированной медицинской помощи российским военнослужащим, как на пунктах эвакуации раненых, так и в тыловых районах. После того, как ее назначили командиром, на санитарно-эвакуационном пункте подразделения лично проводит сортировку и оказание медицинской помощи раненым, организовывает их эвакуацию в безопасный район. Синельникова — замужем, мать троих сыновей. Ее супруг также участник СВО.

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

видео, мультимедиа, россия, спецоперация, видео