Только Победа: медсестра Голованова о СВО

Информационное агентство Sputnik к Международному женскому дню записало интервью с эфрейтором Татьяной Головановой. 08.03.2026, Sputnik Абхазия

Девушка работала медсестрой в гражданской больнице Белгорода служит в зоне СВО с 2023 года, после подписания контракта с Минобороны России. Она осуществляет прием раненых, оказывает им квалифицированную медицинскую помощь различной степени тяжести. Также она не раз действовала в составе передовых эвакуационных групп в "желтой" зоне. За время службы она оказала помощь около 1,5 тыс. российским военнослужащим.

