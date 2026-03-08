https://sputnik-abkhazia.ru/20260308/tolko-pobeda-medsestra-golovanova-o-svo-1061520100.html
Только Победа: медсестра Голованова о СВО
Только Победа: медсестра Голованова о СВО
Информационное агентство Sputnik к Международному женскому дню записало интервью с эфрейтором Татьяной Головановой. 08.03.2026, Sputnik Абхазия
Девушка работала медсестрой в гражданской больнице Белгорода служит в зоне СВО с 2023 года, после подписания контракта с Минобороны России. Она осуществляет прием раненых, оказывает им квалифицированную медицинскую помощь различной степени тяжести. Также она не раз действовала в составе передовых эвакуационных групп в "желтой" зоне. За время службы она оказала помощь около 1,5 тыс. российским военнослужащим.
Информационное агентство Sputnik к Международному женскому дню записало интервью с эфрейтором Татьяной Головановой.
Девушка работала медсестрой в гражданской больнице Белгорода служит в зоне СВО с 2023 года, после подписания контракта с Минобороны России. Она осуществляет прием раненых, оказывает им квалифицированную медицинскую помощь различной степени тяжести. Также она не раз действовала в составе передовых эвакуационных групп в "желтой" зоне. За время службы она оказала помощь около 1,5 тыс. российским военнослужащим.