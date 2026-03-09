Абхазия
Путин взял под личный контроль вопросы безопасности россиян на АЭС "Бушер"
Sputnik Абхазия
Ситуация вокруг иранской атомной станции остается напряженной из-за американо-израильской военной операции против Исламской республики. На ней работают... 09.03.2026, Sputnik Абхазия
СУХУМ, 9 мар - Sputnik. Путин взял под личный контроль вопросы безопасности россиян на АЭС "Бушер", сообщил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев.Он добавил, что регулярно информирует руководство РФ о ситуации как на атомной станции, так и среди российских специалистов, работающих на строительстве новых энергоблоков.Совместная военная операция США и Израиля "Эпическая ярость" началась 28 февраля. Коалиция нанесла удары по Исламской республике на фоне ирано-американских переговоров по ядерной программе Тегерана.
Новости
Ситуация вокруг иранской атомной станции остается напряженной из-за американо-израильской военной операции против Исламской республики. На ней работают российские атомщики.
СУХУМ, 9 мар - Sputnik. Путин взял под личный контроль вопросы безопасности россиян на АЭС "Бушер", сообщил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев.
Он добавил, что регулярно информирует руководство РФ о ситуации как на атомной станции, так и среди российских специалистов, работающих на строительстве новых энергоблоков.
Совместная военная операция США и Израиля "Эпическая ярость" началась 28 февраля. Коалиция нанесла удары по Исламской республике на фоне ирано-американских переговоров по ядерной программе Тегерана.
