https://sputnik-abkhazia.ru/20260309/putin-vzyal-pod-lichnyy-kontrol-voprosy-bezopasnosti-rossiyan-na-aes-busher-1061529615.html
Путин взял под личный контроль вопросы безопасности россиян на АЭС "Бушер"
Путин взял под личный контроль вопросы безопасности россиян на АЭС "Бушер"
Sputnik Абхазия
Ситуация вокруг иранской атомной станции остается напряженной из-за американо-израильской военной операции против Исламской республики. На ней работают... 09.03.2026, Sputnik Абхазия
2026-03-09T12:31+0300
2026-03-09T12:31+0300
2026-03-09T12:31+0300
россия
бушерская аэс
иран
новости
владимир путин
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0c/13/1059849401_0:0:3084:1736_1920x0_80_0_0_d62486446ac14900ec567daecbe545bb.jpg
СУХУМ, 9 мар - Sputnik. Путин взял под личный контроль вопросы безопасности россиян на АЭС "Бушер", сообщил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев.Он добавил, что регулярно информирует руководство РФ о ситуации как на атомной станции, так и среди российских специалистов, работающих на строительстве новых энергоблоков.Совместная военная операция США и Израиля "Эпическая ярость" началась 28 февраля. Коалиция нанесла удары по Исламской республике на фоне ирано-американских переговоров по ядерной программе Тегерана.
https://sputnik-abkhazia.ru/20260307/1061507078.html
россия
иран
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0c/13/1059849401_353:0:3084:2048_1920x0_80_0_0_58716deef4e7d1451f2e2e2ce09bfe57.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия, бушерская аэс, иран, новости, владимир путин
россия, бушерская аэс, иран, новости, владимир путин
Путин взял под личный контроль вопросы безопасности россиян на АЭС "Бушер"
Ситуация вокруг иранской атомной станции остается напряженной из-за американо-израильской военной операции против Исламской республики. На ней работают российские атомщики.
СУХУМ, 9 мар - Sputnik. Путин взял под личный контроль вопросы безопасности россиян на АЭС "Бушер", сообщил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев.
Он добавил, что регулярно информирует руководство РФ о ситуации как на атомной станции, так и среди российских специалистов, работающих на строительстве новых энергоблоков.
Совместная военная операция США и Израиля "Эпическая ярость" началась 28 февраля. Коалиция нанесла удары по Исламской республике на фоне ирано-американских переговоров по ядерной программе Тегерана.