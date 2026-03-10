https://sputnik-abkhazia.ru/20260310/s-zabotoy-i-trevogoy-o-rodnom-yazyke-pamyati-akademika-shoty-arstaa-1061537598.html

С заботой и тревогой о родном языке: памяти академика Шоты Арстаа

Ровно 97 лет назад, 10 марта 1929 года, родился первый президент Академии наук Абхазии Шота Арстаа.

Шота Арстаа – профессор, академик, языковед, доктор филологических наук, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" I степени, лауреат премии Георгия Дзидзария.SputnikИнтерес к языкуСвою научную деятельность Шота Арстаа посвятил изучению абхазского языка и решению проблем его развития. При этом в детстве и юношестве у будущего ученого не было возможности свободно использовать родной язык – в школе предметы преподавались на грузинском, запрещалось даже разговаривать на абхазском.Любовь к изучению языка досталась ученому по наследству от отца, Константина Арстаа, который был народным сказителем. Профессор вспоминал, как каждый вечер большая семья, в которой росли восемь детей, собиралась вокруг отца. Глава семейства играл на апхьарце и рассказывал истории из нартского эпоса.Часто в гостях у семьи бывали такие именитые ученые и писатели, как Баграт Шинкуба, Шалва Инал-ипа. Они записывали сказания Константина Арстаа."Я был ребенком, но мне и тогда было интересно, почему такие известные ученые заинтересованы в этом. Все они были для меня примером", – говорил Арстаа.В 1986 году Шота Арстаа защитил докторскую диссертацию в Институте языкознания Академии наук Грузии по теме "Проблема простого предложения в абхазском языке", над которой он работал десять лет. Позже он стал автором более 40 научных работ, в том числе монографий и учебника абхазской грамматики, в том числе и на русском языке."Я не сам выбирал эту тему для диссертации, потому что синтаксис в изучении языка –одна из самых сложных тем, но мой руководитель сказала, что нужно изучить проблему простого предложения. Я сказал ей, что не осилю эту тему, но она меня убедила, сказала, что эта тема еще не изучена и я должен ею заняться", – вспоминал ученый.Новое поколение языковедовМного лет Шота Арстаа посвятил воспитанию нового поколения филологов и языковедов.Знакомство с Шотой Арстаа стало судьбоносным для языковеда, доктора филологических наук Лили Хагба. По ее рассказу, впервые она встретилась со знаменитым абхазским ученым, о котором слышала с детства, в 1969 году во время поступления на филологический факультет Сухумского педагогического института.С годами уже коллеги стали дружить семьями. Супруг Хагба Анатолий Хеция тоже был студентом именитого абхазского ученого.Вне работы Шота Арстаа был талантливым рассказчиком и большим шутником. Помимо этого, Арстаа хорошо пел, танцевал и играл на апхьарце. При всех его регалиях и багаже знаний он всегда оставался скромным и добродушным человеком, добавила она.Доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой абхазского языка АГУ Отар Дзидзария познакомился с Шотой Арстаа после того, как вернулся в Абхазию, защитив диссертацию в Москве в 1984 году. Молодой ученый стал работать на кафедре, которую тогда возглавлял Арстаа. "Я начал непосредственно под его руководством работать на кафедре. Он очень любил дисциплину, нельзя было опаздывать. Он посещал лекции и держал все под контролем. Если бывали нарушения какие-то, то мог проявить жесткость, но при этом всегда оставался человечным и порядочным", – поделился он.Дзидзария также подчеркнул неоценимый вклад Арстаа в развитие и сохранение абхазского языка. По его словам, учебники по морфологии и синтаксису, по которым учатся абхазские студенты сегодня, были написаны в соавторстве Шоты Арстаа и Лидии Чкадуа. Также ими были написаны учебники абхазского языка для школьников 7-8 классов.Президент Академии наук Абхазии Зураб Джапуа также был учеником Арстаа. Он подчеркнул, что наука и изучение абхазского языка были целью жизни ученого.По словам Джапуа, Арстаа был очень талантливым учителем, воспитавшим не одно поколение студентов."Мне выпала удача пять лет быть его студентом, слушать его лекции. Непростую абхазскую грамматику Шота Константинович преподносил так, будто это песня, доносящаяся из апхьарцы его отца. Не помню, чтобы на нашем курсе за все пять лет обучения он хоть раз опаздывал на лекцию", – сказал он.Президент Академии наук отметил, что при строительстве нового государства Владислав Ардзинба большое внимание уделял вопросам развития абхазского языка, и в этом деле рядом с ним встал Шота Арстаа. Именно он перевел на абхазский Конституцию, дал месяцам исконно абхазские названия, работал над тем, чтобы звуки в языке в точности передавались на письме, занимался вопросами топонимики."Он был большим патриотом абхазского языка и не мог представить себе Родину без него", – сказал он.Директор Абхазского института гуманитарных исследований Арда Ашуба рассказал, что Шота Арстаа был человеком, который любил говорить правду в любой ситуации, хотел, чтобы люди вели себя по канонам апсуара, разговаривали на абхазском языке.Проблемы родного языкаВ интервью Sputnik Шота Арстаа рассказывал, что абхазский язык за свою историю перенес немало трудностей и притеснений.Несмотря на то, что времена изменились, и сегодня никто не запрещает изучать абхазский язык, угроза его исчезновения не миновала. По мнению Арстаа, все языки немногочисленных народов испытывают сложности в развитии, а некоторые из них и вовсе находятся на грани исчезновения.Он прогнозировал, что из шести тысяч существующих сегодня в мире языков около половины будут забыты уже к концу XXI века. Основными причинами такой тенденции Шота Арстаа называл глобализацию и отношение к родному языку со стороны самих носителей.Одной разговорной речи для сохранения языка недостаточно, сказал Арстаа. Он считал, что ко всему прочему необходимо хорошо знать абхазскую литературу, перевести на государственный язык профессиональные термины.Если не изменить отношение к этой проблеме и не решать ее, то через несколько поколений об абхазском языке и абхазах будут говорить в прошедшем времени, говорил ученый.Первый президент Академии наук Абхазии Шота Арстаа скончался 26 марта 2024 года в возрасте 95 лет.

