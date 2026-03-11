Абхазия
Сон за рулем и новая жизнь: победители конкурса British Wildlife Photography Awards 2026
Сон за рулем и новая жизнь: победители конкурса British Wildlife Photography Awards 2026
Фотографы со всего мира продолжают удивлять редкими и трогательными моментами из жизни дикой природы. В кадре оказываются сцены, которые в обычной жизни... 11.03.2026, Sputnik Абхазия
Фотографы со всего мира продолжают удивлять редкими и трогательными моментами из жизни дикой природы. В кадре оказываются сцены, которые в обычной жизни человеку почти невозможно увидеть — от забавных до драматичных.В 2026 году жюри международного конкурса British Wildlife Photography Awards выбрало лучшие снимки, запечатлевшие животных в естественной среде обитания. На фотографиях можно увидеть необычные поведенческие моменты животных, а также трогательные сцены из их повседневной жизни.Самые яркие кадры победителей конкурса — в фотоленте Sputnik.
Сон за рулем и новая жизнь: победители конкурса British Wildlife Photography Awards 2026

17:28 11.03.2026
Подписаться
Фотографы со всего мира продолжают удивлять редкими и трогательными моментами из жизни дикой природы. В кадре оказываются сцены, которые в обычной жизни человеку почти невозможно увидеть — от забавных до драматичных.
В 2026 году жюри международного конкурса British Wildlife Photography Awards выбрало лучшие снимки, запечатлевшие животных в естественной среде обитания.
На фотографиях можно увидеть необычные поведенческие моменты животных, а также трогательные сцены из их повседневной жизни.
Самые яркие кадры победителей конкурса — в фотоленте Sputnik.
© Foto / Paul Hobson/British Wildlife Photography Awards

Жаба переплывает лесной пруд

Жаба переплывает лесной пруд - Sputnik Абхазия
1/12
© Foto / Paul Hobson/British Wildlife Photography Awards

Жаба переплывает лесной пруд

© Foto / Jamie Smart/British Wildlife Photography Awards

Пчела-листорез

Пчела-листорез - Sputnik Абхазия
2/12
© Foto / Jamie Smart/British Wildlife Photography Awards

Пчела-листорез

© Foto / Simon Withyman/British Wildlife Photography Awards

Момент отдыха лисы на сидении автомобиля

Момент отдыха лисы на сидении автомобиля - Sputnik Абхазия
3/12
© Foto / Simon Withyman/British Wildlife Photography Awards

Момент отдыха лисы на сидении автомобиля

© Foto / James Lynott/British Wildlife Photography Awards

Колючий короткохвостый омар ярко светится во время ночного погружения

Колючий короткохвостый омар ярко светится во время ночного погружения - Sputnik Абхазия
4/12
© Foto / James Lynott/British Wildlife Photography Awards

Колючий короткохвостый омар ярко светится во время ночного погружения

© Foto / Jack Crockford/British Wildlife Photography Awards

Чеглок ловит насекомых в воздухе

Чеглок ловит насекомых в воздухе - Sputnik Абхазия
5/12
© Foto / Jack Crockford/British Wildlife Photography Awards

Чеглок ловит насекомых в воздухе

© Foto / Marc Humphrey/British Wildlife Photography Awards

Оляпка на фоне стремительного потока

Оляпка на фоне стремительного потока - Sputnik Абхазия
6/12
© Foto / Marc Humphrey/British Wildlife Photography Awards

Оляпка на фоне стремительного потока

© Foto / Mark Richardson/British Wildlife Photography Awards

Солнечные лучи пробиваются сквозь кроны деревьев

Солнечные лучи пробиваются сквозь кроны деревьев - Sputnik Абхазия
7/12
© Foto / Mark Richardson/British Wildlife Photography Awards

Солнечные лучи пробиваются сквозь кроны деревьев

© Foto / Ben Lucas/British Wildlife Photography Awards

Лебеденок положил голову на спинку своего брата

Лебеденок положил голову на спинку своего брата - Sputnik Абхазия
8/12
© Foto / Ben Lucas/British Wildlife Photography Awards

Лебеденок положил голову на спинку своего брата

© Foto / Barry Webb/British Wildlife Photography Awards

Переливчатая поверхность плодов слизевика может служить водоотталкивающей защитой для спор

Переливчатая поверхность плодов слизевика может служить водоотталкивающей защитой для спор - Sputnik Абхазия
9/12
© Foto / Barry Webb/British Wildlife Photography Awards

Переливчатая поверхность плодов слизевика может служить водоотталкивающей защитой для спор

© Foto / Julian Terreros-Martin/British Wildlife Photography Awards

Процесс развития эмбриона лягушки

Процесс развития эмбриона лягушки - Sputnik Абхазия
10/12
© Foto / Julian Terreros-Martin/British Wildlife Photography Awards

Процесс развития эмбриона лягушки

© Foto / Alastair Marsh/British Wildlife Photography Awards

Куница стоит на задних лапах, чтобы лучше осмотреть территорию

Куница стоит на задних лапах, чтобы лучше осмотреть территорию - Sputnik Абхазия
11/12
© Foto / Alastair Marsh/British Wildlife Photography Awards

Куница стоит на задних лапах, чтобы лучше осмотреть территорию

© Foto / Mark Parker/British Wildlife Photography Awards

Ястреб хватает добычу когтями

Ястреб хватает добычу когтями - Sputnik Абхазия
12/12
© Foto / Mark Parker/British Wildlife Photography Awards

Ястреб хватает добычу когтями

