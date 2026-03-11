https://sputnik-abkhazia.ru/20260311/1061575833.html

Сон за рулем и новая жизнь: победители конкурса British Wildlife Photography Awards 2026

Фотографы со всего мира продолжают удивлять редкими и трогательными моментами из жизни дикой природы. В кадре оказываются сцены, которые в обычной жизни человеку почти невозможно увидеть — от забавных до драматичных.В 2026 году жюри международного конкурса British Wildlife Photography Awards выбрало лучшие снимки, запечатлевшие животных в естественной среде обитания. На фотографиях можно увидеть необычные поведенческие моменты животных, а также трогательные сцены из их повседневной жизни.Самые яркие кадры победителей конкурса — в фотоленте Sputnik.

