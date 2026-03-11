https://sputnik-abkhazia.ru/20260311/1061575833.html
Сон за рулем и новая жизнь: победители конкурса British Wildlife Photography Awards 2026
Сон за рулем и новая жизнь: победители конкурса British Wildlife Photography Awards 2026
Фотографы со всего мира продолжают удивлять редкими и трогательными моментами из жизни дикой природы. В кадре оказываются сцены, которые в обычной жизни...
Фотографы со всего мира продолжают удивлять редкими и трогательными моментами из жизни дикой природы. В кадре оказываются сцены, которые в обычной жизни человеку почти невозможно увидеть — от забавных до драматичных.
В 2026 году жюри международного конкурса British Wildlife Photography Awards выбрало лучшие снимки, запечатлевшие животных в естественной среде обитания.
На фотографиях можно увидеть необычные поведенческие моменты животных, а также трогательные сцены из их повседневной жизни.
Самые яркие кадры победителей конкурса — в фотоленте Sputnik.
Жаба переплывает лесной пруд
Момент отдыха лисы на сидении автомобиля
Колючий короткохвостый омар ярко светится во время ночного погружения
Чеглок ловит насекомых в воздухе
Оляпка на фоне стремительного потока
Солнечные лучи пробиваются сквозь кроны деревьев
Лебеденок положил голову на спинку своего брата
Переливчатая поверхность плодов слизевика может служить водоотталкивающей защитой для спор
Процесс развития эмбриона лягушки
Куница стоит на задних лапах, чтобы лучше осмотреть территорию
Ястреб хватает добычу когтями