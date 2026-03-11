https://sputnik-abkhazia.ru/20260311/solntse-chudno-na-zakate-87-let-so-dnya-rozhdeniya-taifa-adzhba-1061572155.html

Солнце чудно на закате: 87 лет со дня рождения Таифа Аджба

Sputnik Абхазия

Известный абхазский поэт, лауреат Государственной премии имени Дмитрия Гулиа Таиф Аджба родился 11 марта 1939 года.

Он – автор более десяти лирических сборников. В 1989 году к 50-летию Аджба вышел в свет сборник избранных стихотворений и поэм "Благословение", который в 1998 году удостоился высшей награды – Государственной премии имени Дмитрия Гулиа.SputnikПоэт из АчандарыПоэт Таиф Аджба, которому суждено было стать одним из классиков абхазской литературы, родился 11 марта 1939 года в селе Ачандара Гудаутского района. После того как он окончил среднюю школу в родном селе, он пошел служить в Советскую армию.В 1962 году Таиф Аджба становится студентом филологического факультета Сухумского педагогического института (отделение иностранных языков – ред.). В том же году на страницах литературного журнала "Алашара" появляется его стихотворение "Сыԥсадгьыл" (Моя родина), с этого момента начинается путь автора к читателям.После окончания учебы поэт в разные годы работал в редакции газеты "Аԥсны ҟаԥшь", книгоиздательстве "Алашара", журнале "Школа и жизнь", был литературным консультантом в Союзе писателей Абхазии. Первый сборник автора "Стихотворения" вышел в 1968 году, что стало заметным событием в истории национальной литературы.В 1983-1985 годах Таиф Аджба учился на высших литературных курсах в Москве. Это были годы знакомства и широкого общения с видными литераторами России. В это же время издательство "Советский писатель" выпустил еще один сборник стихов Аджба под названием "Вторая жизнь".Таиф Аджба перевел на абхазский язык бессмертные творения Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Федора Тютчева, Александра Блока и других русских поэтов.Известный абхазский поэт Владимир Зантария в своей статье "Неизбывный жизни пир: штрихи к портрету поэта", посвященной жизни и творчеству Аджба, пишет о некоторых особенностях автора.Литературный критик Владимир Агрба, вспоминая о своем товарище Таифе Аджба, рассказывал о необычайно мягком характере поэта, который нашел отражение и в творчестве."С самого детства у него был талант находить подходящие слова ко всему тому, что он видел и хотел выразить в стихотворной форме. Его строки необыкновенно гармоничны, в то же самое время в них есть глубокий смысл", – говорит литературовед.Оценивая вклад Таифа Аджба в развитие национальной литературы, ученый подчеркивал, что наряду с другими авторами второй половины XX века он продолжил традиции, которые были заложены предшественниками."У него был собственный стиль, свой язык, прочитав стихотворение Таифа, сразу узнаешь, кто автор. Это говорит об исключительном таланте, собственном почерке", – отмечал Владимир Агрба.Таиф Аджба считается классиком абхазской детской литературы, его перу принадлежит множество стихотворений, которые стали по-настоящему любимы для детей."С точки зрения профессионализма, все произведения Таифа Аджба, будь то детские или написанные для старшего поколения, находятся на высоком уровне. Его поэмы и детские стихотворения стали золотым фондом нашей литературы", – добавлял Агрба.Таиф Аджба работал редактором в издательстве "Алашара", был литературным консультантом в Союзе писателей АбхазииВозвращаясь домой после работы, он посвящал себя своему истинному призванию – поэзии. Иногда писал от руки, но чаще - за печатной машинкой, наедине с собой и своими мыслями. Как и у многих творческих людей, если не сказать у всех, у Таифа Аджба было правило – его нельзя было беспокоить за работой."Здесь был кабинет отца, уставленный книгами, за этим рабочим столом он сидел над пишущей машинкой. Дети знали, если он работает, входить к нему и отвлекать строго настрого запрещалось. Играть и шуметь было можно, но на своей территории", - делился ранее воспоминаниями об отце сын поэта Алиас Аджба.Дожить до рассветаВо время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов Таиф Аджба остался в оккупированном Сухуме со своей семьей. Поэт стал вести дневник. "Дожить до рассвета" - слова, которые он часто повторял на страницах дневника, позже стали названием уже опубликованной книги.Эта запись в блокноте стала последней. Вместе с Таифом Аджба увезли еще троих мужчин, в том числе друга семьи Джоту Амичба."Джота был в тапочках, когда его забирали. Я сумела прорваться к автобусу, в котором они сидели. Увидев меня, он попросил принести ему обувь. Я бегом рванула в их квартиру на пятом этаже, где уже шел обыск. Я передала его жене Нелли Хашба его просьбу. Она потом всю жизнь себя корила, что послала ему узкие туфли", — воспоминала ранее супруга поэта Римма Когониа.Долгие месяцы Римма Когония и Нелли Хашба обивали пороги милицейских участков и военкомата, пытаясь разузнать о судьбе своих мужей."Я ходила и в так называемый Комитет спасения к Лорику Маршания. Он располагался в здании Совмина. Помню, Маршания ругался, что Ардзинба начал строить дом с крыши, а мы при этом его поддерживаем. А потом он ответил, что не знает того, кого я ищу", — рассказала Когония.Она покинула Сухум только в апреле. Получила письмо от дочери, которое передал ей один из парламентеров, участников переговоров. Девочка просила мать оставить тщетные поиски и приехать в Ачандару.Таиф Аджба был задержан грузинскими гвардейцами исключительно на основании своего этнического происхождения. Его увезли в неизвестном направлении, и не известно, было ли выдвинуто против него одно или несколько уголовных обвинений.По неподтвержденным данным, абхазский поэт был расстрелян после долгих пыток. Место его захоронения до сих пор не известно.

