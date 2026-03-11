https://sputnik-abkhazia.ru/20260311/tvorchestvo-alekseya-gogua-obsudyat-v-press-tsentre-sputnik-13-marta-1061566668.html
Творчество Алексея Гогуа обсудят в пресс-центре Sputnik 13 марта
Гогуа – писатель, кавалер ордена "Ахьӡ-Аԥша" I степени, член Союза писателей Абхазии, он ушел из жизни 8 мая 2025 года. 11.03.2026, Sputnik Абхазия
13 марта в 11:00 на абхазском языке состоится видеомост Сухум – Москва "Литературное наследие Алексея Гогуа". УчастникиВ Москве:Денис Киршалович Чачхалия – писатель, историк, переводчик, член Союза писателей Абхазии и Союза писателей России.В Сухуме:Светлана Корсая – Заслуженный работник культуры Республики Абхазия, директор дома-музея Дмитрия Гулия.Даур Начкебия – публицист, Заслуженный работник культуры Республики Абхазия.
