Пресс-центр
Мультимедийный пресс-центр Sputnik Абхазия
13 марта в 11:00 на абхазском языке состоится видеомост Сухум – Москва "Литературное наследие Алексея Гогуа". УчастникиВ Москве:Денис Киршалович Чачхалия – писатель, историк, переводчик, член Союза писателей Абхазии и Союза писателей России.В Сухуме:Светлана Корсая – Заслуженный работник культуры Республики Абхазия, директор дома-музея Дмитрия Гулия.Даур Начкебия – публицист, Заслуженный работник культуры Республики Абхазия.
Творчество Алексея Гогуа обсудят в пресс-центре Sputnik 13 марта

17:16 11.03.2026
Гогуа – писатель, кавалер ордена "Ахьӡ-Аԥша" I степени, член Союза писателей Абхазии, он ушел из жизни 8 мая 2025 года.
13 марта в 11:00 на абхазском языке состоится видеомост Сухум – Москва "Литературное наследие Алексея Гогуа".

Участники

В Москве:
Денис Киршалович Чачхалия – писатель, историк, переводчик, член Союза писателей Абхазии и Союза писателей России.
В Сухуме:
Светлана Корсая – Заслуженный работник культуры Республики Абхазия, директор дома-музея Дмитрия Гулия.
Даур Начкебия – публицист, Заслуженный работник культуры Республики Абхазия.
