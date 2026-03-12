Актуальная во все времена: Квеквескири рассказал о создании песни "Слово"

Абхазия
Ашьыжь Sputnik аҿы
Ажәабжьқәа 13:00
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
О том, как и когда родилась идея написать песню на слова стихотворения Баграта Шинкуба "Слово", почему финансист со стажем решил этим заняться, какую значимость несет в себе это произведение и как приняли ее меломаны, в интервью радио Sputnik рассказал автор песни Георгий Квеквескири. Финансист по образованию, сотрудник Банка Абхазии Георгий Квеквескири признался, что еще со школьной скамьи хотел написать песню на стихи Баграта Шинкуба "Слово" и помог ему в этом музыкант, композитор Анри Гунба. Песня стала подарком Банку Абхазии к 35-летию со дня его создания, а смысл слов текста остается актуальным даже спустя десятилетия, подчеркнул он.
19:38 12.03.2026
Музыкант, сотрудник Банка Абхазии Георгий Квеквескири написал песню на стихи Баграта Шинкуба "Слово".
О том, как и когда родилась идея написать песню на слова стихотворения Баграта Шинкуба "Слово", почему финансист со стажем решил этим заняться, какую значимость несет в себе это произведение и как приняли ее меломаны, в интервью радио Sputnik рассказал автор песни Георгий Квеквескири.
Финансист по образованию, сотрудник Банка Абхазии Георгий Квеквескири признался, что еще со школьной скамьи хотел написать песню на стихи Баграта Шинкуба "Слово" и помог ему в этом музыкант, композитор Анри Гунба.
Песня стала подарком Банку Абхазии к 35-летию со дня его создания, а смысл слов текста остается актуальным даже спустя десятилетия, подчеркнул он.
0