Актуальная во все времена: Квеквескири рассказал о создании песни "Слово"

Актуальная во все времена: Квеквескири рассказал о создании песни "Слово"

12.03.2026

О том, как и когда родилась идея написать песню на слова стихотворения Баграта Шинкуба "Слово", почему финансист со стажем решил этим заняться, какую значимость несет в себе это произведение и как приняли ее меломаны, в интервью радио Sputnik рассказал автор песни Георгий Квеквескири. Финансист по образованию, сотрудник Банка Абхазии Георгий Квеквескири признался, что еще со школьной скамьи хотел написать песню на стихи Баграта Шинкуба "Слово" и помог ему в этом музыкант, композитор Анри Гунба. Песня стала подарком Банку Абхазии к 35-летию со дня его создания, а смысл слов текста остается актуальным даже спустя десятилетия, подчеркнул он.

